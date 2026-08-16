Artmarket.com：2026年第2四半期は上昇傾向、段階的な移行からArtpriceの「AI-FIRST」への変貌へ

パリ, 2026年8月17日 /PRNewswire/ -- Artpriceの創業者であり、Artmarket.comの最高経営責任者（CEO）であるThierry EHRMANNおよびその家族は、Artmarket.comの将来性、ならびに同社の垂直型AIの開発に向けた多額の投資によって牽引される事業拡大に対し、強い確信を抱いています。Artmarket.comの事業拡大に対するEhrmann家およびGroupe Serveur（筆頭株主）からの支持表明は、Artmarket.comの株式を追加取得することで同社の持株比率を引き上げるという形で、まもなく具体化することになります。当然のことながら、必要な開示事項はすべて、認可された取引期間内に、法的に定められた期限を遵守して、AMF（French Financial Markets Authority）およびオンライン上で開示されます。

ニュースおよび展望

Artpriceのメタデータベースにおける、漸進的な移行から「AIファースト」への変貌まで

取締役会によって承認された綿密な戦略的見直しを受け、30年近くにわたりアート市場情報のグローバルリーダーとして君臨してきたArtpriceは、自社開発の人工知能アーキテクチャ、特に 「Intuitive Art Market®」および「Blind Spot®」の統合において、方針の大幅な転換を進めています。

段階的な導入から「AIファースト」へのアーキテクチャ転換へ

当初の戦略では、過去のデータベース内でAIの構成要素を、時間をかけて段階的に導入し、理解を深めていくことが求められていました。このアプローチは慎重ではあったものの、進行中の技術革命に対する市場の認識に分断をもたらすこととなりました。AIはもはや単なるオプションの要素ではなく、世界経済の中核をなす基盤となっています。

25年から30年にわたる運用実績のあるインフラに、AIモジュールを徐々に導入していくことは、走行中に、アナログ制御の内燃機関車を、一つずつ部品を交換しながらデジタル式の電気自動車に変えようとするようなものです。顧客は、旧来の体制と新しい体制との間の飛躍的な変化を把握するのに苦慮しており、業務上の不整合が生じるリスクを抱えています。今日、私たちは明快さと高い基準を選びます。断片的な導入を捨て、グローバルでシームレス、かつ完全に実現された変革をもたらすのです。 財務基盤と調整後のスケジュール

この厳格な方針の採用に伴い、公開スケジュールに若干の調整が必要となりますが、当社の財務見通しには影響はありません。地政学的緊張の高まりやエネルギーコストの激しい変動を特徴とする複雑な世界経済環境の中、Artmarket傘下のArtpriceの売上高は引き続き着実な成長を維持しています。この卓越した経済的基盤のおかげで、我々は焦りを排し、オペレーショナル・パーフェクションを最優先にするために必要な独立性と冷静さを保つことができます。これは、AIをビジネスモデルに取り入れつつも、絶えず株式資本を調達し続けている多くの上場企業とは全く対照的です。 第1幕： コミュニティ内革命

この再編は、Artpriceが持つ独自の資産を中心に進められています。180近くもの相互連携した独自データベースが、前例のない世界規模のメタデータベースを形成しており、さらに1700年から現代に至るまでを網羅する、世界的に著名な写本やオークションカタログのコレクションも併せ持ち、研究者や専門家から世界でも類を見ないものと評価されています。

この変異の第一段階は、内部で進行しています。グループの全従業員、各部門、および各生産拠点には、専用のAIハードウェアとエッジユニットが直接配備されています。これらのツールを購読者の皆様にご紹介する前に、社内のワークフローを全面的に見直しています。データ収集、標準化、およびデータ充実化のパイプラインは、ディープラーニングの標準および独自アルゴリズムに基づいて、全面的に書き直されています。 第2幕：ネイティブに変革されたデータベースプラットフォームの提供

社内のバリューチェーンが完全に調整されて初めて、このプラットフォームは購読者に公開されます。完全なる「AIファースト」環境として提供されるこのデータベースプラットフォームは、単なるモジュールの積み重ねとしてではなく、当社の中核となる3つの柱、すなわち認定された大規模データ（標準化されたビッグデータ）、ディープラーニング（データ学習）、およびアルゴリズムによるセキュリティに基づいて構築されています。

