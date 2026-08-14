Artmarket.com: Trend Menaik Suku Kedua 2026, daripada Peralihan Berperingkat kepada Metamorfosis "AI-FIRST" Artprice

PARIS, 15 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Thierry EHRMANN, Pengasas Artprice dan Ketua Pegawai Eksekutif Artmarket.com, serta keluarganya mempunyai keyakinan penuh terhadap masa depan Artmarket.com dan pertumbuhan aktivitinya, yang didorong terutamanya oleh pelaburan besar yang dikhususkan untuk pembangunan AI vertikal Artmarket.com. Sokongan keluarga Ehrmann dan Groupe Serveur (pemegang saham majoriti) terhadap peluasan perniagaan Artmarket.com akan direalisasikan dalam masa terdekat melalui peningkatan pegangan saham mereka dalam Artmarket.com menerusi pemerolehan saham tambahan Artmarket.com. Sudah tentu, semua pendedahan yang diperlukan akan dibuat kepada AMF (Pihak Berkuasa Pasaran Kewangan Perancis) dan secara dalam talian dalam tempoh yang ditetapkan undang-undang semasa jendela dagangan yang dibenarkan.

Berita dan Prospek

Daripada Peralihan Berperingkat kepada Metamorfosis "AI-FIRST" Meta-Pangkalan Data Artprice

Susulan kajian strategik mendalam yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah, Artprice—peneraju global dalam maklumat pasaran seni selama hampir tiga dekad—sedang melaksanakan anjakan doktrin utama dalam penyepaduan seni bina kecerdasan buatan proprietarinya, khususnya "Intuitive Art Market®" dan "Blind Spot®".

Daripada Pelaksanaan Berperingkat kepada Anjakan Seni Bina "AI-First"

Strategi awal menetapkan pelaksanaan blok binaan AI kami secara perlahan dan bersifat mendidik dalam pangkalan data bersejarah kami. Walaupun berhati-hati, pendekatan ini telah memecah-belahkan persepsi pasaran terhadap revolusi teknologi yang sedang berlangsung. AI bukan lagi komponen pilihan: ia telah menjadi matriks teras ekonomi global.

Menyuntik modul AI secara beransur-ansur ke dalam infrastruktur yang telah terbukti selama 25 hingga 30 tahun penggunaan adalah ibarat cuba menukar kenderaan berenjin pembakaran dalaman dengan kawalan analog menjadi kenderaan elektrik digital sedikit demi sedikit ketika sedang dipandu. Pelanggan sukar menilai lonjakan besar antara dunia lama dengan dunia baharu, sekali gus menimbulkan risiko ketidakselarasan operasi. Hari ini, kami memilih kejelasan dan piawaian yang tinggi: meninggalkan pelaksanaan sedikit demi sedikit untuk menghasilkan transformasi global yang lancar dan direalisasikan sepenuhnya. Kekuatan Kewangan dan Jadual yang Diselaraskan

Pilihan untuk mengutamakan ketelitian ini memerlukan sedikit pelarasan pada jadual pelaksanaan awam kami, tanpa menjejaskan trajektori kewangan kami. Dalam persekitaran ekonomi global yang kompleks, dicirikan oleh ketegangan geopolitik yang semakin meningkat dan turun naik mendadak dalam kos tenaga, hasil Artprice by Artmarket terus mencatat pertumbuhan yang stabil. Asas ekonomi yang kukuh ini memberikan kami kebebasan dan ketenangan yang diperlukan untuk mengutamakan kesempurnaan operasi berbanding tindakan tergesa-gesa—berbeza dengan ketara daripada banyak syarikat tersenarai yang menyepadukan AI ke dalam model perniagaan mereka sambil terus-menerus mencari modal ekuiti. Babak I: Revolusi Intra-Komuniti

Penstrukturan semula ini berpusat pada aset unik Artprice: hampir 180 pangkalan data proprietari yang saling berhubung, membentuk meta-pangkalan data global yang belum pernah wujud sebelum ini, di samping koleksi Manuskrip dan katalog jualan dari tahun 1700 hingga kini yang terkenal di seluruh dunia dan dianggap unik di peringkat global oleh penyelidik serta pakar.

