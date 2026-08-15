Artmarket.com: tendenza al rialzo nel secondo trimestre del 2026, dalla transizione progressiva alla metamorfosi "AI-FIRST" di Artprice.

PARIGI, 15 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Thierry EHRMANN, fondatore di Artprice e CEO di Artmarket.com, e la sua famiglia hanno piena fiducia nel futuro di Artmarket.com e nella crescita delle sue attività, trainata in particolare da investimenti notevoli dedicati allo sviluppo dell'IA verticale di Artmarket.com. Il sostegno manifestato dalla famiglia Ehrmann e da Groupe Serveur (azionista di maggioranza) all'espansione di Artmarket.com si concretizzerà a breve con un aumento della loro partecipazione azionaria in Artmarket.com, tramite l'acquisizione di ulteriori azioni della società. Naturalmente, tutte le comunicazioni necessarie saranno effettuate all'AMF (Autorità francese dei mercati finanziari) e online entro i termini di legge durante le finestre di negoziazione autorizzate.

Notizie e prospettiva

Dalla transizione progressiva alla metamorfosi "AI-FIRST" del meta-database Artprice

A seguito di un'approfondita revisione strategica approvata dal Consiglio di amministrazione, Artprice, da quasi trent'anni leader mondiale nel settore delle informazioni sul mercato dell'arte, sta effettuando un importante cambiamento concettuale nell'integrazione delle sue architetture proprietarie di intelligenza artificiale, in particolare "Intuitive Art Market®" e "Blind Spot®".

Dall'implementazione incrementale al cambiamento architetturale "AI-First"

La strategia iniziale prevedeva un'implementazione lenta e graduale dei nostri elementi costitutivi dell'IA all'interno dei nostri database storici. Sebbene prudente, questo approccio ha frammentato la percezione del mercato riguardo alla rivoluzione tecnologica in corso. L'IA non è più un componente opzionale: è diventata la matrice centrale dell'economia globale.

Introdurre gradualmente moduli di IA in un'infrastruttura collaudata da 25-30 anni è come tentare di convertire pezzo per pezzo, mentre si è alla guida, un veicolo con motore a combustione interna e comandi analogici in un veicolo elettrico digitale. I clienti faticano a valutare l'enorme divario tra il vecchio e il nuovo mondo, con il rischio di generare incoerenze operative. Oggi scegliamo chiarezza e standard elevati, abbandonando le implementazioni frammentarie per realizzare una mutazione globale, senza interruzioni e pienamente compiuta. Solidità finanziaria e programma modificato

Questa scelta di rigore comporta un piccolo adeguamento al nostro programma di implementazione pubblica, senza alcun impatto sulla nostra traiettoria finanziaria. In un contesto economico globale complesso, caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e da una forte volatilità dei costi energetici, il fatturato di Artprice by Artmarket continua a registrare una crescita costante. Questa solida base economica ci garantisce l'indipendenza e la serenità necessarie per dare priorità alla perfezione operativa rispetto alla rapidità, in netto contrasto con molte società quotate in borsa che integrano l'intelligenza artificiale nei loro modelli di business pur essendo costantemente alla ricerca di capitali di rischio. Atto I: la Rivoluzione intracomunitaria

La ristrutturazione si concentra sulla risorsa unica di Artprice: quasi 180 database proprietari interconnessi formano un metadatabase globale senza precedenti, insieme alla sua collezione di manoscritti e cataloghi di vendita di fama mondiale, dal 1700 ad oggi, considerata unica al mondo da ricercatori ed esperti.

La prima fase di questa mutazione si verifica internamente. Tutti i dipendenti, i reparti e le unità produttive del Gruppo vengono dotati direttamente di hardware dedicato all'intelligenza artificiale e di unità edge. Prima di mettere questi strumenti a disposizione dei nostri abbonati, stiamo completando una revisione totale dei nostri flussi di lavoro interni. I processi di raccolta, standardizzazione e arricchimento dei dati vengono completamente riscritti secondo gli standard del Deep Learning e algoritmi proprietari. Atto II: consegna di una piattaforma di database trasformata nativamente

Solo dopo che la catena del valore interna sarà completamente calibrata, la piattaforma verrà rilasciata ai nostri abbonati. La piattaforma del database non apparirà come un mucchio di moduli incrementali, ma come un ambiente "AI-First" completo, sviluppato partendo dai nostri pilastri fondamentali: dati massivi certificati (Big Data standardizzati), apprendimento profondo (Data Learning) e sicurezza algoritmica.