この包括的かつ体系的な変革を選択することで、Artpriceはパイオニアとしての地位を改めて確固たるものにしています。すなわち、30年にわたる世界のアート市場情報におけるリーダーシップを、世界のアート市場全体のための独自の意思決定インテリジェンスの原動力へと転換するのです。

オープンインターネットが、合成データの急増によって引き起こされるエントロピーと希薄化に陥りつつあるこの時代（ Gartner GroupおよびEuropol Innovation Labの報告によると、2026年6月30日時点で制御不能な合成データが70％を占める）、データ・バリューチェーン全体を自社で保有する企業こそが、真の「認知主権」の砦となるのです。

生のデータ取得（標準化されたビッグデータ）からデータマイニングを経て、特許取得済みのアルゴリズムアーキテクチャによって保護された数千万件もの固有のレコードを用いてディープラーニングモデルを学習させるまでのプロセスを習得することは、もはや単なるデジタル資産管理にとどまりません。それは、特定の市場（この場合はアート市場）において、グラウンド・トゥルースに関する独占的な地位を確立することを意味します。

Artpriceの独自性の高いデータベースが、垂直型AIバージョン（Intuitive Art Market®およびBlind Spot®）へと進化したことは、単なる技術的な更新ではなく、存在論的変異であり、以下の主要な戦略的軸で構成されています。

「存在論的変異」の定義 Artpriceの創業者であり、Artmarketの最高経営責任者（CEO）であるThierry Ehrmannは次のように述べています。存在論的変異とは、実体の形態、作用、あるいは機能（それが何を行うか ）ではなく、その根本的な性質、本質、および存在様式（それが何であるか ）における根本的な変容を指します。従来の進化が既存のシステムを洗練させるのに対し、存在論的変異は、そのシステムが属する現実のカテゴリーそのものを変えるものです。

Artpriceおよび同社の垂直型 AI（Intuitive Art Market®およびBlind Spot® ）と産業プロセス・パイプラインの完全な活用を通じて、この変革は3つのレベルにわたって現れています。

「情報コンテナ」から「認知的有機体」へ Artpriceは、もはや自社の役割を「専門家の情報を集約するプラットフォーム」や「ヒストリカルデータベース」とは定義していません。主権インフラの中核に垂直型AIを組み込むことで、当該組織は知識ベースから自律的な認知アーキテクチャへと進化します。

Artpriceは、もはや自社の役割を「専門家の情報を集約するプラットフォーム」や「ヒストリカルデータベース」とは定義していません。主権インフラの中核に垂直型AIを組み込むことで、当該組織は知識ベースから自律的な認知アーキテクチャへと進化します。 データの変容： アート市場のデータは、その存在論的地位を変化させます。静的で記述的なアーカイブの記録から、市場をリアルタイムで文脈化・分析できる、動的で予測可能かつ生き生きとした意味論的マトリックスへと変化します。

アート市場のデータは、その存在論的地位を変化させます。静的で記述的なアーカイブの記録から、市場をリアルタイムで文脈化・分析できる、動的で予測可能かつ生き生きとした意味論的マトリックスへと変化します。 プロセスの存在論的主権： 独自の生データから垂直型言語モデルに至るまで、サードパーティ製アプリケーションへの依存なしに産業チェーン全体を自社で保有することで、システムとしての自立性が保証されます。AIは、モデルに後付けされたツールではありません：それが、Artpriceの事業の中核となるのです。

