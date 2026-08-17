पेरिस, अगस्त, 17 अगस्त, 2026 /PRNewswire/ -- Thierry EHRMANN, Artprice के संस्थापक और Artmarket.com के CEO, और उनके परिवार को विशेष रूप से Artmarket.com के वर्टिकल AI के विकास के लिए समर्पित पर्याप्त निवेशों द्वारा संचालित Artmarket.com के भविष्य और इसकी गतिविधियों के विकास में पूरा विश्वास है। Ehrmann परिवार और Groupe Serveur (बहुसंख्यक शेयरधारक) द्वारा Artmarket.com के व्यवसाय के विस्तार के लिए व्यक्त किया गया समर्थन शीघ्र ही Artmarket.com के अतिरिक्त शेयर खरीदकर Artmarket.com में उनकी शेयरधारिता में वृद्धि के रूप में साकार किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से, सभी आवश्यक खुलासे AMF (फ्रांसीसी वित्तीय बाजार प्राधिकरण) को और अधिकृत ट्रेडिंग विंडो के दौरान कानूनी समय सीमा के भीतर ऑनलाइन किए जाएंगे।

समाचार और दृष्टिकोण

प्रगतिशील परिवर्तन से लेकर Artprice Meta-Database के "AI-FIRST" रूपांतरण तक

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित गहन कूटनीतिक समीक्षा के बाद, Artprice - लगभग तीन दशकों से कला बाजार सूचना में वैश्विक अग्रणी - अपने स्वामित्व वाले आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर के एकीकरण, विशेषत: "Intuitive Art Market®" और "Blind Spot®" में एक बड़ा सैद्धांतिक बदलाव कर रहा है।

क्रमागत परिनियोजन से "AI-First" आर्किटेक्चरल शिफ्ट तक

हमारे ऐतिहासिक डेटाबेसों के लिए सृजित प्रारंभिक कूटनीति में हमारे AI बिल्डिंग ब्लॉक्स का धीमा, शैक्षिक रोलआउट शामिल किया गया था। हालांकि यह दृष्टिकोण सतर्कतापूर्ण था, लेकिन इसने चल रही टेक्नोलॉजीकल क्रांति के बारे में बाजार की धारणा को खंडित कर दिया है। AI अब कोई वैकल्पिक घटक नहीं है: यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का मूल आधार बन गई है।

25 से 30 वर्षों के उपयोग में प्रमाणित हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर में धीरे-धीरे AI मॉड्यूल को शामिल करना, वाहन चलाते समय एनालॉग नियंत्रण वाले आंतरिक दहन इंजन वाहन को टुकड़ों में डिजिटल इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित करने के प्रयास के बराबर है। ग्राहकों को पुराने विश्व और नए विश्व के बीच आए इस बड़े अंतर को समझने में कठिनाई होती है, जिससे परिचालन संबंधी विसंगतियों का खतरा बना रहता है। आज हम स्पष्टता और उच्च मानकों को चुनते हैं: टुकड़ों में की जाने वाले परिनियोजन को त्यागकर एक वैश्विक, निर्बाध और पूर्ण रूप से साकार उत्परिवर्तन डिलिवर करना। वित्तीय मज़बूती और समायोजित कार्यक्रम

हमारी वित्तीय दिशा पर कोई प्रभाव डाले बिना, इस विकल्प को कठोरता से अपनाने के कारण हमारी सार्वजनिक परिनियोजन अनुसूची में मामूली समायोजन करना होगा। भू-राजनीतिक तनावों में वृद्धि और ऊर्जा लागतों में तीव्र अस्थिरता से चिह्नित एक जटिल वैश्विक आर्थिक वातावरण में, Artmarket द्वारा संचालित Artprice के राजस्व में स्थिर वृद्धि बनी हुई है। यह उल्लेखनीय आर्थिक आधार हमें जल्दबाजी के बजाय परिचालन पूर्णता को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता और संयम प्रदान करता है - यह लगातार इक्विटी पूंजी की तलाश करते हुए अपने व्यावसायिक मॉडलों में AI को शामिल करने वाली कई सूचीबद्ध कंपनियों के बिल्कुल विपरीत है। भाग I: अंतः-सामुदायिक क्रांति

पुनर्गठन Artprice की अनूठी संपत्ति के इर्द-गिर्द केंद्रित है: लगभग 180 परस्पर जुड़े स्वामित्व वाले डेटाबेस एक अभूतपूर्व वैश्विक मेटा-डेटाबेस का निर्माण करते हैं, तथा 1700 से लेकर आज तक की पांडुलिपियों और बिक्री कैटलॉग इसका विश्व-प्रसिद्ध संग्रह है, जिसे शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा विश्व स्तर पर अद्वितीय माना जाता है।