Con questa scelta di metamorfosi completa e strutturata, Artprice ribadisce la propria posizione di apripista: Trasformare 30 anni di leadership nell'informazione sul mercato globale dell'arte in un motore autonomo di intelligence decisionale per l'intero mercato globale dell'arte.

In un'era in cui la rete aperta sta sprofondando nell'entropia e nella diluizione causate dall'ondata di dati sintetici (il 70% di dati sintetici incontrollabili al 30 giugno 2026, secondo Gartner Group e Europol Innovation Lab), le aziende che possiedono l'intera catena del valore dei dati costituiscono vere cittadelle di sovranità cognitiva.

Padroneggiare l'intero processo, dall'acquisizione dei dati grezzi (Big Data standardizzati) al data mining, fino all'addestramento di modelli di deep learning su decine di milioni di record unici protetti da architetture algoritmiche brevettate, non è più una semplice gestione delle risorse digitali: in questo modo si crea un monopolio sulla verità oggettiva in un determinato mercato, in questo caso il mercato dell'arte.

L'evoluzione dei database ultra-proprietari di Artprice in versioni verticali di IA (Intuitive Art Market® e Blind Spot®) non rappresenta un semplice aggiornamento tecnico, ma una mutazione ontologica strutturata attorno ad assi strategici chiave:

Definizione di mutazione ontologica: secondo Thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e CEO di Artmarket: Una mutazione ontologica indica una trasformazione radicale non della forma, delle prestazioni o delle funzioni di un'entità (ciò che fa), ma della sua natura fondamentale, essenza e modo di esistere (ciò che è). Mentre un'evoluzione tradizionale perfeziona un sistema esistente, una mutazione ontologica cambia la categoria di realtà a cui appartiene tale sistema.

Applicata ad Artprice e alla piena padronanza della sua IA verticale (Intuitive Art Market® e Blind Spot®) e delle pipeline di processi industriali, questa mutazione si manifesta su tre livelli:

Da contenitore di informazioni a organismo cognitivo: Artprice non si definisce più né un aggregatore di esperti né un database storico. Integrando l'IA verticale al centro della propria infrastruttura sovrana, l'entità si evolve da una base di conoscenza in un'architettura cognitiva autonoma.

Artprice non si definisce più né un aggregatore di esperti né un database storico. Integrando l'IA verticale al centro della propria infrastruttura sovrana, l'entità si evolve da una base di conoscenza in un'architettura cognitiva autonoma. La metamorfosi dei dati: i dati del mercato dell'arte cambiano il loro status ontologico. Da una traccia d'archivio statica e descrittiva, si trasforma in una matrice semantica dinamica, predittiva e vivente, capace di contestualizzare e analizzare il mercato in tempo reale.

i dati del mercato dell'arte cambiano il loro status ontologico. Da una traccia d'archivio statica e descrittiva, si trasforma in una matrice semantica dinamica, predittiva e vivente, capace di contestualizzare e analizzare il mercato in tempo reale. Sovranità ontologica del processo: possedere l'intera catena industriale (dai dati grezzi proprietari al modello linguistico verticale, senza dipendenze da applicazioni di terze parti) garantisce l'autosufficienza sistemica. L'IA non è uno strumento innestato sul modello: diventa la sostanza stessa dell'attività di Artprice.