AI変革の5つの戦略的軸

「情報コンテナ」から「決定論的オラクル」へ これまで、これらのデータベースの価値は、インデックスの網羅性と検索エンジンの精度に支えられてきました。独自の垂直型AIを統合することで、受動的でありながらも改ざん不可能なデータを、能動的な意思決定インテリジェンスへと変革します。汎用的な大規模言語モデル（LLM）は、学習コーパスの不完全さゆえに「幻覚」を起こしがちですが、独自のデータパイプラインに支えられた垂直型AIは、極めて安全な閉ループ環境で動作します。このシステムは単なる妥当性を生み出すのではなく、ピンポイントでのトレーサビリティに裏打ちされた、説明可能な確実性を生み出します。 高付加価値の国家機関の台頭： ユーザーとの相互作用は、従来のクエリ・レスポンス型モデルから、複雑なエージェント型自動化へと進化しています。Artpriceの購読者は、もはや単発の事例や過去の統計情報を検索するのではなく、このデータ資産のみを用いて学習させた自律型のArtpriceエージェントに、裁定取引の執行、将来の見通しに関するシナリオのシミュレーション、あるいは極めて高精度なリスクモデリングを委託しています。バーティカルAIは、Artprice by Artmarketが数十年にわたり蓄積してきた数百万件のデータペアに秘められた価値を引き出す、拡張されたコラボレーターとなります。 合成コンテンツの氾濫の中で希少性を重視する： 汎用的なコンテンツを作成するための限界費用がゼロに近づくにつれ、歴史的、認証済み、かつ再現不可能なデータベースの相対的な価値は飛躍的に高まっています（Financial Times）。この密閉されたパイプラインを管理する企業は、デジタル世界において唯一無二の、汚染されていない「原油井」を保有しています。同社のサブスクリプションモデルは、もはや単なる情報へのアクセス権を販売するものではなく、年間1,600～2,500ドル（1,600～2,500ユーロ）という非常に手頃な価格の年間サブスクリプションを通じて、戦略的、財務的、あるいは業務上の意思決定に欠かすことのできない重要な情報の非対称性にアクセスできる特権を提供するものです。 アルゴリズムによるインターフェースと制限付きハイブリダイゼーション これらの要塞は完全に孤立するわけではありませんが、アクセス方式を進化させていくことになるでしょう。将来は、機関投資家のワークフローに直接統合できる予測APIや推論サブシステムを導入することにあります。Artpriceは、生データを単に提供するのではなく、インテリジェンスモジュールを組み込んだ形で提供することで、同社のアルゴリズム・エコシステムを不可欠なものとし、購読者の重要な業務プロセスと密接に結びつけていきます。 継続的なデータ収集と閉ループ型フィードバック： この垂直型AI内で、Artpriceの特権ユーザーが実行するすべてのクエリおよび分析は、基盤となるデータ構造にフィードバックされ、その充実化に寄与します（継続的な微調整、メタデータの充実化）。このフィードバックメカニズムは、揺るぎない技術的フライホイールを生み出します：つまり、専門家がAIを通じてArtpriceのデータベースを検索すればするほど、AIは市場に対する意味論的・予測的な理解をさらに洗練させ、新興の競合他社との差を際限なく広げていくのです。

すなわち、こうした極めて独自性の高いデータベースは、もはやデジタルライブラリとは見なされなくなり、自律的な推論エンジンへと変貌を遂げることになるでしょう。燃料（数千万件に及ぶ認証済みデータポイント）とエンジン（垂直型AIおよび独自アルゴリズム）の両方を制御することで、これらのプレイヤーは単なる進化にとどまらず、有料戦略インテリジェンスの本質そのものを再定義し、データの独占性をアルゴリズム時代の最高基準へと引き上げています。

戦略の概要：ハイエンド製品における完璧なカプセル化と絶対的な厳密性

当社独自の2つの人工知能、Intuitive Art MarketおよびBlind Spotによって保証された圧倒的な先行優位性を武器に、私たちは一歩引いて、ローンチスケジュールを微調整するという必要な措置を講じました。この戦略的なタイミングには、ある根本的な要件が反映されています。それは、絶対的な使いやすさの背後で技術力が完全にシームレスに機能する、ハイエンドなサブスクリプションサービスを完成させることです。

最優先事項は、当社のデータ生成パイプラインとクライアントの運用段階との間で、アルゴリズムの複雑さを完全にカプセル化することです。購読者は、もはや複雑なフィルターや設定を操作する必要がなくなります。会員と当社の自律型AIとの間では、自然かつスムーズなやり取りが行われる必要があります。

Art Marketという特殊なエコシステムにおいて、この流動性には極めて厳格な対応が求められます。AIは、この分野の専門用語を習得し、40以上の言語で動作すると同時に、美術史の「黄金律」を厳格に遵守しなければなりません。この黄金律では、美術作品のタイトルの翻訳が形式的に禁じられています。本来の命名法を維持し、これまでの手順に従うことは、依然として譲れない条件です。