इस उत्परिवर्तन का पहला चरण आंतरिक रूप से घटित हो रहा है। ग्रुप के सभी कर्मचारियों, विभागों और उत्पादन इकाइयों को सीधे समर्पित AI हार्डवेयर और एज इकाइयों से लैस किया जा रहा है। अपने ग्राहकों के लिए इन टूल्स को उपलब्ध कराने से पहले, हम अपनी आंतरिक कार्यप्रणालियों का पूरी तरह से पुनर्गठन कर रहे हैं। गहन शिक्षण के मानकों और स्वामित्व वाले एल्गोरिथ्म के अनुसार डेटा संग्रह, मानकीकरण और संवर्धन पाइपलाइनों को पूरी तरह से दोबारा लिखा जा रहा है। भाग II: स्वाभाविक रूप से परिवर्तित डेटाबेस प्लेटफ़ॉर्म की डिलीवरी

आंतरिक वैल्यू चेन को पूरी तरह से कैलिब्रेट हो जाने के बाद ही यह प्लेटफ़ॉर्म हमारे ग्राहकों के लिए जारी किया जाएगा। डेटाबेस प्लेटफ़ॉर्म वृद्धिशील मॉड्यूल के ढेर के रूप में नहीं, बल्कि हमारे मुख्य स्तंभों पर निर्मित एक पूर्ण "AI-First" वातावरण के रूप में दिखाई देगा: प्रमाणित विशाल डेटा (मानकीकृत Big Data), गहन शिक्षण (Data Learning), और एल्गोरिथ्मिक सुरक्षा।

इस व्यापक और सुनियोजित परिवर्तन को चुनकर, Artprice एक अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को पुनः स्थापित कर रहा है: वैश्विक कला बाजार में सूचना के क्षेत्र में 30 वर्षों के नेतृत्व को संपूर्ण वैश्विक कला बाजार के लिए निर्णय संबंधी इंटेलिजेंस के एक संप्रभु इंजन में परिवर्तित करना।

एक ऐसे युग में (Gartner Group और Europol Innovation Lab के अनुसार 30 जून, 2026 तक 70% अनियंत्रित कृत्रिम डेटा) जहां खुला इंटरनेट, कृत्रिम डेटा की वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रही अनियमितता और कमजोरी में डूब रहा है, अपनी पूरी डेटा वैल्यू चेन की स्वामित्व वाली कंपनियां, संज्ञानात्मक संप्रभुता के वास्तविक किलों का गठन करती हैं।

कच्चे डेटा (मानकीकृत बिग डेटा) को कैप्चर करने से लेकर डेटा माइनिंग तक, और पेटेंट किए गए एल्गोरिथ्म आर्किटेक्चर द्वारा संरक्षित कई मिलियन अद्वितीय रिकार्डों पर गहन शिक्षण मॉडल को प्रशिक्षित करने तक के प्रोसेस में विशेषज्ञता हासिल करना अब केवल डिजिटल परिसंपत्ति मैनेजमेंट नहीं रह गया है: यह किसी विशेष बाजार में, अर्थात कला बाजार में, वास्तविक स्थिति पर एकाधिकार स्थापित करता है।

Artprice के अति-स्वामित्व वाले डेटाबेसों का वर्टिकल AI संस्करणों (Intuitive Art Market® और Blind Spot®) में विकास एक साधारण तकनीकी अपडेट नहीं है, बल्कि प्रमुख कूटनीतिक अक्षों के आसपास संरचित एक ऑन्टोलॉजिकल उत्परिवर्तन है:

तात्विक उत्परिवर्तन की परिभाषा: Artprice के संस्थापक और Artmarket के CEO, Thierry Ehrmann, के अनुसार: एक ऑन्टोलॉजिकल उत्परिवर्तन किसी इकाई के रूप, कार्यक्षमता या कार्यों (जो वह करती है) की बजाए उसकी मौलिक प्रकृति, सार और अस्तित्व के तरीकों (जो वह है) का एक मौलिक परिवर्तन दर्शाता है। जहां एक पारंपरिक विकास किसी मौजूदा सिस्टम में सुधार करता है, वहीं एक तात्विक उत्परिवर्तन उसके संबंधित सिस्टम की वास्तविकता की श्रेणी को बदल देता है।

Artprice और इसकी वर्टिकल AI (Intuitive Art Market® और Blind Spot®) और औद्योगिक प्रोसेस पाइपलाइनों पर पूर्ण विशेषज्ञता हासिल करने पर, यह उत्परिवर्तन तीन स्तरों पर प्रकट होता है:

सूचना के भंडार से ज्ञानात्मक सिस्टम तक: Artprice अब स्वयं को एक विशेषज्ञ एग्रीगेटर या ऐतिहासिक डेटाबेस के रूप में परिभाषित नहीं करता है। अपने संप्रभु इंफ्रास्ट्रक्चर के मूल में वर्टिकल AI को समाहित करके, इस ज्ञान आधार से उत्पन्न इकाई एक स्वायत्त ज्ञानात्मक आर्किटेक्चर में विकसित होती है।