Fasa pertama transformasi ini sedang berlaku secara dalaman. Semua kakitangan, jabatan dan unit pengeluaran Kumpulan sedang dilengkapi secara langsung dengan perkakasan AI khusus dan unit pengkomputeran pinggir. Sebelum menyediakan alat ini kepada pelanggan kami, kami sedang menyelesaikan rombakan menyeluruh terhadap aliran kerja dalaman kami. Saluran pengumpulan, penyeragaman dan pengayaan data sedang ditulis semula sepenuhnya mengikut piawaian Pembelajaran Mendalam serta algoritma proprietari. Babak II: Penyediaan Platform Pangkalan Data yang Ditransformasikan Secara Natif

Hanya selepas rantaian nilai dalaman ditentukur sepenuhnya, platform tersebut akan dilancarkan kepada pelanggan kami. Platform pangkalan data ini tidak akan tampil sebagai tindanan modul berperingkat, sebaliknya sebagai persekitaran "AI-First" lengkap yang dibina berasaskan tonggak teras kami: data berskala besar yang diperakui (Data Raya terseragam), pembelajaran mendalam (Pembelajaran Data) dan keselamatan algoritma.

Dengan memilih metamorfosis yang menyeluruh dan berstruktur ini, Artprice menegaskan semula kedudukannya sebagai perintis: mentransformasikan kepimpinan selama 30 tahun dalam maklumat pasaran seni global menjadi enjin berdaulat bagi cerapan keputusan untuk keseluruhan pasaran seni global.

Dalam era apabila internet terbuka semakin tenggelam dalam entropi dan pencairan akibat lonjakan data sintetik (70% data sintetik yang tidak dapat dikawal setakat 30 Jun 2026, menurut Gartner Group dan Europol Innovation Lab), syarikat yang memiliki keseluruhan rantaian nilai data mereka sendiri merupakan benteng sebenar kedaulatan kognitif.

Penguasaan proses daripada pemerolehan data mentah (data raya terseragam) kepada perlombongan data, sehinggalah latihan model pembelajaran mendalam menggunakan berpuluh-puluh juta rekod unik yang dilindungi oleh seni bina algoritma berpaten, bukan lagi sekadar pengurusan aset digital: ia mewujudkan monopoli terhadap kebenaran rujukan dalam sesuatu pasaran—dalam kes ini, Pasaran Seni.

Evolusi pangkalan data ultra-proprietari Artprice kepada versi AI vertikal (Intuitive Art Market® dan Blind Spot®) bukan sekadar kemas kini teknikal, tetapi suatu mutasi ontologi yang distrukturkan berasaskan paksi strategik utama:

Definisi Mutasi Ontologi: Menurut Thierry Ehrmann, Pengasas Artprice dan Ketua Pegawai Eksekutif Artmarket: Mutasi ontologi merujuk kepada transformasi radikal bukan terhadap bentuk, prestasi atau fungsi sesuatu entiti (perkara yang dilakukannya), tetapi terhadap sifat asas, hakikat dan cara kewujudannya (perkara sebenarnya entiti tersebut). Jika evolusi tradisional memperhalusi sistem sedia ada, mutasi ontologi mengubah kategori realiti yang menjadi asas kepada sistem tersebut.

Apabila diterapkan pada Artprice serta penguasaan penuh terhadap AI vertikalnya (Intuitive Art Market® dan Blind Spot®) dan saluran proses perindustrian, mutasi ini terserlah pada tiga peringkat:

Daripada Bekas Maklumat kepada Organisma Kognitif: Artprice tidak lagi mentakrifkan dirinya sebagai pengagregat pakar atau pangkalan data sejarah. Dengan membenamkan AI vertikal pada teras infrastruktur berdaulatnya, entiti ini berkembang daripada pangkalan pengetahuan menjadi seni bina kognitif autonomi.

Artprice tidak lagi mentakrifkan dirinya sebagai pengagregat pakar atau pangkalan data sejarah. Dengan membenamkan AI vertikal pada teras infrastruktur berdaulatnya, entiti ini berkembang daripada pangkalan pengetahuan menjadi seni bina kognitif autonomi. Metamorfosis Data: Data pasaran seni mengalami perubahan status ontologi. Daripada rekod arkib yang statik dan deskriptif, ia menjadi matriks semantik yang dinamik, bersifat ramalan dan hidup serta mampu mengontekstualisasikan dan menganalisis pasaran dalam masa nyata.