ユーザー体験を最適化するため、このインターフェースには高精度な予測ガイダンスが組み込まれています。最初の自然言語によるプロンプトから、システムは収集家、機関、専門家を導くために、最も関連性の高いフォローアップの質問を自発的に提案します。しかし、おおよその検索結果でも許容する一般的な検索エンジンとは異なり、当社の完全に標準化され、認証を受けたデータベースを基盤とする独自開発のAIには、誤差の余地が一切ありません。

現在、限界を押し広げるべく、厳格かつ過酷なベータテストを実施中であり、当社のAIは、完璧な人間工学を実現できるよう調整が進められています。このストレステストの段階を通じて、あらゆる世代のユーザーにとって直感的で満足度の高い導入が保証され、内部コーパスを完全に習得することが、卓越した人工知能を実現するための前提条件であることが実証されています。

評価アルゴリズムからシステム的パラダイムへ：「BLIND SPOT©」のダイナミクス

当初、Artprice内のミクロ経済モデリングツールとして構想されたBlind Spot©システムは、2つの公開オークション間の価格の不連続性という課題を解決するために設計されました。アーティストのグローバルな価格推移や、オークション販売実績の形式的なトレーサビリティ（例えば、1998年に400万ドルで落札されたJackson Pollockの傑作が、2026年には5,800万ドルに達したといった事例）に基づき、Blind Spotは、市場の不透明な期間における価値の推移を、極めて精密に算出しました。

しかし、垂直型AIアーキテクチャの台頭と、我々の理論的知見の体系化により、より深い真実が明らかになりました。このBlind Spotは、単なる統計上のギャップにとどまらず、データの根底にある構造そのものであり、市場の真実を解き明かすための根本的な手段です。

クリエイターのThierry Ehrmann氏によって再構想されたBlind Spotは、従来のモデリングでは捉えきれない要素を、以下の主要な側面において検知・浮き彫りにする、360度の調査エンジンへと進化しました。

伝記情報とコーパスの整合性： 芸術家のキャリアの軌跡に焦点を当てた Blind Spot は、記録された経歴と整合しない作品の異常な増加について分析しています。芸術家の伝記は、単なる歴史的記述にとどまりません。それは作品の制作における物理的な境界を定め、創作上の転換点を明らかにし、収集家たちが特に注目する重要な時期である「全盛期」を浮き彫りにするものです。市場取引高指数（market volume indices）と実際の取引ペースを照合することで、AIは直ちに流れの異常を検知し、希少性を検証します。

芸術家のキャリアの軌跡に焦点を当てた は、記録された経歴と整合しない作品の異常な増加について分析しています。芸術家の伝記は、単なる歴史的記述にとどまりません。それは作品の制作における物理的な境界を定め、創作上の転換点を明らかにし、収集家たちが特に注目する重要な時期である「全盛期」を浮き彫りにするものです。市場取引高指数（market volume indices）と実際の取引ペースを照合することで、AIは直ちに流れの異常を検知し、希少性を検証します。 マクロ経済・地政学： 世界市場規模において、 Blind Spot は、特定の金融センターや国における市場活動の急激な低下を説明する外生的要因を特定しています。従来の分析では、原因を把握せずに変動に翻弄されてしまうのに対し、本システムは（規制、税制、社会政治的な）微弱なシグナルを相互に照合することで、トレンドの乱れを説明し、資本の地理的なシフトを予測します。

世界市場規模において、 は、特定の金融センターや国における市場活動の急激な低下を説明する外生的要因を特定しています。従来の分析では、原因を把握せずに変動に翻弄されてしまうのに対し、本システムは（規制、税制、社会政治的な）微弱なシグナルを相互に照合することで、トレンドの乱れを説明し、資本の地理的なシフトを予測します。 美学と相互推薦： 行動の面では、収集家たちはしばしば、公式な芸術運動の厳格な分類の枠内に閉じ込められたままになっています。 Blind Spot は、一見すると全く異なる運動に属するアーティストたちの間にある、形式的、素材的、あるいは概念的な共通点を明らかにすることで、こうした概念的な隔たりを打ち破っています。人間の目には見えないこうした「選択的親和力」を明らかにすることで、このシステムは、コレクターが通常収集しない作品であっても、そのコレクションが持つ深い感性に完璧に共鳴する作品を推薦します。