Artprice अब स्वयं को एक विशेषज्ञ एग्रीगेटर या ऐतिहासिक डेटाबेस के रूप में परिभाषित नहीं करता है। अपने संप्रभु इंफ्रास्ट्रक्चर के मूल में वर्टिकल AI को समाहित करके, इस ज्ञान आधार से उत्पन्न इकाई एक स्वायत्त ज्ञानात्मक आर्किटेक्चर में विकसित होती है। डेटा का रूपांतरण: कला बाजार डेटा अपनी ऑनकोलॉजिकल स्थिति बदल रहा है। एक स्थिर, वर्णनात्मक अभिलेखीय प्रमाण से, यह वास्तविक समय में बाजार को प्रासंगिक बनाने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम एक गतिशील, पूर्वानुमानित और जीवंत अर्थपूर्ण मैट्रिक्स बन जाता है।

कला बाजार डेटा अपनी ऑनकोलॉजिकल स्थिति बदल रहा है। एक स्थिर, वर्णनात्मक अभिलेखीय प्रमाण से, यह वास्तविक समय में बाजार को प्रासंगिक बनाने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम एक गतिशील, पूर्वानुमानित और जीवंत अर्थपूर्ण मैट्रिक्स बन जाता है। प्रोसेस की ऑनकोलॉजिकल संप्रभुता: संपूर्ण औद्योगिक श्रृंखला का स्वामित्व (तृतीय-पक्ष एप्लीकेशन निर्भरताओं के बिना स्वामित्व वाले कच्चे डेटा से लेकर वर्टिकल भाषा के मॉडल तक), सिस्टमगत आत्मनिर्भरता की गारंटी देता है। AI किसी मॉडल पर थोपा गया कोई उपकरण नहीं है: यह Artprice के परिचालन का मूल आधार बन जाता है।

AI उत्परिवर्तन के पांच कूटनीतिक अक्ष

सूचना कंटेनर से नियतात्मक Oracle तक: ऐतिहासिक रूप से, इन डेटाबेसों की वैल्यू इंडेक्सिंग गहराई और सर्च इंजन सटीकता पर आधारित थी। एक स्वामित्व वाली वर्टिकल AI को एकीकृत करने से निष्क्रिय लेकिन अविभाज्य डेटा सक्रिय निर्णय संबंधी इंटेलिजेंस में परिवर्तित हो जाता है। जबकि सामान्य बड़े भाषा मॉडल (LLMs) अपने प्रशिक्षण कॉर्पोरा की पारगम्यता के कारण भ्रम से ग्रस्त होते हैं, एक संप्रभु डेटा पाइपलाइन द्वारा समर्थित वर्टिकल AI एक अति-सुरक्षित बंद लूप में काम करता है। यह सिस्टम तर्कसंगतता उत्पन्न नहीं करती; यह सटीकता से पता लगाने योग्य क्षमता द्वारा समर्थित व्याख्या योग्य निश्चितता उत्पन्न करती है। उच्च मूल्य वाली संप्रभु एजेंसी का उदय: उपयोगकर्ता अंतःक्रिया पारंपरिक क्वेरी-प्रतिक्रिया मॉडल से जटिल एजेंटिक स्वचालन में विकसित होती है। Artprice के सब्सक्राइबर अब किसी एक घटना या ऐतिहासिक आँकड़े की खोज नहीं करते; वे इस डेटा एसेट पर विशेष रूप से प्रशिक्षित किए गए एक स्वायत्त Artprice एजेंट को नियुक्त करते हैं ताकि वह मध्यस्थता, भविष्योन्मुखी परिदृश्यों के अनुकरण या अत्यधिक सटीकता के साथ जोखिमों का मॉडल तैयार कर सके। वर्टिकल AI एक संवर्धित सहयोगी बन जाता है जो Artmarket द्वारा Artprice के दशकों से संचित लाखों डेटा युग्मों के अंतर्निहित मूल्य को उजागर करता है। कृत्रिम बाढ़ के बीच दुर्लभता का महत्व: सामान्य सामग्री बनाने की सीमांत लागत का शून्य की ओर गिरने के साथ-साथ, ऐतिहासिक, प्रमाणित और गैर-प्रतिकृति योग्य डेटाबेस की सापेक्ष वैल्यू तेजी से बढ़ती है (Financial Times)। इस सीलबंद पाइपलाइन को नियंत्रित करने वाली कंपनियों के पास डिजिटल विश्व के एकमात्र प्रदूषण रहित "कच्चे तेल के कुएं" हैं। उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल अब सूचना तक पहुंच नहीं बेचता है, बल्कि $1,600 से $2,500 प्रति वर्ष (€1,600–$2,500) की अत्यंत उचित लागत पर वार्षिक सदस्यता के माध्यम से कूटनीतिक, वित्तीय या परिचालन संबंधी निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण सूचना विषमता तक पहुंचने का विशेषाधिकार प्रदान करता है। एल्गोरिथ्म इंटरफेसिंग और प्रतिबंधित संकरण: ये किले स्वयं को पूरी तरह से अलग-थलग नहीं करेंगे, बल्कि अपने पहुंच मॉडल को विकसित करेंगे। भविष्य की दिशा संस्थागत ग्राहकों के कार्यप्रवाहों में सीधे एकीकृत होने में सक्षम भविष्यसूचक APIs और इंफरेंस सब-सिस्टमों को परिनियोजित करने में निहित होती है। Artprice कच्चे डेटा को वितरित करने के बजाय, अंतर्निहित इंटेलिजेंस मॉड्यूल वितरित करेगा, जिससे इसका एल्गोरिथ्म इकोसिस्टम अपरिहार्य हो जाएगा और इसके ग्राहकों की महत्वपूर्ण प्रोसेसों से आंतरिक रूप से जुड़ा होगा। अनवरत डेटा संग्रह और बंद फीडबैक लूप: इस वर्टिकल AI के भीतर विशेषाधिकार प्राप्त Artprice उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए प्रत्येक प्रश्न और विश्लेषण अंतर्निहित डेटा संरचना में वापस फीडबैक देते हैं और उसे समृद्ध करते हैं (अनवरत फाइन-ट्यूनिंग, मेटाडेटा संवर्धन)। यह फीडबैक तंत्र एक अजेय टेक्नोलॉजीकल फ्लाईव्हील का निर्माण करता है: Artprice डेटाबेसों को विशेषज्ञ AI के माध्यम से जितनी अधिक छानबीन की जाती हैं, AI उतना ही बाजार की अर्थीय और पूर्वानुमानित समझ का सुधार करता है, जिससे किसी भी उभरते हुए प्रतियोगी के साथ उत्पन्न होने वाले अंतर में अनिश्चित काल तक के लिए वृद्धि हो जाती है।

