Weitere Informationen zur Aufstockung der Beteiligung der Familie Ehrmann an Artprice by Artmarket im Rahmen der „AI-First"-Transformation von Artprice

PARIS, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- Wie in der am 13. August 2026 unter dem Titel „Artmarket.com: 2. Quartal 2026: Aufwärtstrend – vom schrittweisen Wandel hin zur ‚AI-FIRST'-Metamorphose von Artprice" veröffentlichten Pressemitteilung von Artmarket.com zum 2. Quartal 2026 angekündigt, bekräftigen Thierry Ehrmann, Gründer und Geschäftsführer von Artmarket.com, und seine Familie ihr uneingeschränktes Vertrauen in die Zukunft von Artprice by Artmarket.com – dem weltweit führenden Anbieter von Informationen zum Kunstmarkt – sowie in das anhaltende Wachstum seiner Geschäftstätigkeit. Diese Dynamik wird insbesondere durch erhebliche Investitionen vorangetrieben, die für die Entwicklung der firmeneigenen vertikalen KI-Lösungen von Artprice by Artmarket.com vorgesehen sind: „Intuitive Art Market ©" und „Blind Spot ©".

Die Überzeugung der Familie Ehrmann und des Mehrheitsaktionärs Groupe Serveur von der weiteren Expansion von Artprice by Artmarket wird sich in Kürze durch eine Aufstockung der Beteiligung an Artmarket.com mittels des Erwerbs weiterer Artmarket.com-Aktien konkretisieren. Alle gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungen werden bei der AMF (der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde) eingereicht und innerhalb der gesetzlichen Fristen online veröffentlicht, wobei Aktienkäufe streng innerhalb der genehmigten Handelsfenster getätigt werden.

Diese laufenden und bevorstehenden Transaktionen dienen ausschließlich dazu, ihr Vertrauen in die Zukunft von Artprice by Artmarket.com zu bekräftigen und Artmarket.com uneingeschränkt zu unterstützen. Entgegen anhaltenden Fehlinterpretationen in bestimmten Foren dienen diese Transaktionen keineswegs dazu, ein Übernahmeangebot oder Squeeze-out-Angebot (Übernahmeangebot/Unternehmensübernahme) einzuleiten, und sie stehen auch nicht im Zusammenhang mit einem Versäumnis der Familie Ehrmann, Transaktionen oder Schwellenüberschreitungen offenzulegen.

Das ONDE-Extranet (Outil de Notification et de Déclaration Électronique, übersetzt: Notifizierungs- und Erklärungstool), die sichere Plattform der AMF für die Einreichung offizieller regulatorischer Meldungen (Insidergeschäfte, Überschreitung von Schwellenwerten für bedeutende Beteiligungen usw.), listet die folgenden aktuellen und anstehenden Meldungen auf:

Erste Einreichung – Nr. 2026DD1133787 (veröffentlicht am 17. August 2026)

– Nr. 2026DD1133787 (veröffentlicht am 17. August 2026) Zweite Einreichung – Nr. 2026DD1134265 (veröffentlicht am 20. August 2026)

– Nr. 2026DD1134265 (veröffentlicht am 20. August 2026) Dritte ergänzende Einreichung – Nr. 2026DD1134267 (veröffentlicht am 20. August 2026)

Im Einklang mit dieser Entscheidung, die Beteiligung der Familie an Artmarket.com zu erhöhen, hat Frau Nadège Ehrmann, Vorstandsmitglied von Artmarket.com, weitere Aktien von Artmarket.com erworben. Da der Gesamtumfang ihrer Erwerbungen den gesetzlich festgelegten Schwellenwert überschritt, erfüllte sie die Meldepflichten gegenüber dem Emittenten und der AMF vollständig gemäß Artikel 19 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

Darüber hinaus folgen diese Aktienkäufe den üblichen Marktpreisschwankungen, die in keiner Weise die Entschlossenheit der Familie Ehrmann, ihre Kapitalbeteiligung an Artprice by Artmarket.com zu stärken, beeinträchtigen.

Im Rahmen einer schrittweisen Überarbeitung hat Thierry Ehrmann das Manuskript einer 1800 Seiten umfassenden philosophisch-wissenschaftlichen Abhandlung fertiggestellt, die sich mit der künstlichen Intelligenz von 1987 bis heute befasst. Die zentralen Kapitel dieses Werks (rund 450 sorgfältig dokumentierte Seiten) zeichnen die bisher unbekannte menschliche Odyssee von Artprice nach, die in der weltweiten Schaffung eines universellen Gedächtnisses des Kunstmarktes gipfelt, das durch außergewöhnliche Begegnungen mit den Pionieren der Kunstmarktsoziologie und historischen Marktpersönlichkeiten geprägt wurde, die inzwischen verstorben sind.