行動の面では、収集家たちはしばしば、公式な芸術運動の厳格な分類の枠内に閉じ込められたままになっています。 は、一見すると全く異なる運動に属するアーティストたちの間にある、形式的、素材的、あるいは概念的な共通点を明らかにすることで、こうした概念的な隔たりを打ち破っています。人間の目には見えないこうした「選択的親和力」を明らかにすることで、このシステムは、コレクターが通常収集しない作品であっても、そのコレクションが持つ深い感性に完璧に共鳴する作品を推薦します。 運用およびスケジュールの調整 世界規模の膨大なデータフローを処理する際、これまで説明がつかなかった遅延や取得の一時停止がいくつか見受けられました。このAIは、あらゆる文化的、市民的、国家的、宗教的な暦をモデルの核心に統合することで、こうした停滞の原因となっている時間的なギャップを明らかにしました。社会的なサイクルをこのようにきめ細かく理解することで、データ取得の前後で調整を行うことが可能となり、アルゴリズム上のギャップを恒久的に解消することができます。

世界規模の膨大なデータフローを処理する際、これまで説明がつかなかった遅延や取得の一時停止がいくつか見受けられました。このAIは、あらゆる文化的、市民的、国家的、宗教的な暦をモデルの核心に統合することで、こうした停滞の原因となっている時間的なギャップを明らかにしました。社会的なサイクルをこのようにきめ細かく理解することで、データ取得の前後で調整を行うことが可能となり、アルゴリズム上のギャップを恒久的に解消することができます。 当社チーム間の部門横断的なイノベーション Blind Spotという概念は、社内組織にも応用され、人的資本管理に変革をもたらしました。複雑な組織において、関連部署以外の従業員から提案された画期的なアイデアが採用されることはほとんどありません。こうした組織の「死角（blind spot）」を特定することで、同社は部門横断的な能力を引き出し、従業員が自身の担当範囲を超えたビジョンを積極的に発信するよう促し、集合知を豊かにし、かつてない質的な飛躍を推進しています。

今日、Blind Spotは、もはや単に同一作品の2つの市場評価の隔たりを埋めるだけのものではありません。グローバルなビジョンの指針として、市場、データ、組織のあらゆる「影の領域」を、高価値な戦略的資産へと転換するものです。

世界市場および米国市場の開拓に向けた、決定論的および確率論的AIエージェントの導入

当グループの技術インフラは、構造化データの収集を担う決定論的AIと、戦略的な事業拡大を担う確率論的AIという、互いに補完し合う2つのエージェントアーキテクチャを導入することで、高価値な情報を取得・最大化するという戦略において、決定的なマイルストーンを達成しました。

決定論的 エージェンティック・エージェント主権的データ収集およびデータ独占期間

当初のウェブスクレイピングおよびクローラーシステムから進化を遂げ、当社はすでに、決定論的エージェントの第一世代を導入しています。これらのエージェントは、逸脱や独自の解釈が生じることなく動作するよう設計されており、世界7,200社のオークションハウスパートナーからなる当社のグローバルネットワークとの契約および正式な提携関係のもとでのみ活動します。彼らの使命は、公開ウェブ上には全く存在しない重要な機密情報を組み込みながら、かつてないほど豊富なデータコーパスを抽出、索引付け、構造化することです。この収集段階において、確率論的なアプローチを意図的に排除することで、当社のデータベースの科学的厳密性と絶対的な確実性を保証しています。 確率論的 エージェンティック・エージェント米国市場における高精度なターゲティング

莫大な収益の可能性を秘めた世界最大のアート市場である米国市場での事業拡大を推進するため、当社は成功確率の高いアルゴリズムを搭載した確率論的エージェント群を同時に展開しています。米国の各州における地域的、言語的、文化的な特性に合わせて調整されたこれらのエージェントは、従来の販売チャネルの外で活動する主要な収集家、専門家、機関を、極めて正確に特定できるよう行動をモデル化しています。 メディアの相乗効果： Artprice Newsのインパクト