संक्षेप में, इन अति-स्वामित्व वाले डेटाबेसों को डिजिटल पुस्तकालयों के रूप में नहीं देखा जाएगा और वे संप्रभु निष्कर्ष इंजन बन जाते हैं। ईंधन (लाखों प्रमाणित डेटा बिंदु) और इंजन (वर्टिकल AI और स्वामित्व वाले एल्गोरिथ्म) दोनों को नियंत्रित करके, ये प्रतिभागी न केवल विकसित होते हैं, बल्कि वे भुगतानित कूटनीतिक इंटेलिजेंस की प्रकृति को ही पुन: परिभाषित तथा डेटा की विशिष्टता को एल्गोरिथ्म युग के सर्वोच्च मानक के रूप में स्थापित करते हैं।

कूटनीतिक सारांश: उच्च-श्रेणी के उत्पाद के लिए उत्तम एनकैप्सुलेशन और पूर्ण कठोरता

हमारी दो स्वामित्व वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Intuitive Art Marketऔर Blind Spot, द्वारा गारंटीकृत एक विशाल बढ़त के साथ, हमने अपने लॉन्च कैलेंडर में समायोजन करने के लिए आवश्यक एक छोटा सा कदम पीछे हटा लिया है। यह कूटनीतिक समय निर्धारण एक मूलभूत आवश्यकता को दर्शाता है: एक उच्चस्तरीय सब्सक्रिप्शन योजना को अंतिम रूप देना जहां टेक्नोलॉजीकल शक्ति पूर्णतया सहज उपयोग के साथ निर्बाध रूप से उपलब्ध होती है।

हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता डेटा उत्पादन पाइपलाइनों और क्लाइंट के परिचालन चरण के बीच एल्गोरिथम की जटिलता को पूरी तरह से समाहित करना है। सब्सक्राइबरों को अब जटिल फिल्टर या सेटिंग्स में अदला-बदली करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए; हमारे सदस्यों और हमारी स्वतंत्र AI के बीच स्वाभाविक और सहज रूप से संवाद होने चाहिए।

Art Market के विशिष्ट इकोसिस्टम में, इस फ्लूइडटी को अत्यधिक कठोरता की आवश्यकता होती है: AI को डोमेन शब्दावली में विशेषज्ञता हासिल करने के साथ-साथ चालीस से अधिक भाषाओं में काम करने और कला इतिहास के सुनहरे नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा, जो औपचारिक रूप से कलाकृतियों के शीर्षकों के किसी भी अनुवाद को प्रतिबंधित करता है। मूल नामकरण को संरक्षित रखना और हमारे ऐतिहासिक प्रोटोकॉलों का अनुसरण करना अपरिवर्तनीय है।