Cinque assi strategici della mutazione dell'IA

Dal contenitore di informazioni all'oracolo deterministico:storicamente, il valore di questi database si basava sulla profondità dell'indicizzazione e sulla precisione dei motori di ricerca. L'integrazione di un'IA verticale proprietaria trasforma dati passivi ma incorruttibili in informazioni utili per prendere decisioni. Mentre i modelli linguistici generici di grandi dimensioni (LLM) soffrono di allucinazioni dovute alla porosità dei loro corpus di addestramento, l'IA verticale supportata da una pipeline di dati sovrana opera in un ciclo chiuso estremamente sicuro. Il sistema non genera plausibilità; produce una certezza spiegabile supportata da una tracciabilità precisa. L'emergere di un'agenzia sovrana di alto valore: l'interazione con l'utente si evolve dal tradizionale modello domanda-risposta all'automazione complessa basata su agenti. Gli abbonati ad Artprice non cercano più un singolo evento o una statistica storica; incaricano un agente Artprice autonomo, addestrato esclusivamente su questo insieme di dati, di effettuare operazioni di arbitraggio, simulare scenari futuri o modellare i rischi con estrema precisione. L'IA verticale diventa un collaboratore potenziato che sblocca il valore intrinseco di milioni di coppie di dati accumulate nel corso dei decenni da Artprice di Artmarket. Valorizzare la scarsità in un contesto di abbondanza di prodotti sintetici: man mano che il costo marginale della creazione di contenuti generici si avvicina allo zero, il valore relativo dei database storici, certificati e non replicabili cresce esponenzialmente (Financial Times). Le aziende che controllano questa pipeline sigillata detengono gli unici "pozzi di petrolio greggio" non inquinati del mondo digitale. Il loro modello di abbonamento non vende più l'accesso alle informazioni, bensì il privilegio di accedere a un'asimmetria informativa cruciale per il processo decisionale strategico, finanziario od operativo, tramite un abbonamento annuale a un costo molto ragionevole di 1.600-2.500 dollari all'anno (1.600-2.500 euro). Interfacciamento algoritmico e ibridazione ristretta: queste cittadelle non si isoleranno completamente, ma faranno evolvere i loro modelli di accesso. Il futuro risiede nell'implementazione di API predittive e sottosistemi di inferenza in grado di integrarsi direttamente nei flussi di lavoro dei clienti istituzionali. Anziché fornire dati grezzi, Artprice distribuirà moduli di intelligenza integrati, rendendo il suo ecosistema algoritmico indispensabile e intrinsecamente legato ai processi vitali dei suoi abbonati. Acquisizione continua e circuito di feedback chiuso: ogni query e analisi condotta dagli utenti privilegiati di Artprice all'interno di questa IA verticale alimenta e arricchisce la struttura dati sottostante (ottimizzazione continua, arricchimento dei metadati). Questo meccanismo di feedback crea un volano tecnologico inattaccabile: più i database di Artprice vengono interrogati dagli esperti tramite l'intelligenza artificiale, più l'IA perfeziona la sua comprensione semantica e predittiva del mercato, ampliando indefinitamente il divario con qualsiasi concorrente emergente.

In breve, questi database ultra-proprietari cesseranno di essere considerati biblioteche digitali e diventeranno motori di inferenza sovrani. Controllando sia il carburante (decine di milioni di punti dati certificati) sia il motore (IA verticale e algoritmi proprietari), questi attori non si limitano a evolversi, ma ridefiniscono la natura stessa dell'intelligence strategica a pagamento, elevando l'esclusività dei dati al rango di standard supremo dell'era algoritmica.

Sintesi strategica: incapsulamento perfetto e rigore assoluto per un'offerta di alta gamma.

Forti di un enorme vantaggio iniziale garantito dalle nostre due intelligenze artificiali proprietarie, Intuitive Art Market e Blind Spot, abbiamo fatto il passo indietro necessario per apportare una piccola modifica al nostro calendario di lancio. Questa tempistica strategica riflette un'esigenza fondamentale: la finalizzazione di un abbonamento di fascia alta in cui la potenza tecnologica si fonde perfettamente con la massima facilità d'uso.

La massima priorità consiste nell'incapsulare completamente la complessità algoritmica tra le nostre pipeline di produzione dati e la fase operativa del cliente. Gli abbonati non dovrebbero più essere costretti a manipolare filtri o impostazioni complesse; l'interazione tra i nostri membri e le nostre IA artificiali sovrane deve avvenire in modo naturale e fluido.

Nell'ecosistema specializzato del mercato dell'arte, questa fluidità richiede un rigore estremo: l'intelligenza artificiale deve padroneggiare la terminologia specifica del settore e operare in oltre quaranta lingue, rispettando rigorosamente la regola d'oro della storia dell'arte, che vieta formalmente qualsiasi traduzione dei titoli delle opere. Mantenere la nomenclatura originale e attenersi ai nostri protocolli storici rimangono punti non negoziabili.

Per perfezionare l'esperienza utente, l'interfaccia integra un sistema di guida predittiva ad alta precisione: fin dal primo input in linguaggio naturale, il sistema suggerisce spontaneamente le domande di approfondimento più pertinenti per guidare collezionisti, istituzioni e professionisti. Tuttavia, a differenza dei motori di ricerca generici che tollerano approssimazioni, non esiste alcun margine di errore per un'IA proprietaria basata sui nostri database completamente standardizzati e certificati.

