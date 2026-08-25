パリ, 2026年8月25日 /PRNewswire/ -- 2026年8月13日に公開されたArtmarket.comの2026年第2四半期プレスリリース「Artmarket.com：2026年第2四半期は上昇傾向、段階的な移行からArtpriceの『AI-FIRST』への変貌へ」で発表したとおり、Artmarket.comの創業者兼CEOであるThierry Ehrmannとその家族は、アート市場情報の世界的リーダーであるArtprice by Artmarket.comの将来と、その事業の持続的な成長に対する揺るぎない信頼を改めて表明しています。この勢いを支えているのは、とりわけ、Artprice by Artmarket.com独自の垂直型AIソリューション「Intuitive Art Market ©」および「Blind Spot ©」の開発に向けた多額の投資です。

Artprice by Artmarketが今後も事業を拡大し続けるというEhrmann家および筆頭株主Groupe Serveurの確信は、Artmarket.com株式を追加取得して同社への持株比率を引き上げるという形で、まもなく具体化します。義務付けられたすべての法定開示はAMF（French Financial Markets Authority）に提出され、法定期限内にオンラインで公開されます。また、株式購入は認められた取引期間内に厳格に実行されます。

これらの現在進行中および今後予定されている取引は、Ehrmann家およびGroupe ServeurがArtprice by Artmarket.comの将来に寄せる信頼を改めて示し、Artmarket.comを全面的に支援することのみを目的としています。一部のフォーラムで根強く見られる誤解とは異なり、これらは買収を目的とする公開買付けやスクイーズアウト提案（公開買付け／買収）を開始することを意図したものでは一切なく、Ehrmann家による取引または持株比率の法定基準値超過の開示漏れを伴うものでもありません。

ONDEエクストラネット（Outil de Notification et de Déclaration Électronique）は、内部者による取引や大株主の持株比率の基準値超過など、法令上の正式な届出を提出するためのAMFのセキュアな専用プラットフォームで、現在および今後予定されている以下の届出が掲載されています。

第1回届出 —番号2026DD1133787（2026年8月17日公開）

—番号2026DD1133787（2026年8月17日公開） 第2回届出 —番号2026DD1134265（2026年8月20日公開）

—番号2026DD1134265（2026年8月20日公開） 第3回補足届出—番号2026DD1134267（2026年8月20日公開）

Artmarket.comにおけるEhrmann家の持株比率を引き上げるという方針に沿い、同社取締役のNadège EhrmannはArtmarket.com株式を追加取得しました。同氏による取得額の累計が法定の届出基準額を超えたため、EU市場濫用規制（MAR）第19条を完全に遵守し、発行体およびAMFの双方に対して義務付けられた開示を行いました。

さらに、これらの株式購入は通常の市場価格の変動に応じたものであり、Artprice by Artmarket.comにおける持株比率を強化するというEhrmann家の決意を何ら変えるものではありません。

継続的な更新の一環として、Thierry Ehrmannは、1987年から現在に至る人工知能をテーマとした1,800ページに及ぶ哲学的・科学的論考の原稿を完成させました。本書の中核をなす章（厳密な資料に裏付けられた約450ページ）では、Artpriceの知られざる人間の旅路をたどり、アート市場社会学の先駆者や、すでにこの世を去った歴史的な市場関係者との類まれな出会いを通じて築かれた、アート市場の普遍的記憶を世界規模で構築するに至る過程を記録しています。

こうした歴史的な関係により、Artpriceは、まさにこうした人物たちの集合的記憶を託される信頼ある守り手となることができました。本書は、その他の知見に加え、2026年にAIの「アラインメント」という概念のもとで示された哲学的枠組みに立脚し、Artpriceの「AIファースト」変革を科学的に解説しています。

この多言語作品は、無料デジタル版として世界中で配信されるほか、書店では有料の紙版が販売されます。英語版は、2026年9月のフランス語版発売に先立ち、2026年8月下旬にOpenAI、Gemini、およびArtprice by Artmarket.comで公開される予定です。

以下は未編集の原稿からの短い抜粋で、この論考の文学的な文体と哲学的前提、すなわち思考と記憶の形成における人工知能の役割を示しています。

「Artpriceは、アート市場の秘密を暴くために生まれたのではない。Artpriceは、公に開かれた市場が記憶を失うのを防ぐために生まれた。この違いは根本的なものだ。そこには、自由についての特定の考え方が込められている。透明性とは、プライバシーをなくすことではなく、すでに公共の領域に属するものを理解できる形にすることだ。

Artpriceが成長するにつれ、私たちは、単なるデータベースとしての経済的・産業的機能をはるかに超えるものを担うようになっていたことに気づいた。本を数冊所有しているだけなら、好きなように扱ってよい。複数の大陸から、世界のアート市場の記憶を形づくる数十万もの固有の断片を集めたとき、法的な所有権を有していても、道義的責任から免れることはできない。それによって、あなたはアート市場の普遍的記憶の守り手となる。