Data pasaran seni mengalami perubahan status ontologi. Daripada rekod arkib yang statik dan deskriptif, ia menjadi matriks semantik yang dinamik, bersifat ramalan dan hidup serta mampu mengontekstualisasikan dan menganalisis pasaran dalam masa nyata. Kedaulatan Ontologi Proses: Pemilikan keseluruhan rantaian perindustrian (daripada data mentah proprietari kepada model bahasa vertikal, tanpa kebergantungan pada aplikasi pihak ketiga) menjamin kemandirian sistemik. AI bukanlah alat yang ditambahkan pada model: ia menjadi asas sebenar kepada operasi Artprice.

Lima Paksi Strategik Mutasi AI

Daripada Bekas Maklumat kepada Orakel Deterministik: Dari segi sejarah, nilai pangkalan data ini terletak pada kedalaman pengindeksan dan ketepatan enjin carian. Penyepaduan AI vertikal proprietari mentransformasikan data yang pasif tetapi tidak boleh dimanipulasi menjadi cerapan keputusan yang aktif. Walaupun model bahasa besar (LLM) generik mengalami halusinasi akibat keterbukaan korpus latihan mereka kepada pelbagai sumber, AI vertikal yang disokong oleh saluran data berdaulat beroperasi dalam gelung tertutup yang amat selamat. Sistem ini tidak menghasilkan sesuatu yang sekadar munasabah; sebaliknya, ia menghasilkan kepastian yang boleh dijelaskan dan disokong oleh kebolehkesanan yang tepat. Kemunculan Keagenan Berdaulat Bernilai Tinggi: Interaksi pengguna berkembang daripada model pertanyaan-respons tradisional kepada automasi beragen yang kompleks. Pelanggan Artprice tidak lagi mencari satu kejadian atau statistik sejarah tertentu; sebaliknya, mereka memberikan mandat kepada ejen Artprice autonomi yang dilatih secara eksklusif menggunakan aset data ini untuk melaksanakan arbitraj, mensimulasikan senario berpandangan ke hadapan atau memodelkan risiko dengan ketepatan yang amat tinggi. AI vertikal menjadi rakan kolaborasi diperkasa yang membuka nilai asas jutaan pasangan data yang dikumpulkan selama beberapa dekad oleh Artprice by Artmarket. Menilai Kelangkaan di Tengah-tengah Limpahan Data Sintetik: Apabila kos marginal untuk menghasilkan kandungan generik menjunam menghampiri sifar, nilai relatif pangkalan data sejarah yang diperakui dan tidak boleh direplikasi meningkat secara eksponen (Financial Times). Syarikat yang mengawal saluran tertutup ini memiliki satu-satunya "telaga minyak mentah" dunia digital yang tidak tercemar. Model langganan mereka tidak lagi menjual akses kepada maklumat, tetapi keistimewaan untuk mengakses asimetri maklumat kritikal bagi membuat keputusan strategik, kewangan atau operasi, menerusi langganan tahunan pada kos yang amat berpatutan antara $1,600 hingga $2,500 setahun (€1,600–€2,500). Pengantaramukaan Algoritma dan Penghibridan Terhad: Benteng ini tidak akan mengasingkan diri sepenuhnya, sebaliknya akan mengembangkan model akses mereka. Masa depan terletak pada pelaksanaan API ramalan dan subsistem inferens yang mampu disepadukan secara langsung ke dalam aliran kerja pelanggan institusi. Daripada menyediakan data mentah, Artprice akan mengedarkan modul cerapan terbenam, sekali gus menjadikan ekosistem algoritmanya sangat diperlukan dan berkait secara intrinsik dengan proses penting pelanggan. Pemerolehan Berterusan dan Gelung Maklum Balas Tertutup: Setiap pertanyaan dan analisis yang dilakukan oleh pengguna Artprice yang mempunyai akses istimewa dalam AI vertikal ini akan disalurkan semula untuk memperkaya struktur data asas (penalaan halus berterusan, pengayaan metadata). Mekanisme maklum balas ini mewujudkan roda tenaga teknologi yang sukar ditandingi: semakin kerap pangkalan data Artprice ditanya oleh pakar melalui AI, semakin AI tersebut memperhalusi pemahaman semantik dan ramalannya terhadap pasaran, sekali gus terus melebarkan jurang dengan mana-mana pesaing baharu.

Ringkasnya, pangkalan data ultra-proprietari ini tidak lagi akan dilihat sebagai perpustakaan digital, sebaliknya menjadi enjin inferens berdaulat. Dengan mengawal kedua-dua bahan api (berpuluh-puluh juta titik data diperakui) dan enjin (AI vertikal serta algoritma proprietari), pemain ini bukan sekadar berkembang—mereka mentakrifkan semula sifat sebenar cerapan strategik berbayar, sekali gus mengangkat eksklusiviti data sebagai piawaian tertinggi dalam era algoritma.