उपयोगकर्ता के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, इंटरफ़ेस में उच्च-सटीकता वाले पूर्वानुमानित मार्गदर्शन को शामिल किया गया है: पहले प्राकृतिक भाषा संकेत से ही, यह सिस्टम संग्राहकों, संस्थानों और पेशेवरों का मार्गदर्शन करने के लिए सबसे प्रासंगिक अनुवर्ती प्रश्नों का स्वतः ही सुझाव देता है। यद्यपि, अनुमानों पर चलने वाले सामान्य खोज इंजनों के विपरीत हमारे पूरी तरह से मानकीकृत और प्रमाणित डेटाबेस द्वारा संचालित एक स्वामित्व वाली AI के लिए त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है।

अपनी सीमाओं को परखने के लिए हमारी AI कठोर और चुनौतीपूर्ण बीटा परीक्षण से गुजर रही हैं, और इन्हें त्रुटिहीन एर्गोनॉमिक्स प्रदान करने के लिए कैलिब्रेट किया जा रहा है। आंतरिक डेटासेट पर पूर्ण विशेषज्ञता असाधारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक पूर्वापेक्षा को प्रमाणित करते हुए स्ट्रेस-टेस्टिंग चरण सभी पीढ़ी के उपयोगकर्ताओं के बीच सहज और लाभकारी स्वीकृति सुनिश्चित करती है।

मूल्यांकन एल्गोरिथ्म से लेकर सिस्टमगत प्रतिमान तक: "BLIND SPOT©" Dynamics

Artprice के भीतर एक सूक्ष्म आर्थिक मॉडलिंग टूल के रूप में आरंभ में परिकल्पित, Blind Spot© सिस्टम को दो सार्वजनिक नीलामी बिक्रियों के बीच मूल्य असंतुलन समीकरण को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कलाकार के वैश्विक सूचकांक इतिहास और नीलामी बिक्रियों की औपचारिक खोज की क्षमता पर विश्वास करते हुए - जैसे कि 1998 में $4 मिलियान पर नीलाम हुई Jackson Pollock की एक उत्कृष्ट कृति और 2026 में $58 मिलियन तक पहुंच गई - Blind Spot ने बाजार की अस्पष्टता के अंतराल के दौरान मूल्य के पुनर्निर्माण की सर्जिकल सटीकता के साथ गणना की थी।

हालांकि, वर्टिकल AI आर्किटेक्चर के उदय और हमारे सैद्धांतिक संग्रह के औपचारिकरण ने एक गहरे सत्य को उजागर किया: यह ब्लाइन्ड स्पॉट महज एक सांख्यिकीय अंतर नहीं है; यह डेटा की अंतर्निहित संरचना है और बाजार की वास्तविकता तक पहुंचने का मूलभूत साधन है।

इसके निर्माता Thierry Ehrmann द्वारा पुनर्परिभाषित, Blind Spot एक 360-डिग्री जांच इंजन बन गया है जो प्रमुख आयामों में पारंपरिक मॉडलिंग से परे चीजों का पता लगाने और उन्हें उजागर करने में सक्षम है:

जीवनी एवं संग्रह संगति: कलात्मक कैरियर पथों पर लागू, Blind Spot किसी कलाकार की प्रलेखित जीवनी के साथ संरेखित नहीं होने वाले कार्यों के असामान्य प्रसार का विश्लेषण करता है। एक कलाकार की जीवनी केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है; यह उत्पादन की भौतिक सीमाओं को निर्धारित, रचनात्मक बदलावों की पहचान, और चरम अवधियों को अलग करती है - संग्राहको द्वारा खोज किए जाने वाले प्रमुख चरण। बाजार की मात्रा सूचकांकों को वास्तविक जीवनी संबंधी गति के साथ मिलाकर, AI तुरंत प्रवाह की विसंगतियों की खोज और कमी को प्रमाणित करता है।

कलात्मक कैरियर पथों पर लागू, किसी कलाकार की प्रलेखित जीवनी के साथ संरेखित नहीं होने वाले कार्यों के असामान्य प्रसार का विश्लेषण करता है। एक कलाकार की जीवनी केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है; यह उत्पादन की भौतिक सीमाओं को निर्धारित, रचनात्मक बदलावों की पहचान, और चरम अवधियों को अलग करती है - संग्राहको द्वारा खोज किए जाने वाले प्रमुख चरण। बाजार की मात्रा सूचकांकों को वास्तविक जीवनी संबंधी गति के साथ मिलाकर, AI तुरंत प्रवाह की विसंगतियों की खोज और कमी को प्रमाणित करता है। वृहद आर्थिक एवं भूराजनीतिक: वैश्विक बाजार के पैमाने पर, Blind Spot वित्तीय केंद्र या देश के लिए बाजार गतिविधि में अचानक गिरावट की व्याख्या करने वाले बाहरी कारकों को अलग करता है। पारंपरिक विश्लेषण कारणों को समझे बिना भिन्नताओं से ग्रस्त होने वाले स्थानों पर यह सिस्टम कमजोर संकेतों (नियामक, टैक्स, सामाजिक-राजनीतिक) की आपस में तुलना करके प्रवृत्ति व्यवधानों की व्याख्या करता है और पूंजी में भौगोलिक बदलावों का अनुमान लगाता है।