消すことなく受け取る。画一化することなく結びつける。損なうことなく測る。冒涜することなく透明化する。人間のまなざしに取って代わることなく、デジタル技術を活用する。あらゆるデータポイントの背後に芸術作品があり、あらゆる芸術作品の背後に人間がいることを決して忘れず、デジタル情報経済を築く。

30年近くにわたり、私たちはこうした原則を指針としてきたが、それらをマニフェストとして明文化する必要を感じたことは一度もなかった。そして、人工知能がその課題の性質を一変させた。AIによって、記憶はもはや単に参照されるものではなく、学習のための絶対的な訓練の場となる。

独自の垂直型AIは今や、美術史家や研究者をどれほど集めても一生かけて吸収しきれないほどの膨大な情報を探索できる。結びつける。相関づける。パターンを検出する。異常を浮かび上がらせる。親和性を再構築する。死角を特定する。アルゴリズムによる仮説を生成する。それは途方もない力だ。しかし、その力ゆえに、一次資料の真正性と質がこれまで以上に重要になる。

まさにそのとき、私たちが世界各地で救い出してきた何千もの蔵書群は、再びその位置づけを変える。それらはもはやArtpriceの単なる過去ではなく、その未来を支える究極の保証となる。アート市場に特化した垂直型AIが意味を持つのは、カタログ、手稿、古写本、写真、伝記、オークション記録、相互検証済みの情報源、人による修正、そして数十年にわたる厳格な標準化を通じて、その系譜を完全にたどれる記憶に根差している場合に限られる。

情報源はモデルに先立つ。常に。」

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Artpriceの計量経済学部門は、パーソナライズされた統計と分析に関するあらゆるご質問にお答えします。[email protected]

アーティストを用いた無料デモで、当社サービスの詳細をご覧ください。https://artprice.com/demo

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Artmarket.comについて

Artmarket.comはEuronext Parisのユーロリストに上場しています。最新のTPI分析には、外国人株主、企業、銀行、FCP、UCITSを除く18,000人以上の個人株主が含まれています。Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Artmarket.comとArtprice部門に関するビデオをご覧ください。https://artprice.com/video

ArtmarketとそのArtprice部門は、同社CEOのthierry Ehrmannによって1997年に設立されました。同社はGroupe Serveur（1987年設立）の傘下です。Who's Who In France©より、公式経歴をご覧ください。

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarketは、アート市場におけるグローバルプレーヤーであり、その一部門であるArtpriceは、歴史的および現在のアート市場情報（長年にわたって取得されたオリジナルの文書アーカイブ、写本、注釈本、オークションカタログ）の蓄積、管理、活用における世界的リーダーです。同部門は、915,300人以上のアーティストを網羅する3,000万件以上の指標とオークション結果を収録したデータバンクを有しています。

Artprice Images®では、世界最大のアート市場画像バンクに無制限にアクセスできます。同バンクには、1700年から現在までの芸術作品の写真または版画による複製を収めた1億8,100万点以上のデジタル画像があり、当社の美術史家による解説が付されています。

ArtmarketはArtprice部門を擁し、7,200のオークションハウスから得られる情報でデータベースを継続的に拡充するとともに、世界の主要な通信社や報道媒体向けに、121か国・11言語でアート市場の動向を継続的に発信しています。

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.comは、会員が投稿した広告を930万人の会員（会員ログイン）に公開しています。これらの会員は現在、固定価格でアート作品を売買する世界初のグローバルなStandardized Marketplace®を形成しています。

ArtpriceのIntuitive Artmarket® AIにより、今まさにアート市場に未来が開かれます。

Artprice部門を擁するArtmarketは、French Public Investment Bank（BPI）から国家認定ラベル「革新的企業（Innovative Company）」を2度授与されており、同銀行はArtmarketがアート市場におけるグローバルプレーヤーとしての地位を強固にするプロジェクトを支援しています。

Artprice by Artmarketは、2025年世界アート市場年次レポートを2026年3月に発行。

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarketが2025年現代アート市場レポートを公開。

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

ArtmarketおよびArtprice部門によるプレスリリースの概要。https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Artmarketと同社部門のArtpriceのFacebookとTwitterで、アート市場のすべてのニュースをリアルタイムでフォローしてください。

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その本部は、『The New York Times』紙が「Abode of Chaos」と称する有名な現代美術館「カオスの館（La Demeure of Chaos）」です：

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

フランス文化大臣Rachida Datiは、Artprice by Artmarketの世界本部であるthierry Ehrmannの「カオスの館」を「総合芸術作品」として公式に認定しました。

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

ラ・ドゥムール・デュ・カオス／カオスの館――総合芸術と特異な建築。

これまで機密扱いだった対訳が公開されました。 https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

Artmarket.comおよびArtprice部門へのお問い合わせ[email protected]

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SOURCE Artmarket.com