Ringkasan Strategik: Pengkapsulan Sempurna dan Ketelitian Mutlak untuk Tawaran Premium

Dengan kelebihan awal yang besar hasil dua kecerdasan buatan proprietari kami, Intuitive Art Market dan Blind Spot, kami mengambil langkah sewajarnya untuk membuat sedikit pelarasan pada kalendar pelancaran kami. Penetapan masa strategik ini mencerminkan satu keperluan asas: memuktamadkan langganan premium yang menyembunyikan sepenuhnya kuasa teknologi di sebalik kemudahan penggunaan yang mutlak.

Keutamaan utama ialah pengkapsulan sepenuhnya kerumitan algoritma antara saluran pengeluaran data kami dengan peringkat operasi pelanggan. Pelanggan tidak lagi seharusnya perlu mengendalikan penapis atau tetapan yang kompleks; interaksi mestilah berlaku secara semula jadi dan lancar antara ahli kami dengan AI berdaulat kami.

Dalam ekosistem khusus Pasaran Seni, kelancaran ini menuntut ketelitian yang amat tinggi: AI mesti menguasai terminologi bidang dan beroperasi dalam lebih 40 bahasa sambil mematuhi secara ketat prinsip utama sejarah seni, yang secara rasmi melarang sebarang terjemahan tajuk karya seni. Mengekalkan tatanama asal dan mematuhi protokol sejarah kami kekal sebagai perkara yang tidak boleh dikompromikan.

Untuk menyempurnakan pengalaman pengguna, antara muka ini menggabungkan panduan ramalan berketepatan tinggi: sejak arahan bahasa semula jadi yang pertama, sistem secara spontan mencadangkan soalan susulan yang paling relevan untuk membimbing pengumpul, institusi dan golongan profesional. Namun, tidak seperti enjin carian generik yang bertolak ansur terhadap anggaran, tiada langsung ruang untuk kesilapan bagi AI proprietari yang dikuasakan oleh pangkalan data kami yang telah diseragamkan sepenuhnya dan diperakui.

AI kami kini sedang menjalani ujian beta yang ketat dan mencabar untuk menguji had keupayaannya, sambil ditentukur bagi memberikan ergonomik penggunaan yang sempurna. Fasa ujian tekanan ini memastikan penerimaan pakai yang intuitif dan memuaskan merentasi semua generasi pengguna, sekali gus membuktikan bahawa penguasaan mutlak terhadap korpus dalaman merupakan prasyarat bagi kecerdasan buatan yang luar biasa.

Daripada Algoritma Penilaian kepada Paradigma Sistemik: Dinamik "BLIND SPOT©"

Pada asalnya diwujudkan sebagai alat pemodelan mikroekonomi dalam Artprice, sistem Blind Spot© direka untuk menyelesaikan persamaan ketakselanjaran harga antara dua jualan lelongan awam. Dengan bergantung pada sejarah indeks global seseorang artis dan kebolehkesanan formal jualan lelongan—seperti karya agung Jackson Pollock yang dilelong pada harga $4 juta pada 1998 dan mencecah $58 juta pada 2026—Blind Spot mengira pembentukan semula nilai dalam tempoh ketelapan pasaran yang rendah dengan ketepatan setaraf pembedahan.

Namun, kemunculan seni bina AI vertikal dan pemformalan korpus teori kami mendedahkan suatu hakikat yang lebih mendalam: titik buta bukan sekadar jurang statistik; ia merupakan struktur asas data dan pemangkin utama untuk mengakses kebenaran pasaran.

Setelah dikonseptualisasikan semula oleh penciptanya, Thierry Ehrmann, Blind Spot kini menjadi enjin penyiasatan 360 darjah yang mampu mengesan dan memperjelas perkara yang terlepas daripada pemodelan tradisional merentasi dimensi utama:

Ketekalan Biografi & Korpus: Apabila diterapkan pada trajektori kerjaya seni, Blind Spot menganalisis percambahan luar biasa karya yang tidak sejajar dengan biografi artis yang didokumentasikan. Biografi seseorang artis bukan sekadar naratif sejarah; ia menetapkan batas fizikal penghasilan karya, mengenal pasti peralihan kreatif dan mengasingkan tempoh kemuncak—fasa utama yang menjadi buruan pengumpul. Dengan membuat rujuk silang antara indeks volum pasaran dengan rentak sebenar biografi, AI serta-merta mengesan anomali aliran dan mengesahkan kelangkaan.