Attualmente sottoposte a rigorosi e impegnativi test beta per spingerle al limite, le nostre intelligenze artificiali vengono calibrate per offrire un'ergonomia impeccabile. Questa fase di stress test garantisce un'adozione intuitiva e gratificante da parte di tutte le generazioni di utenti, dimostrando che la padronanza assoluta dei corpus interni è il prerequisito per un'intelligenza artificiale eccezionale.

Dall'algoritmo di valutazione al paradigma sistemico: la dinamica del "Blind Spot©"

Inizialmente concepito come strumento di modellazione microeconomica all'interno di Artprice, il sistema Blind Spot© è stato progettato per risolvere l'equazione della discontinuità di prezzo tra due vendite all'asta pubblica. Basandosi sulla cronologia globale dell'indice di un artista e sulla tracciabilità formale delle vendite all'asta, come nel caso di un capolavoro di Jackson Pollock venduto all'asta per 4 milioni di dollari nel 1998 che ha raggiunto i 58 milioni di dollari nel 2026, Blind Spot ha calcolato con precisione chirurgica la ricostruzione del valore durante gli intervalli di opacità del mercato.

Tuttavia, l'avvento delle architetture verticali di IA e la formalizzazione del nostro corpus teorico hanno rivelato una verità più profonda: il punto cieco non è semplicemente una lacuna statistica; è la struttura sottostante dei dati e la leva fondamentale per accedere alla verità del mercato.

Riprogettato dal suo creatore Thierry Ehrmann, Blind Spot è diventato un motore di indagine a 360 gradi in grado di rilevare e far luce su ciò che sfugge alla modellazione tradizionale attraverso delle dimensioni chiave.

Coerenza biografica e del corpus: applicato alle traiettorie di carriera artistica, Blind Spot analizza la proliferazione anomala di opere che non si allineano con la biografia documentata di un artista. La biografia di un artista non è solo una narrazione storica; definisce i confini fisici della produzione, identifica i momenti di svolta creativa e isola i periodi di massimo splendore, ovvero le fasi chiave ricercate dai collezionisti. Grazie al confronto incrociato degli indici di volume del mercato con i ritmi biografici reali, l'intelligenza artificiale rileva immediatamente le anomalie di flusso e autentica la scarsità.

applicato alle traiettorie di carriera artistica, analizza la proliferazione anomala di opere che non si allineano con la biografia documentata di un artista. La biografia di un artista non è solo una narrazione storica; definisce i confini fisici della produzione, identifica i momenti di svolta creativa e isola i periodi di massimo splendore, ovvero le fasi chiave ricercate dai collezionisti. Grazie al confronto incrociato degli indici di volume del mercato con i ritmi biografici reali, l'intelligenza artificiale rileva immediatamente le anomalie di flusso e autentica la scarsità. Macroeconomia e geopolitica: su scala di mercato globale, Blind Spot isola i fattori esogeni che spiegano i cali improvvisi dell'attività di mercato per un centro finanziario o un paese. Laddove le analisi tradizionali presentano variazioni senza coglierne le cause, il sistema incrocia segnali deboli (normativi, fiscali, sociopolitici) per spiegare le interruzioni di tendenza e anticipare gli spostamenti geografici dei capitali.

su scala di mercato globale, isola i fattori esogeni che spiegano i cali improvvisi dell'attività di mercato per un centro finanziario o un paese. Laddove le analisi tradizionali presentano variazioni senza coglierne le cause, il sistema incrocia segnali deboli (normativi, fiscali, sociopolitici) per spiegare le interruzioni di tendenza e anticipare gli spostamenti geografici dei capitali. Estetica e raccomandazioni incrociate: a livello comportamentale, i collezionisti spesso rimangono confinati all'interno di rigide classificazioni di movimenti artistici ufficiali. Blind Spot abbatte questi compartimenti stagni concettuali identificando corrispondenze formali, materiali o concettuali tra artisti provenienti da movimenti apparentemente disparati. Rivelando queste affinità elettive invisibili all'occhio umano, il sistema consiglia opere al di fuori del consueto ambito dei collezionisti, ma che rispecchiano perfettamente la profonda sensibilità delle loro collezioni.