Dank dieser langjährigen Beziehungen konnte sich Artprice als vertrauenswürdiger Hüter des kollektiven Gedächtnisses eben dieser Persönlichkeiten etablieren. Neben anderen Erkenntnissen liefert die Arbeit eine wissenschaftliche Darstellung der „AI-First"-Transformation von Artprice, die auf einem philosophischen Rahmen basiert, der 2026 unter dem KI-Konzept des „Alignment" formuliert wurde.

Dieses mehrsprachige Werk wird weltweit als kostenlose digitale Ausgabe sowie als kostenpflichtige gedruckte Ausgabe im Buchhandel erhältlich sein. Die englische Fassung wird Ende August 2026 auf OpenAI, Gemini und auf Artprice by Artmarket.com veröffentlicht, noch bevor die französische Ausgabe im September 2026 erscheint.

Dieser kurze Auszug aus dem Rohmanuskript veranschaulicht sowohl den literarischen Stil als auch die philosophische Prämisse der Abhandlung – nämlich die Rolle der künstlichen Intelligenz bei der Entstehung von Denken und Gedächtnis:

„Artprice wurde nicht gegründet, um dem Kunstmarkt Geheimnisse zu entlocken. Artprice entstand vielmehr, um zu verhindern, dass der öffentliche Markt dem Vergessen anheimfällt. Diese Unterscheidung ist von grundlegender Bedeutung. Sie beinhaltet eine bestimmte Vorstellung von Freiheit. Transparenz bedeutet nicht die Abschaffung der Privatsphäre; sie besteht darin, das verständlich zu machen, was bereits zum öffentlichen Raum gehört.

Je mehr Artprice wuchs, desto mehr wurde uns bewusst, dass wir nun für etwas verantwortlich waren, das weit über die rein wirtschaftliche und industrielle Funktion einer Datenbank hinausging. Wenn man nur wenige Bücher besitzt, kann man mit ihnen machen, was man will. Wenn man Hunderttausende einzigartiger Fragmente aus dem Gedächtnis des weltweiten Kunstmarkts auf verschiedenen Kontinenten gesammelt hat, entbindet das rechtmäßige Eigentum nicht von der moralischen Verantwortung: Es macht einen zum Hüter dieses universellen Gedächtnisses des Kunstmarktes.

Empfangen, ohne zu löschen. Verbinden, ohne zu standardisieren. Messen, ohne zu schmälern. Transparent darstellen, ohne zu entweihen. Digitale Technologien nutzen, ohne den menschlichen Blick zu verdrängen. Eine digitale Informationswirtschaft aufbauen, ohne jemals zu vergessen, dass hinter jedem Datenpunkt ein Kunstwerk steht und hinter jedem Kunstwerk ein Mensch.

Fast dreißig Jahre lang haben wir nach diesen Grundsätzen gelebt, ohne jemals das Bedürfnis zu verspüren, sie in einem Manifest festzuschreiben. Dann hat die künstliche Intelligenz die Art der Herausforderung grundlegend verändert. Mit KI wird das Gedächtnis nicht mehr nur als Informationsquelle genutzt, sondern zu einem umfassenden Trainingsfeld für das Lernen.

Eine vertikale, firmeneigene KI ist mittlerweile in der Lage, Informationsmengen zu verarbeiten, die kein noch so großes Team von Kunsthistorikern oder Forschern in einem ganzen Leben erfassen könnte. Verbinden. Korrelieren. Muster erkennen. Anomalien aufdecken. Affinitäten wiederherstellen. Blinde Flecken erkennen. Algorithmische Hypothesen erstellen. Es ist eine Kraft von außergewöhnlichem Ausmaß. Dennoch sind die Authentizität und die Qualität der Primärquelle wichtiger denn je.

Genau in diesem Moment vollzieht sich bei den Tausenden Bibliotheken, die wir weltweit gerettet haben, eine weitere Veränderung ihres Status. Sie sind nicht mehr nur die Vergangenheit von Artprice, sondern werden zur ultimativen Garantie für dessen Zukunft. Eine vertikale KI, die speziell auf den Kunstmarkt ausgerichtet ist, ist nur dann sinnvoll, wenn sie auf einem Gedächtnis basiert, dessen Genealogie sich lückenlos anhand von Katalogen, Manuskripten, Kodizes, Fotografien, Biografien, Auktionsaufzeichnungen, quellenübergreifend verifizierten Quellen, menschlichen Korrekturen und jahrzehntelanger strenger Standardisierung zurückverfolgen lässt.