Apabila diterapkan pada trajektori kerjaya seni, menganalisis percambahan luar biasa karya yang tidak sejajar dengan biografi artis yang didokumentasikan. Biografi seseorang artis bukan sekadar naratif sejarah; ia menetapkan batas fizikal penghasilan karya, mengenal pasti peralihan kreatif dan mengasingkan tempoh kemuncak—fasa utama yang menjadi buruan pengumpul. Dengan membuat rujuk silang antara indeks volum pasaran dengan rentak sebenar biografi, AI serta-merta mengesan anomali aliran dan mengesahkan kelangkaan. Makroekonomi & Geopolitik: Pada skala pasaran global, Blind Spot mengasingkan faktor eksogen yang menjelaskan kejatuhan mendadak dalam aktiviti pasaran bagi sesebuah pusat kewangan atau negara. Ketika analisis tradisional sekadar merekodkan turun naik tanpa memahami puncanya, sistem ini membuat rujuk silang terhadap isyarat lemah (kawal selia, percukaian, sosiopolitik) untuk menjelaskan gangguan trend dan menjangkakan peralihan geografi modal.

Pada skala pasaran global, mengasingkan faktor eksogen yang menjelaskan kejatuhan mendadak dalam aktiviti pasaran bagi sesebuah pusat kewangan atau negara. Ketika analisis tradisional sekadar merekodkan turun naik tanpa memahami puncanya, sistem ini membuat rujuk silang terhadap isyarat lemah (kawal selia, percukaian, sosiopolitik) untuk menjelaskan gangguan trend dan menjangkakan peralihan geografi modal. Estetik & Saranan Silang: Pada peringkat tingkah laku, pengumpul sering kekal terikat dalam pengelasan tegar berdasarkan aliran seni rasmi. Blind Spot memecahkan silo konseptual ini dengan mengenal pasti persamaan dari segi bentuk, bahan atau konsep antara artis daripada aliran yang kelihatan berbeza sama sekali. Dengan mendedahkan pertalian pilihan yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia ini, sistem mengesyorkan karya di luar skop kebiasaan pengumpul yang amat serasi dengan kepekaan mendalam koleksi mereka.

Pada peringkat tingkah laku, pengumpul sering kekal terikat dalam pengelasan tegar berdasarkan aliran seni rasmi. memecahkan silo konseptual ini dengan mengenal pasti persamaan dari segi bentuk, bahan atau konsep antara artis daripada aliran yang kelihatan berbeza sama sekali. Dengan mendedahkan pertalian pilihan yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia ini, sistem mengesyorkan karya di luar skop kebiasaan pengumpul yang amat serasi dengan kepekaan mendalam koleksi mereka. Operasi & Penyelarasan Kalendar: Dalam pemprosesan aliran data global berskala besar, kelewatan atau jeda pemerolehan tertentu sebelum ini tidak dapat dijelaskan. Dengan menyepadukan semua kalendar budaya, sivil, kebangsaan dan keagamaan ke dalam teras model, AI mengenal pasti jurang masa yang menyebabkan tempoh kelengangan ini. Pemahaman terperinci tentang kitaran masyarakat ini membolehkan pelarasan sebelum dan selepas pemerolehan data, sekali gus menutup jurang algoritma secara kekal.

Dalam pemprosesan aliran data global berskala besar, kelewatan atau jeda pemerolehan tertentu sebelum ini tidak dapat dijelaskan. Dengan menyepadukan semua kalendar budaya, sivil, kebangsaan dan keagamaan ke dalam teras model, AI mengenal pasti jurang masa yang menyebabkan tempoh kelengangan ini. Pemahaman terperinci tentang kitaran masyarakat ini membolehkan pelarasan sebelum dan selepas pemerolehan data, sekali gus menutup jurang algoritma secara kekal. Inovasi Rentas Fungsi dalam Kalangan Pasukan Kami: Apabila diperluas kepada organisasi dalaman, konsep Blind Spot telah mentransformasikan pengurusan modal insan. Dalam organisasi yang kompleks, idea terobosan jarang mendapat tempat apabila dicadangkan oleh kakitangan di luar jabatan yang berkaitan. Dengan mengenal pasti titik buta organisasi ini, syarikat membuka potensi keupayaan rentas fungsi, menggalakkan kakitangan menyuarakan pandangan melangkaui skop mereka, memperkaya kecerdasan kolektif dan memacu lonjakan kualitatif yang belum pernah berlaku sebelum ini.

