2025年Finance Magnates大獎：Vantage斬獲七項提名

2025年最佳點差經紀商（英國）

2025年最佳聯盟計劃經紀商（英國）

2025年最受信賴經紀商（英國）

2025年最佳綜合經紀商（英國）

Vantage同時獲得越南地區獎項提名：

2025年最受信賴經紀商（越南）

2025年增長最快經紀商（越南）

2025年最佳綜合經紀商（越南）

Finance Magnates大獎是交易行業最受推崇的榮譽之一，旨在表彰展現卓越領導力、優異表現與出色服務質量的經紀商與金融科技公司。

Vantage首席執行官Marc Despallieres表示：「這些提名體現了我們致力於為客戶提供具有競爭力的交易條件、創新平台及高標準透明度的承諾。獲得這些類別提名我們深感榮幸，未來我們會繼續精益求精，不斷提升服務水平。」

2025年Finance Magnates大獎投票將於2025年10月29日正式啟動。Vantage誠摯邀請客戶、合作夥伴與社群成員積極參與投票，給予支持。

關於Vantage

Vantage Markets（又稱「Vantage」）是一家多元資產差價合約(CFD)經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券CFD等交易服務。

憑藉超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。

Vantage獲瓦努阿圖金融服務委員會(VFSC)授權並受其監管。本新聞稿中提及的各類提名代表行業層面的認可，並不意味著VFSC持牌實體已獲得監管批准。

交易有道，智贏未來，一切盡在@Vantage

風險提示：差價合約屬於複雜金融工具，由於槓桿作用，存在迅速導致資金損失的高風險。交易前請確保您了解其中的風險。

免責聲明：本文僅供信息參考之用，不構成財務建議或推薦，也不構成對任何金融產品或服務的買賣要約或招攬。本文內容不適用於任何其分發或使用會違反當地法律或法規的司法管轄區的居民。建議讀者在做出任何投資或金融決策前，尋求獨立專業建議。您依據文中信息所做的任何決策均由您自行承擔風險。

SOURCE Vantage