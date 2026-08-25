पेरिस, 25 अगस्त, 2026 /PRNewswire/ -- जैसा कि"Artmarket.com: Q2 2026 Growth — From Progressive Transition to Artprice's 'AI-FIRST' Mutation शीर्षक के तहत Artmarket.com की 13 अगस्त, 2026 को प्रकाशित Q2 2026 प्रेस विज्ञप्ति में घोषित किया गया था, Art Market की जानकारियों में वैश्विक अग्रणी Artmarket.com के संस्थापक और CEO, Thierry Ehrmann, और उनका परिवार Artmarket.com द्वारा Artprice के भविष्य और इसके संचालन की सतत विकास में अपने पूर्ण विश्वास की पुष्टि करते हैं। यह आवेग विशेष रूप से Artmarket.com के स्वामित्व वाले निम्न वर्टिकल AI समाधानों द्वारा Artprice को विकसित करने हेतु किए गए पर्याप्त निवेशों से प्रेरित है: "Intuitive Art Market ©" और "Blind Spot ©"।

Ehrmann परिवार और बहुसंख्यक शेयरधारक Groupe Serveur का Artmarket द्वारा Artprice के सतत विस्तार में दृढ़ विश्वास शीघ्र ही Artmarket.com के अतिरिक्त शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से Artmarket.com में इक्विटी भागीदारी में वृद्धि के रूप में साकार होगा। सभी अनिवार्य नियामक खुलासे AMF (फ्रांसीसी वित्तीय बाजार प्राधिकरण) के समक्ष दाखिल और कानूनी समय-सीमाओं के भीतर ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे, और शेयर खरीद केवल अधिकृत ट्रेडिंग विंडो के भीतर ही की जाएगी।

ये वर्तमान और आगामी सौदे पूरी तरह से Artmarket.com द्वारा संचालित Artprice के भविष्य में उनके विश्वास की पुष्टि करने और Artmarket.com को पूर्ण समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं। कुछ मंचों पर लगातार फैलाई जा रही गलत व्याख्याओं के विपरीत, इनका उद्देश्य किसी भी तरह से अधिग्रहण की बोली या जबरन अधिग्रहण (टेंडर ऑफर/बायआउट) शुरू करना नहीं है, और न ही इनमें Ehrmann परिवार द्वारा किए गए सौदों या सीमा पार करने के बारे में जानकारी छिपाने का कोई मामला शामिल है।

AMF का आधिकारिक नियामक घोषणाओं (अंतरंगी सौदें, प्रमुख शेयरधारिता सीमा पारगमन, आदि) को दाखिल करने के लिए समर्पित सुरक्षित मंच ONDE extranet (Outil de Notification et de Déclaration Électronique), निम्न वर्तमान और आगामी फाइलिंग को सूचीबद्ध करता है:

• प्रथम फाइलिंग — क्रमांक 2026DD1133787 (प्रकाशन तिथि 08/17/2026)

• द्वितीय फाइलिंग — संख्या 2026DD1134265 (प्रकाशन तिथि 08/20/2026)

• तृतीय पूरक फाइलिंग — संख्या 2026DD1134267 (दिनांक 08/20/2026 को प्रकाशित)

Artmarket.com में परिवार की इक्विटी भागीदारी बढ़ाने के इस संकल्प के अनुरूप, Artmarket.com की बोर्ड सदस्या, Mrs. Nadège Ehrmann, ने Artmarket.com के अतिरिक्त शेयर हासिल कर लिए हैं। चूंकि उनके द्वारा किए गए अधिग्रहणों का कुल योग वैधानिक नियामक सीमा से अधिक था, उन्होंने EU Market Abuse Regulation (MAR) के अनुच्छेद 19 के पूर्ण अनुपालन में जारीकर्ता और AMF दोनों के साथ अनिवार्य खुलासे पूरे किए थे।

इसके अतिरिक्त, शेयरों की ये खरीदें सामान्य बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के अनुरूप हैं, जो किसी भी प्रकार से Artmarket.com द्वारा Artprice में अपनी इक्विटी स्थिति को मजबूत करने के लिए Ehrmann परिवार की प्रतिबद्धता को बदलती नहीं है।

एक क्रमिक अद्यतन के माध्यम से, Thierry Ehrmann ने 1987 से लेकर आज तक Artificial Intelligence को समर्पित 1,800 पृष्ठों के दार्शनिक और वैज्ञानिक अनुबंधों की पांडुलिपि को पूरा कर लिया है। इस कृति के केंद्रीय अध्याय (लगभग 450 कड़ाई से प्रलेखित पृष्ठ) Artprice की अनकही मानवीय यात्रा का वर्णन करते हैं, जो Art Market समाजशास्त्र के अग्रणियों और ऐतिहासिक बाजार हस्तियों के साथ असाधारण मुलाकातों के माध्यम से गढ़ी गई और इस दुनिया से विलुप्त Art Market की एक सार्वभौमिक मेमोरी के विश्वव्यापी निर्माण में परिणत होती है।