a livello comportamentale, i collezionisti spesso rimangono confinati all'interno di rigide classificazioni di movimenti artistici ufficiali. abbatte questi compartimenti stagni concettuali identificando corrispondenze formali, materiali o concettuali tra artisti provenienti da movimenti apparentemente disparati. Rivelando queste affinità elettive invisibili all'occhio umano, il sistema consiglia opere al di fuori del consueto ambito dei collezionisti, ma che rispecchiano perfettamente la profonda sensibilità delle loro collezioni. Allineamento operativo e di calendario: nell'elaborazione di enormi flussi di dati globali, alcuni ritardi o pause nell'acquisizione in precedenza rimanevano senza spiegazione. Integrando tutti i calendari culturali, civili, nazionali e religiosi nel cuore del modello, l'intelligenza artificiale ha fatto luce sulle lacune temporali responsabili di tali pause. Questa comprensione dettagliata dei cicli sociali consente adeguamenti prima e dopo l'acquisizione dei dati, colmando in modo permanente le lacune algoritmiche.

nell'elaborazione di enormi flussi di dati globali, alcuni ritardi o pause nell'acquisizione in precedenza rimanevano senza spiegazione. Integrando tutti i calendari culturali, civili, nazionali e religiosi nel cuore del modello, l'intelligenza artificiale ha fatto luce sulle lacune temporali responsabili di tali pause. Questa comprensione dettagliata dei cicli sociali consente adeguamenti prima e dopo l'acquisizione dei dati, colmando in modo permanente le lacune algoritmiche. Innovazione interfunzionale tra i nostri team: esteso all'organizzazione interna, il concetto di Blind Spot ha trasformato la gestione del capitale umano. Nelle organizzazioni complesse, le idee innovative raramente hanno successo quando vengono proposte da dipendenti esterni al dipartimento di competenza. Identificando questi punti ciechi organizzativi, l'azienda sblocca capacità interfunzionali, incoraggiando i dipendenti a esprimere una visione che vada oltre il loro ambito di competenza, arricchendo l'intelligenza collettiva e promuovendo salti qualitativi senza precedenti.

Oggi, Blind Spot non si limita più a colmare le lacune tra due valutazioni di mercato della stessa opera: è diventato il principio guida di una visione globale, che trasforma ogni zona d'ombra del mercato, dei dati e dell'organizzazione in una risorsa strategica di alto valore.

Implementazione di agenti IA deterministici e probabilistici per la conquista del mercato globale e statunitense.

L'infrastruttura tecnologica del Gruppo raggiunge un traguardo decisivo nella sua strategia di acquisizione e ottimizzazione delle informazioni di alto valore, grazie all'implementazione di due architetture agentiche complementari: IA deterministica per la raccolta di dati strutturati e intelligenza artificiale probabilistica per l'espansione commerciale strategica.

Agenti deterministici : raccolta sovrana ed esclusività dei dati

Grazie all'evoluzione dai nostri sistemi iniziali di web scraping e crawler, abbiamo già implementato una generazione di agenti deterministici. Progettati per operare senza deviazioni o interpretazioni, questi agenti interagiscono esclusivamente in base ad accordi contrattuali e partnership formali con la nostra rete globale di 7.200 case d'asta partner. La loro missione è quella di estrarre, indicizzare e strutturare un corpus di dati di una ricchezza senza precedenti, che includa importanti informazioni riservate completamente assenti dal web pubblico. Escludendo deliberatamente qualsiasi approccio probabilistico in questa fase di acquisizione, garantiamo ai nostri database rigore scientifico e assoluta certezza. Agenti probabilistici : targeting ad alta precisione nel mercato statunitense

Per guidare le nostre ambizioni di espansione nel mercato statunitense, il principale mercato dell'arte al mondo che offre un immenso potenziale di guadagno, stiamo implementando contemporaneamente una flotta di agenti probabilistici con algoritmi ad alta probabilità di successo. Progettati per adattarsi alle specificità locali, linguistiche e culturali dei vari stati degli Stati Uniti, questi agenti simulano i comportamenti al fine di individuare con precisione chirurgica i principali collezionisti, professionisti e istituzioni che operano al di fuori dei canali di vendita tradizionali. Sinergia mediatica: l'impatto di Artprice News

Questo quadro di acquisizione è amplificato dalla sinergia con Artprice News, la nostra agenzia di notizie sul mercato dell'arte globale. Mediante la pubblicazione di aggiornamenti in tempo reale quasi ogni ora, con una forte attenzione all'ecosistema nordamericano, l'agenzia e il suo team editoriale mantengono un dialogo costante con i decisori. La combinazione della profondità deterministica dei nostri dati e della penetrazione di mercato probabilistica dei nostri agenti crea un motore di acquisizione clienti senza pari.