Die Quelle geht dem Modell voraus. Immer."

Copyright 1987–2026 Thierry Ehrmann www.artprice.com – www.artmarket.com

Die Ökonometrie-Abteilung von Artprice beantwortet all Ihre Fragen zu personalisierten Statistiken und Analysen: [email protected]

Erfahren Sie bei einer kostenlosen Demonstration mit einem Künstler mehr über unsere Dienstleistungen: https://artprice.com/demo

Unsere Dienstleistungen: https://artprice.com/subscription

Informationen zu Artmarket.com:

Artmarket.com ist an der Eurolist von Euronext Paris notiert. Die aktuelle TPI-Analyse umfasst mehr als 18 000 Einzelaktionäre, ausgenommen ausländische Aktionäre, Unternehmen, Banken, FCPs und OGAW: Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Sehen Sie sich ein Video über Artmarket.com und seine Abteilung Artprice an: https://artprice.com/video

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden 1997 von Thierry Ehrmann, dem Geschäftsführer des Unternehmens, gegründet. Sie werden von der Groupe Serveur (gegründet 1987) kontrolliert. Siehe die zertifizierte Biografie aus Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt mit unter anderem der Abteilung Artprice, die weltweit führend bei der Sammlung, Verwaltung sowie der Auswertung historischer und aktueller Kunstmarktinformationen ist, darunter die im Laufe der Jahre erworbenen Originaldokumente, Kodex-Manuskripte, kommentierten Bücher sowie Auktionskataloge, die in Datenbanken mit über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnissen zu mehr als 915 300 Künstlern erfasst sind.

Artprice Images® ermöglicht den unbegrenzten Zugang zur weltweit größten Bilddatenbank des Kunstmarktes mit nicht weniger als 181 Millionen digitalen Abbildungen von Fotografien oder gestochenen Reproduktionen von Kunstwerken aus der Zeit von 1700 bis heute, die von unseren Kunsthistorikern kommentiert wurden.

Artmarket mit seiner Abteilung Artprice erweitert ständig seine Datenbanken mit Daten aus 7200 Auktionshäusern und veröffentlicht kontinuierlich Kunstmarkttrends für die wichtigsten Agenturen sowie Pressetitel weltweit in 121 Ländern und 11 Sprachen.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com stellt seinen 9,3 Millionen Mitgliedern (Mitglieder-Login) die Inserate seiner Mitglieder zur Verfügung, die nun den ersten globalen standardisierten Marktplatz® für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu festen Preisen bilden.

Intuitive Artmarket® AI von Artprice verschafft dem Kunstmarkt eine Zukunft.

Artmarket wurde mit seiner Abteilung Artprice zweimal mit der staatlichen Auszeichnung „innovatives Unternehmen" von der französischen öffentlichen Investitionsbank BPI gewürdigt, die das Unternehmen bei seinem Vorhaben unterstützt hat, seine Position als Global Player auf dem Kunstmarkt zu festigen.

Artprice by Artmarket veröffentlicht seinen 2025 Global Art Market Annual Report, der im März 2026 veröffentlicht wurde:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarket veröffentlicht seinen 2025 Contemporary Art Market Report:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Zusammenfassung der Pressemitteilungen von Artmarket mit seiner Abteilung Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Verfolgen Sie alle Neuigkeiten zum Kunstmarkt in Echtzeit mit Artmarket und seiner Abteilung Artprice auf Facebook und Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (mehr als 6,4 Millionen Abonnenten)

x.com/artmarketdotcom

x.com/artpricedotcom

Entdecken Sie die Magie und die Welt von Artmarket sowie seiner Abteilung Artprice https://www.artprice.com/video

Sein Hauptsitz ist das berühmte Museum für zeitgenössische Kunst, auch bekannt als „Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos" (Heimstätte des Chaos):

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Madame Rachida Dati, französische Kulturministerin, hat Thierry Ehrmanns „Abode of Chaos" als „Gesamtkunstwerk" und weltweite Zentrale von Artprice by Artmarket offiziell anerkannt.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Gesamtkunstwerk und einmalige Architektur.

Vertrauliche zweisprachige Arbeit, die jetzt veröffentlicht wird: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs – The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (mehr als 4,1 Millionen Abonnenten)

https://vimeo.com/124643720

Kontaktieren Sie Artmarket.com und seine Artprice-Abteilung – Kontakt: [email protected]

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