वैश्विक बाजार के पैमाने पर, वित्तीय केंद्र या देश के लिए बाजार गतिविधि में अचानक गिरावट की व्याख्या करने वाले बाहरी कारकों को अलग करता है। पारंपरिक विश्लेषण कारणों को समझे बिना भिन्नताओं से ग्रस्त होने वाले स्थानों पर यह सिस्टम कमजोर संकेतों (नियामक, टैक्स, सामाजिक-राजनीतिक) की आपस में तुलना करके प्रवृत्ति व्यवधानों की व्याख्या करता है और पूंजी में भौगोलिक बदलावों का अनुमान लगाता है। सौंदर्य और परस्पर-अनुशंसा: व्यवहारिक स्तर पर, संसब्सक्राइबर अक्सर आधिकारिक कलात्मक आंदोलनों के कठोर वर्गीकरणों तक ही सीमित रहते हैं। Blind Spot इन अवधारणात्मक साइलो (silos) को विभाजित करने के लिए, कलाकारों के बीच औपचारिक, सामग्री, या अवधारणात्मक पत्राचार की पहचान करके उनका विभाजन करता है। मानव आंखों से न दिखने वाले इन चयनात्मक संबंधों को उजागर करके, यह सिस्टम संग्राहकों के सामान्य दायरे से बाहर के संग्रह की गहरी संवेदनशीलता के साथ पूरी तरह से मेल खाने वाली कृतियों की अनुसंशा करता है।

व्यवहारिक स्तर पर, संसब्सक्राइबर अक्सर आधिकारिक कलात्मक आंदोलनों के कठोर वर्गीकरणों तक ही सीमित रहते हैं। इन अवधारणात्मक साइलो (silos) को विभाजित करने के लिए, कलाकारों के बीच औपचारिक, सामग्री, या अवधारणात्मक पत्राचार की पहचान करके उनका विभाजन करता है। मानव आंखों से न दिखने वाले इन चयनात्मक संबंधों को उजागर करके, यह सिस्टम संग्राहकों के सामान्य दायरे से बाहर के संग्रह की गहरी संवेदनशीलता के साथ पूरी तरह से मेल खाने वाली कृतियों की अनुसंशा करता है। परिचालन एवं कैलेंडर संरेखण: विशाल वैश्विक डेटा प्रवाहों को संसाधित करने में पहले से उपस्थित कुछ विलंबों या अधिग्रहणों में रुकावटें अस्पष्ट बनी रहीं थी। मॉडल के केंद्र में सभी सांस्कृतिक, नागरिक, राष्ट्रीय और धार्मिक कैलेंडरों को एकीकृत करके, AI ने इन ठहरावों के लिए जिम्मेदार अस्थायी अंतरालों को उजागर किया था। एल्गोरिथम संबंधी कमियों को स्थायी रूप से दूर कर सकने के लिए सामाजिक चक्रों की यह सूक्ष्म समझ पूर्व और बाद के अधिग्रहण समायोजन को संभव बनाती है।

विशाल वैश्विक डेटा प्रवाहों को संसाधित करने में पहले से उपस्थित कुछ विलंबों या अधिग्रहणों में रुकावटें अस्पष्ट बनी रहीं थी। मॉडल के केंद्र में सभी सांस्कृतिक, नागरिक, राष्ट्रीय और धार्मिक कैलेंडरों को एकीकृत करके, AI ने इन ठहरावों के लिए जिम्मेदार अस्थायी अंतरालों को उजागर किया था। एल्गोरिथम संबंधी कमियों को स्थायी रूप से दूर कर सकने के लिए सामाजिक चक्रों की यह सूक्ष्म समझ पूर्व और बाद के अधिग्रहण समायोजन को संभव बनाती है। हमारी टीमों के बीच अंतर-कार्यात्मक नवाचार: आंतरिक संगठन तक विस्तारित, Blind Spot अवधारणा ने मानव पूंजी मैनेजमेंट को बदल दिया है। जटिल संगठनों में, प्रासंगिक विभाग के बाहर के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित अभूतपूर्व विचार शायद ही कभी सफल होते हैं। इन संगठनात्मक ब्लाइन्ड स्पॉटों की पहचान करके, कंपनी अंतर-कार्यात्मक क्षमताओं को उजागर, कर्मचारियों को अपने दायरे से परे दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित, सामूहिक इंटेलिजेंस को समृद्ध करती है और अभूतपूर्व गुणात्मक छलांग लगाती है।

