Vantage Sukses Raih Tujuh Nominasi di Ajang Finance Magnates Awards 2025

Best Spreads Broker 2025 (Inggris)

Best Affiliate Program Broker 2025 (Inggris)

Most Trusted Broker 2025 (Inggris)

Best Overall Broker 2025 (Inggris)

Vantage juga dinominasikan dalam sejumlah kategori di Vietnam:

Most Trusted Broker 2025 (Vietnam)

Fastest Growing Broker 2025 (Vietnam)

Best Overall Broker 2025 (Vietnam)

Finance Magnates Awards dikenal sebagai salah satu ajang penghargaan yang paling bergengsi di industri trading, serta mengapresiasi broker dan perusahaan fintech dengan kepemimpinan, kinerja, serta layanan terbaik.

"Nominasi tersebut mencerminkan komitmen kami dalam memberikan layanan trading yang kompetitif, platform inovatif, dan standar transparansi terbaik kepada klien," ujar Marc Despallieres, CEO, Vantage. "Kami mendapat kehormatan atas nominasi yang diraih dalam beberapa kategori tersebut. Untuk itu, kami akan selalu berupaya meningkatkan standar industri."

Proses pemungutan suara (voting) dalam Finance Magnates Awards 2025 akan dibuka mulai 29 Oktober 2025. Vantage mengundang seluruh klien, mitra, dan komunitas untuk ikut serta memberikan dukungan.

Tentang Vantage

Vantage Markets (atau Vantage) adalah broker multiaset CFD yang menawarkan akses layanan canggih dan cepat untuk melakukan trading produk Contracts for Difference (CFD), termasuk Valas, Komoditas, Indeks, Saham, ETF, dan Obligasi.

Berpengalaman lebih dari 15 tahun, peran Vantage lebih dari sekadar broker. Vantage menyediakan platform trading aset yang andal, serta memberikan berbagai peluang bagi klien.

Vantage diawasi oleh Vanuatu Financial Services Commission (VFSC). Nominasi penghargaan yang disebut dalam rilis berita ini merupakan bentuk pengakuan industri, bukan izin dari pihak regulator untuk entitas yang diawasi VFSC.

trade smarter @vantage

PERINGATAN TENTANG RISIKO: CFD merupakan instrumen investasi yang kompleks. Anda dapat mengalami kerugian jika memakai fasilitas dana pinjaman (leverage). Anda harus mempelajari risiko tersebut sebelum melakukan perdagangan aset.

Sanggahan: Artikel ini hanya menyajikan informasi, bukan penawaran atau ajakan untuk membeli produk atau layanan Vantage. Konten artikel ini bukan untuk warga negara yang tinggal di yurisdiksi yang melarang distribusi atau penggunaan produk dan layanan Vantage. Pembaca dianjurkan agar mencari saran profesional secara mandiri sebelum mengambil keputusan investasi atau finansial. Anda bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tersaji dalam artikel ini.

SOURCE Vantage