本買収の枠組みは、当社のグローバルなアート市場のニュース・エージェンシーであるArtprice Newsとの相乗効果によってさらに強化されています。北米のエコシステムに重点を置き、ほぼ1時間おきにリアルタイムのニュース配信を行うこの通信社とその編集チームは、意思決定者たちと継続的に関わりを深めています。当社のデータが持つ決定論的な深さと、エージェントによる確率論的な市場浸透を組み合わせることで、他に類を見ない顧客獲得エンジンが構築されます。

Copyright 1987-2026 thierry Ehrmannwww.artprice.com -www.artmarket.com

参考情報として、Thierry Ehrmannは、1987年から現在に至るまでの人工知能をテーマとした、1,800ページに及ぶ哲学的・科学的な論文の執筆を完了しています。本書の中核をなす章では、Artpriceのあまり知られていない人間ドラマをたどることで、アート市場社会学の先駆者たちや歴史上の市場関係者たちとの画期的な出会いを経て形作られてきた、アート市場に関する普遍的な記憶が世界規模で構築されていく過程を描き出しています。この多言語版作品は、デジタル版および印刷版として世界中で発売される予定であり、英語版はフランス語版の発売に先立ち、先行発売されます。

Artpriceの計量経済学部門は、パーソナライズされた統計と分析に関するあらゆるご質問にお答えします。[email protected]

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Artmarket.comについて

Artmarket.comはEuronext Parisのユーロリストに上場しています。最新のTPI分析には、外国人株主、企業、銀行、FCP、UCITSを除く18,000人以上の個人株主が含まれています。Euroclear。7478 － Bloomberg。中国 － Reuters。ARTF。

Artmarket.comとArtprice部門に関するビデオをご覧ください。https://artprice.com/video

Artmarketとその部門のArtpriceは、1997年にThierry Ehrmann CEOによって設立されました。同社はGroupe Serveur（1987年設立）の傘下です。Who's Who In France©より、公式経歴をご覧ください。

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarketは、アート市場におけるグローバルプレーヤーであり、その組織の中でも、Artprice部門は、歴史的および現在のアートマーケット情報（長年にわたって取得されたオリジナルの文書アーカイブ、写本、注釈本、オークションカタログ）の蓄積、管理、活用における世界的リーダーです。915,300人以上のアーティストを網羅する3,000万以上のインデックスとオークション結果を含むデータバンクを有しています。

Artprice Images®は、世界最大のアート市場画像バンクです。1700年から現代までの1億8100万点ものデジタル画像（写真または彫刻品の複製）と当社の美術史家による解説を収めており、無制限にアクセスできます。

ArtmarketはArtprice部門を擁し、7,200のオークションハウスのデータベースを常に充実させており、世界の主要なエージェンシーやプレス向けに、121カ国、11言語でアート市場の動向を継続的に発信しています。

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.comは、会員が投稿した広告を930万人の会員（会員ログイン）に公開します。会員は現在、固定価格でアート作品を売買する世界初のStandardized Marketplace® を構成しています。

ArtpriceのIntuitive Artmarket® AIにより、今まさにアート市場に未来が開かれます。

Artprice部門を擁するArtmarketは、フランス公共投資銀行（BPI）から「革新的企業」という国家ラベルを2度授与されており、同銀行はアート市場における世界的なプレーヤーとしての地位を強固にするプロジェクトを支援しています。

Artprice by Artmarketは、2025年世界アート市場年次レポートを2026年3月に発行。

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarketが2025年現代アート市場レポートを公開。

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

ArtmarketおよびArtprice部門によるプレスリリースの概要。https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

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その本部は、有名なカオスの現代美術館（Museum of Contemporary Art Abode of Chaos）です。

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

フランスの文化大臣Rachida Dati夫人は、Thierry Ehrmann氏の「Abode of Chaos（混沌の住処）」を「総合芸術作品」として、ArtmarketのArtprice世界本部として公式に認定しました。

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

ラ・ ドゥムール・デュ・カオス／混沌の住処ー総合芸術とユニークな建築

ついに機密扱いのバイリンガル作品が公開されました。https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

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SOURCE Artmarket.com