Copyright 1987-2026 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

A titolo informativo, Thierry Ehrmann ha completato la stesura di un saggio filosofico e scientifico di 1.800 pagine dedicato all'Intelligenza Artificiale, dal 1987 ad oggi. I capitoli centrali di quest'opera ripercorrono la poco nota saga umana di Artprice, che porta allo sviluppo globale di una memoria universale del mercato dell'arte, plasmata da incontri fondamentali con pionieri della sociologia del mercato dell'arte e figure storiche del settore. Quest'opera multilingue sarà pubblicata su scala globale in formato digitale e cartaceo, con la versione inglese che verrà pubblicata in anteprima prima del lancio dell'edizione francese.

Il dipartimento di econometria di Artprice può rispondere a tutte le domande relative a statistiche e analisi personalizzate: [email protected]

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi con l'artista nel corso di una dimostrazione gratuita: https://artprice.com/demo

I nostri servizi: https://artprice.com/subscription

Informazioni su Artmarket.com:

Artmarket.com è quotata all'Eurolist di Euronext Paris. L'ultima analisi TPI include oltre 18.000 singoli azionisti, escludendo gli azionisti esteri, le società, le banche, i fondi comuni di investimento alternativi e gli OICVM: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Link al video su Artmarket.com e sull'ufficio Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket e il suo ufficio Artprice sono stati fondati nel 1997 da thierry Ehrmann, amministratore delegato dell'azienda. Sono controllati dal Groupe Serveur (creato nel 1987). cfr. la biografia certificata di Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket è un attore globale nel mercato dell'arte con, tra le altre strutture, il suo ufficio Artprice, leader mondiale nell'accumulo, gestione e sfruttamento di informazioni storiche e attuali sul mercato dell'arte (archivi documentari originali, codici manoscritti, libri annotati e cataloghi d'asta acquisiti nel corso degli anni) in banche dati contenenti oltre 30 milioni di indici e risultati d'asta su più di 915.300 artisti.

Artprice Images® consente un accesso illimitato al maggior database mondiale di immagini del mercato dell'arte, con almeno 181 milioni di immagini digitali di fotografie o incisioni che riproducono capolavori dal 1700 a oggi, commentate dai nostri storici dell'arte.

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, arricchisce costantemente i propri database provenienti da 7.200 case d'asta e pubblica costantemente le tendenze del mercato dell'arte per le principali agenzie e testate giornalistiche del mondo in 121 paesi e 11 lingue.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com mette a disposizione dei suoi 9,3 milioni di associati (che effettuano l'accesso) gli annunci pubblicati dai suoi associati, che ora costituiscono il primo Standardized Marketplace® globale per la compravendita di opere d'arte a prezzi fissi.

Grazie all'Intuitive Artmarket® AI di Artprice, il mercato dell'arte ora ha un futuro.

Per ben due volte Artmarket, insieme ad Artprice, ha ottenuto il riconoscimento statale "Impresa innovativa" dalla Banca pubblica d'investimento (BPI) francese, che ha supportato l'azienda nel corso del progetto di consolidamento della propria posizione di player globale nel mercato dell'arte.

Artprice di Artmarket divulga il suo rapporto annuale sul mercato globale dell'arte 2025, che sarà pubblicato a marzo 2026:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Link al rapporto sul mercato dell'arte contemporanea del 2025 pubblicato da Artprice by Artmarket:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Riepilogo dei comunicati stampa Artmarket redatti insieme ad Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Segui tutte le novità del mercato dell'arte in tempo reale con Artmarket e il suo ufficio Artprice su Facebook e X (ex Twitter):

www.facebook.com/artpricedotcom/ (oltre 6,4 milioni di iscritti)

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Scopri la magia e l'universo di Artmarket e del suo ufficio Artprice: https://www.artprice.com/video

con sede aziendale nel famoso museo d'arte contemporanea Abode of Chaos, secondo The New York Times / La Demeure of Chaos

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Ministra della Cultura francese Rachida Dati ha conferito il riconoscimento ufficiale alla Dimora del Caos di thierry Ehrmann come "opera d'arte totale", sede mondiale di Artprice by Artmarket.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Opera d'arte totale e architettura singolare.

Lavoro bilingue riservato, ora reso pubblico: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - Il museo del futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (oltre 4,1 milioni di iscritti)

https://vimeo.com/124643720

Contatto: Artmarket.com e il suo reparto Artprice - Contatti: [email protected]