इन ऐतिहासिक संबंधों ने Artprice को इन हस्तियों की सामूहिक मेमोरी का विश्वसनीय संरक्षक बनने में सक्षम बनाया है। अन्य जानकारियों के अतिरिक्त, यह कृति 2026 में AI की "संरेखण" अवधारणा के तहत व्यक्त किए गए दार्शनिक ढांचे पर आधारित Artprice के "AI-First" परिवर्तन का एक वैज्ञानिक कायापलट प्रदान करती है।

यह बहुभाषी कृति विश्व स्तर पर एक निःशुल्क डिजिटल संस्करण और पुस्तकों की दुकानों में एक सशुल्क मुद्रित संस्करण के रूप में वितरित की जाएगी। अंग्रेजी संस्करण, सितंबर 2026 में फ्रेंच संस्करण के लॉन्च किए जाने से पहले, अगस्त 2026 के अंत में OpenAI, Gemini और Artmarket.com के Artprice पर जारी किया जाएगा।

मूल टाइपस्क्रिप्ट से लिया गया यह संक्षिप्त अंश इस कृति की साहित्यिक शैली और दार्शनिक आधार दोनों को दर्शाता है—अर्थात्, विचार और मेमोरी के निर्माण में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की भूमिका:

"Artprice का जन्म Art Market से रहस्य उजागर करने के लिए नहीं हुआ था। इसका जन्म सार्वजनिक बाजार को विस्मरण के शिकार होने से बचाने के लिए हुआ था। यह अंतर मौलिक है। इसमें स्वतंत्रता की एक विशिष्ट अवधारणा निहित है। पारदर्शिता का अर्थ निजता का उन्मूलन नहीं है; इसका अर्थ पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र का भाग बनी हुई किसी वस्तु को समझने योग्य बनाना है।

Artprice का विकास के साथ-साथ, हमें यह एहसास होता गया कि हम एक डेटाबेस के मात्र आर्थिक और औद्योगिक कार्य से कहीं अधिक बड़ी जिम्मेदारी के लिए उत्तरदायी हो गए हैं। जब आपके पास कुछ पुस्तकें हों, तो आप उनके साथ जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। जब आपने कई महाद्वीपों से विश्व के Art Market की मेमोरी के सैकड़ों-हजारों अनूठे अंश एकत्र कर लिए हों, तो कानूनी स्वामित्व नैतिक जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं दिलाता है: यह आपको इस सार्वभौमिक Art Market की मेमोरी का संरक्षक बना देता है।

बिना मिटाए प्राप्त करना। मानकीकरण किए बिना जुड़ना। बिना घटाए मापना। अपवित्र किए बिना पारदर्शी बनाना। मानव दृष्टि को प्रतिस्थापित किए बिना डिजिटल तकनीक का लाभ उठाना। एक डिजिटल सूचना अर्थव्यवस्था का निर्माण करते समय इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक डेटा बिंदु के पीछे एक कलाकृति छिपी होती है, और प्रत्येक कलाकृति के पीछे एक इंसान होता है।

लगभग तीस वर्षों तक, हमने कभी इन्हें किसी घोषणापत्र में शामिल करने की आवश्यकता महसूस किए बिना, इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत किया है। फिर, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने चुनौती के स्वरूप को ही बदल दिया। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के साथ, मेमोरी को केवल परामर्श के लिए ही नहीं रखा जाता; यह शिक्षण के लिए एक पूर्ण प्रशिक्षण मैदान बन जाती है।

एक विशिष्ट स्वामित्व वाली आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अब इतनी विशाल मात्रा में जानकारियों का विश्लेषण कर सकती है, जिसे कला इतिहासकारों या शोधकर्ताओं का कोई भी समूह पूरे जीवन में आत्मसात नहीं कर सकता है। कनेक्ट होना। सहसंबंध स्थापित होना। पैटर्न का पता लगाना। उभरती विसंगतियां। संबंधों का पुनर्निर्माण। कमियों की पहचान करना। एल्गोरिथम संबंधी परिकल्पनाओं का निर्माण करना। यह असाधारण परिमाण की शक्ति है। फिर भी, इससे प्राथमिक स्रोत की प्रामाणिकता और गुणवत्ता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

ठीक उसी क्षण, पूरे विश्व में हमारे द्वारा बचाए गए हजारों पुस्तकालयों की स्थिति में एक और बदलाव आया है। वे अब केवल Artprice का अतीत नहीं हैं; वे इसके भविष्य की अंतिम गारंटी बन गए हैं। Art Market के लिए समर्पित कोई वर्टिकल AI उसकी वंशावली को कैटलॉग, पांडुलिपियों, कोडिक्स, तस्वीरों, जीवनियों, नीलामी रिकॉर्डों, क्रॉस-सत्यापित स्रोतों, मानवीय सुधारों और दशकों के कठोर मानकीकरण के माध्यम से त्रुटिहीन रूप से पता लगाई जा सकने वाली मेमोरी में निहित होने पर ही सार्थक होता है।