आज, Blind Spot अब केवल एक ही काम के दो बाजार मूल्यांकनों के बीच के अंतर को दूर करने का काम नहीं करता है: यह एक वैश्विक दृष्टिकोण का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया है, जो बाजार, डेटा और संगठन के प्रत्येक अस्पष्ट क्षेत्र को एक उच्च-मूल्यवान कूटनीतिक संपत्ति में बदल देता है।

वैश्विक और अमेरिकी बाज़ारों पर कब्ज़ा करने के लिए नियतात्मक और संभाव्य AI एजेंटों का परिनियोजन

ग्रुप के टेक्नोलॉजीकल इंफ्रास्ट्रक्चर ने दो पूरक एजेंटिक आर्किटेक्चरों को परिनियोजित करके उच्च-मूल्य वाली जानकारियाँ प्राप्त करने और उसे अधिकतम करने की अपनी कूटनीति में एक निर्णायक उपलब्धि हासिल की है: संरचित डेटा संग्रह के लिए नियतात्मक AI और कूटनीतिक वाणिज्यिक विस्तार के लिए संभाव्य AI।

नियतात्मक एजेंटिक एजेंट: संप्रभु संग्रह और डेटा विशिष्टता

अपने प्रारंभिक वेब स्क्रैपिंग और क्रॉलर सिस्टम से विकसित होकर, हमने पहले ही नियतात्मक एजेंटिक एजेंटों की एक पीढ़ी का परिनियोजन कर लिया था। बिना किसी विचलन या विवेचना के काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए, ये एजेंट केवल संविदात्मक समझौतों और 7,200 नीलामी घर भागीदारों के हमारे वैश्विक नेटवर्क के साथ औपचारिक साझेदारी के तहत संवाद करते हैं। उनका मिशन अभूतपूर्व रूप से खुले वेब पर पूरी तरह से अनुपस्थित परंतु महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारियों सहित समृद्ध डेटा संग्रह को निकालना, अनुक्रमित और संरचित करना है। इस कैप्चर चरण में किसी भी संभावित दृष्टिकोण को जानबूझकर छोड़कर, हम अपने डेटाबेसों की वैज्ञानिक सख्ती और पूर्ण निश्चितता की गारंटी देते हैं। संभाव्य एजेंटिक एजेंट: US बाजार में उच्च सटीकता का लक्ष्यीकरण US बाजार

- अपार राजस्व क्षमता प्रदान करने वाला विश्व का प्राथमिक कला बाजार - में अपनी विस्तार महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम उसके साथ उच्च सफलता संभावना एल्गोरिथ्म के साथ संभाव्य एजेंटिक एजेंटों का एक फ्लीट परिनियोजित कर रहे हैं। US के विभिन्न राज्यों में स्थानीय, भाषाई और सांस्कृतिक विशिष्टताओं के अनुरूप तैयार किए गए ये एजेंट, पारंपरिक बिक्री चैनलों से बाहर काम करने वाले प्रमुख संग्राहकों, पेशेवरों और संस्थानों की सटीक पहचान करने के लिए व्यवहार का मॉडल तैयार करते हैं। मीडिया सहक्रियता: Artprice News

का प्रभाव इस अधिग्रहण ढांचे का विस्तार हमारी वैश्विक कला बाजार समाचार एजेंसी Artprice News के साथ सहक्रियता के माध्यम से किया जाता है। उत्तरी अमेरिकी इकोसिस्टम पर विशेष जोर देते हुए, लगभग प्रत्येक घंटे पर वास्तविक समय की खबरें प्रकाशित करते हुए, एजेंसी और उसकी संपादकीय टीम अनवरत निर्णय लेने वालों के साथ संपर्क बनाए रखती है। हमारे डेटा की निश्चित गहराई और हमारे एजेंटों की संभाव्य बाजार पैठ का संयोजन एक अद्वितीय सब्सक्राइबर अधिग्रहण तंत्र स्थापित करता है।

Copyright 1987-2026 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

उल्लेखनीय है, कि 1987 से लेकर आज तक, Thierry EHRMANN ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित 1,800 पृष्ठों के दार्शनिक और वैज्ञानिक निबंध का लेखन कार्य पूरा कर लिया है। इस काम के मुख्य अध्याय Artprice की उस मानवीय कहानी को बताते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी कला बाज़ार की एक ऐसी वैश्विक याद को बनाने में सहायता करती है, जिसे कला बाज़ार की समाजशास्त्र की दुनिया के दिग्गजों और बाज़ार के इतिहास से जुड़े अहम लोगों के साथ हुई यादगार मुलाकातों के मध्यम से आकार दिया गया हो। अंग्रेजी संस्करण को फ्रेंच संस्करण के लॉन्च से पहले प्रारंभिक प्रकाशन के लाभ के साथ, यह बहुभाषी कृति डिजिटल और प्रिंट प्रारूपों में विश्व स्तर पर जारी की जाएगी।

