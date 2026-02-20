Phemex completa la integración total de la suite de acciones tokenizadas de Ondo Finance

APIA, Samoa, 20 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex , una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, ha anunciado su integración con la gama completa de acciones tokenizadas de Ondo Finance. Esto sitúa a la plataforma a la vanguardia de la revolución de los activos del mundo real (RWA), ofreciendo a sus 10 millones de usuarios globales una exposición sin fisuras a una completa gama de 14 activos tradicionales de primera categoría en formato tokenizado.

La oferta ampliada abarca una amplia gama de líderes del mercado, incluidos gigantes tecnológicos como NVIDIA ( NVDAon ), Tesla ( TSLAon ), Apple ( AAPLon ) y Amazon ( AMZNon ), junto con instrumentos financieros fundamentales como el ETF Nasdaq 100 (QQQon) y el ETF SPDR S&P 500 ( SPYon ). Al proporcionar una puerta de acceso centralizada a estos instrumentos en cadena de grado institucional, Phemex permite a los operadores diversificar sus carteras con la estabilidad de las acciones globales, al tiempo que mantiene la liquidez y la eficiencia del ecosistema de activos digitales.

Esta iniciativa estratégica subraya el compromiso de Phemex de acelerar la convergencia de las finanzas tradicionales (TradFi) y la Web3. Al incorporar acciones globales de primera calidad a la economía tokenizada, Phemex ofrece a los usuarios una ventana unificada a todas las clases de activos, lo que mejora significativamente la eficiencia del capital y la diversificación de la cartera, allanando el camino para un sistema financiero global más transparente, eficiente e integrado.

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario que cuenta con la confianza de más de 10 millones de operadores en todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, operaciones de copia y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas fiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y alcancen el éxito.

Si desea más información, visite la página web: https://phemex.com/