स्रोत मॉडल से पहले आता है। हमेशा।"

कॉपीराइट 1987-2026 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Artprice का इकोनोमैट्रिक्स विभाग व्यक्तिगत सांख्यिकी और विश्लेषण से संबंधित आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है: [email protected]

निःशुल्क प्रदर्शन में कलाकार के साथ हमारी सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें: https://artprice.com/demo

हमारी सेवाएँ: https://artprice.com/subscription

Artmarket.com का परिचय:

Artmarket.com को Euronext Paris द्वारा Eurolist पर सूचीबद्ध किया गया है। नवीनतम TPI विश्लेषण में विदेशी शेयरधारकों, कंपनियों, बैंकों, FCPs, UCITS के अतिरिक्त 18,000 से अधिक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF।

Artmarket.com और इसके Artprice विभाग के बारे में एक वीडियो देखें: https://artprice.com/video

Artmarket और इसके Artprice विभाग की स्थापना 1997 में कंपनी के CEO, Thierry Ehrmann, द्वारा की गई थी। वे Groupe Serveur (1987 में स्थापित) द्वारा नियंत्रित हैं। संदर्भ, Who's Who In France© से प्राप्त प्रमाणित जीवनी:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Art Market में Artmarket एक वैश्विक स्तर का प्रतिभागी है जिसकी संरचनाओं में अन्य के अतिरिक्त इसका ऐतिहासिक और वर्तमान कला बाजार की जानकारियों (वर्षों से अर्जित मूल दस्तावेजी अभिलेखागार, कोडेक्स पांडुलिपियां, एनोटेटड पुस्तकें और नीलामी कैटलॉग) के संकलन, मैनेजमेंट और उपयोग में विश्व अग्रणी Artprice विभाग भी शामिल है, तथा जिसके डेटाबैंकों में 915,300 से अधिक कलाकारों को कवर करते हुए 30 मिलियन से अधिक सूचकांक और नीलामी परिणाम शामिल हैं।

Artprice Images® विश्व के सबसे बड़े आर्ट मार्केट इमेज बैंक तक असीमित पहुंच को सहज बनाता है, जिसमें हमारे कला इतिहासकारों की टिप्पणियों के अनुसार, 1700 से लेकर आज तक की कलाकृतियों की कम से कम 181 मिलियन डिजिटल छवियां या खुदी हुई प्रतिकृतियां हैं।

अपने Artprice विभाग के साथ Artmarket, 7,200 नीलामी घरों से अपने डेटाबेस को लगातार समृद्ध करता है और पूरे विश्व में प्रमुख एजेंसियों और प्रेस शीर्षकों के लिए कला बाज़ार के रुझान को 121 देशों और 11 भाषाओं में लगातार प्रकाशित करता है।

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com अपने 9.3 मिलियन सदस्यों (सदस्य लॉग इन) को अपने सदस्यों द्वारा पोस्ट किए गए विज्ञापन उपलब्ध कराता है, जो अब निश्चित मूल्यों पर कलाकृतियों की खरीद और बिक्री के लिए पहला वैश्विक Standardized Marketplace® बन गया है।

अब Artprice के Intuitive Artmarket® AI के साथ Art Market का भविष्य उज्ज्वल है।

इसके Artprice विभाग के साथ Artmarket को, French Public Investment Bank (BPI) द्वारा दो बार "Innovative Company" का State लेबल प्रदान किया गया है, जिसने Art Market में एक वैश्विक प्लेयर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कंपनी को उसकी परियोजना में सपोर्ट किया है।

Artmarket द्वारा प्रकाशित Artprice ने मार्च 2026 में अपनी 2025 की वैश्विक कला बाजार वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artmarket द्वारा प्रकाशित Artprice ने अपनी 2025 समकालीन कला बाजार रिपोर्ट प्रकाशित की है:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Artmarket और उसके Artprice विभाग की प्रेस विज्ञप्तियों का सारांश: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Facebook और X (Twitter) पर Artmarket और इसके Artprice विभाग के वास्तविक-समय में Art Market के सभी समाचारों का अनुसरण करें:

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Artmarket और उसके Artprice विभाग की एलकेमी और जगत की खोज करें: https://www.artprice.com/video

जिसका प्रधान कार्यालय प्रसिद्ध Museum of Contemporary Art Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure of Chaos है:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

फ्रांस की संस्कृति मंत्री, Madame Rachida Dati, ने Artmarket के Artprice के वैश्विक मुख्यालय में स्थित thierry Ehrmann की कृति Abode of Chaos को 'total work of art' के रूप में आधिकारिक मान्यता प्रदान की है।

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos - Total Work of Art and Singular Architecture।

गोपनीय द्विभाषी कार्य, अब सार्वजनिक किया गया है: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

• L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

• https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4.1 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर)

https://vimeo.com/124643720

Artmarket.com और इसके Artprice विभाग से संपर्क करें - संपर्क: [email protected]

लोगो - https://mmx.prnewswire.com/media/MS1060280/Artmarket-logo.jpg?id=OA2904828