Artprice का इकोनोमैट्रिक्स विभाग व्यक्तिगत सांख्यिकी और विश्लेषण से संबंधित आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है: [email protected]

निःशुल्क प्रदर्शन में कलाकार के साथ हमारी सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें: https://artprice.com/demo

हमारी सेवाएँ: https://artprice.com/subscription

Artmarket.com का परिचय:

Artmarket.com को Euronext Paris द्वारा Eurolist पर सूचीबद्ध किया गया है। नवीनतम TPI विश्लेषण में विदेशी शेयरधारकों, कंपनियों, बैंकों, FCPs, UCITS के अतिरिक्त 18,000 से अधिक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF।

Artmarket.com और इसके Artprice विभाग के बारे में एक वीडियो देखें: https://artprice.com/video

Artmarket और इसके Artprice विभाग की स्थापना 1997 में कंपनी के CEO, Thierry Ehrmann, द्वारा की गई थी। वे Groupe Serveur (1987 में स्थापित) द्वारा नियंत्रित हैं। संदर्भ, Who's Who In France© से प्राप्त प्रमाणित जीवनी:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket, कला बाजार में एक वैश्विक स्तर का प्रतिभागी है जिसकी संरचनाओं में अन्य के अतिरिक्त इसका Artprice विभाग भी शामिल है, जो ऐतिहासिक और वर्तमान कला बाजार की जानकारी (वर्षों से अर्जित मूल दस्तावेजी अभिलेखागार, कोडेक्स पांडुलिपियां, एनोटेटड पुस्तकें और नीलामी कैटलॉग) के संकलन, मैनेजमेंट और उपयोग में विश्व अग्रणी है, तथा इसके डेटाबैंकों में 915,300 से अधिक कलाकारों को कवर करते हुए 30 मिलियन से अधिक सूचकांक और नीलामी परिणाम शामिल हैं।

Artprice Images® विश्व के सबसे बड़े आर्ट मार्केट छवि बैंक तक असीमित पहुंच को सहज बनाता है, जिसमें हमारे कला इतिहासकारों की टिप्पणियों के अनुसार, 1700 से लेकर आज तक की कलाकृतियों की कम से कम 181 मिलियन डिजिटल छवियां या खुदी हुई प्रतिकृतियां हैं।

अपने Artprice विभाग के साथ Artmarket, 7,200 नीलामी घरों से अपने डेटाबेस को लगातार समृद्ध करता है और पूरे विश्व में प्रमुख एजेंसियों और प्रेस शीर्षकों के लिए कला बाज़ार के रुझान को 121 देशों और 11 भाषाओं में लगातार प्रकाशित करता है।

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com अपने 9.3 मिलियन सदस्यों (सदस्य लॉग इन) को अपने सदस्यों द्वारा पोस्ट किए गए विज्ञापन उपलब्ध कराता है, जो अब निश्चित मूल्यों पर कलाकृतियों की खरीद और बिक्री के लिए पहला वैश्विक Standardized Marketplace® बन गया है।

अब Artprice के Intuitive Artmarket® AI के साथ Art Market का भविष्य उज्ज्वल है।

इसके Artprice विभाग के साथ Artmarket को, French Public Investment Bank (BPI) द्वारा दो बार "Innovative Company" का State लेबल प्रदान किया गया है, जिसने Art Market में एक वैश्विक प्लेयर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कंपनी को उसकी परियोजना में सपोर्ट किया है।

Artmarket द्वारा प्रकाशित Artprice ने मार्च 2026 में अपनी 2025 की वैश्विक कला बाजार वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artmarket द्वारा प्रकाशित Artprice ने अपनी 2025 समकालीन कला बाजार रिपोर्ट प्रकाशित की है:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Artmarket और उसके Artprice विभाग की प्रेस विज्ञप्तियों का सारांश: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Facebook और X (Twitter) पर Artmarket और इसके Artprice विभाग के वास्तविक-समय में Art Market के सभी समाचारों का अनुसरण करें:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (6.4 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर)

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Artmarket और उसके Artprice विभाग की एलकेमी और ब्रह्मांड की खोज करें: https://www.artprice.com/video

जिसका प्रधान कार्यालय प्रसिद्ध Museum of Contemporary Art Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure of Chaos है:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

फ्रांस की संस्कृति मंत्री, Madame Rachida Dati, ने Artmarket के Artprice के वैश्विक मुख्यालय में, Thierry Ehrmann की कृति Abode of Chaos को 'total work of art' के रूप में आधिकारिक मान्यता प्रदान की है।

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – कला का संपूर्ण कार्य और विलक्षण आर्किटेक्चर।

अब गोपनीय द्विभाषी कार्य सार्वजनिक कर दिया गया है: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4.1 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर)

https://vimeo.com/124643720

संपर्क : Artmarket.com और इसका Artprice विभाग - संपर्क: [email protected]