Hari ini, Blind Spot bukan lagi sekadar merapatkan jurang antara dua penilaian pasaran bagi karya yang sama: ia telah menjadi prinsip panduan bagi wawasan global, menukar setiap zon yang tidak jelas dalam pasaran, data dan organisasi menjadi aset strategik bernilai tinggi.

Pelaksanaan Ejen AI Deterministik dan Kebarangkalian untuk Menguasai Pasaran Global dan AS

Infrastruktur teknologi Kumpulan mencapai pencapaian penting dalam strateginya untuk memperoleh dan memaksimumkan maklumat bernilai tinggi melalui pelaksanaan dua seni bina beragen yang saling melengkapi: AI deterministik untuk pengumpulan data berstruktur dan AI kebarangkalian untuk peluasan komersial strategik.

Ejen AI Beragen Deterministik: Pengumpulan Berdaulat & Eksklusiviti Data

Sebagai evolusi daripada sistem pengikisan web dan perayap awal kami, kami telah pun melaksanakan generasi ejen AI beragen deterministik. Direka bentuk untuk beroperasi tanpa penyimpangan atau tafsiran, ejen-ejen ini berinteraksi secara eksklusif berdasarkan perjanjian kontrak dan perkongsian rasmi dengan rangkaian global kami yang terdiri daripada 7,200 rakan kongsi rumah lelong. Misi mereka adalah untuk mengekstrak, mengindeks dan menstrukturkan korpus data yang kaya pada skala yang belum pernah dicapai sebelum ini, termasuk maklumat sulit penting yang langsung tidak terdapat di Web terbuka. Dengan sengaja mengecualikan sebarang pendekatan kebarangkalian pada peringkat pemerolehan ini, kami menjamin ketelitian saintifik dan kepastian mutlak pangkalan data kami. Ejen AI Beragen Kebarangkalian: Penyasaran Berketepatan Tinggi dalam Pasaran AS

Untuk memacu cita-cita peluasan kami dalam pasaran AS—pasaran seni utama dunia yang menawarkan potensi hasil yang sangat besar—kami pada masa yang sama melaksanakan sekumpulan ejen AI beragen kebarangkalian dengan algoritma berkebarangkalian kejayaan tinggi. Disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan kekhususan setempat, linguistik dan budaya di seluruh negeri AS, ejen-ejen ini memodelkan tingkah laku untuk mengenal pasti dengan ketepatan tinggi pengumpul utama, golongan profesional dan institusi yang beroperasi di luar saluran jualan tradisional. Sinergi Media: Impak Artprice News

Kerangka pemerolehan pelanggan ini diperkukuh melalui sinergi dengan Artprice News, agensi berita pasaran seni global kami. Dengan menerbitkan laporan masa nyata hampir setiap jam dan memberikan tumpuan besar kepada ekosistem Amerika Utara, agensi ini bersama pasukan editorialnya terus berinteraksi dengan pembuat keputusan. Gabungan kedalaman deterministik data kami dengan penembusan pasaran secara kebarangkalian oleh ejen kami mewujudkan enjin pemerolehan pelanggan yang tiada tandingan.

Hak Cipta 1987-2026 thierry Ehrmannwww.artprice.com - www.artmarket.com

Untuk makluman, Thierry Ehrmann telah menyelesaikan penulisan sebuah esei falsafah dan saintifik setebal 1,800 halaman yang dikhususkan kepada Kecerdasan Buatan dari tahun 1987 hingga kini. Bab-bab utama karya ini menelusuri kisah perjuangan manusia di sebalik Artprice yang kurang diketahui umum, yang membawa kepada pembinaan global suatu memori sejagat mengenai pasaran seni, dibentuk melalui pertemuan penting dengan perintis dalam sosiologi pasaran seni dan tokoh bersejarah pasaran. Karya berbilang bahasa ini akan diterbitkan di seluruh dunia dalam format digital dan cetak, dengan versi bahasa Inggeris akan diterbitkan lebih awal sebelum pelancaran edisi bahasa Perancis.

Jabatan ekonometrik Artprice boleh menjawab semua soalan anda berkaitan dengan statistik dan analisis yang diperibadikan: [email protected]

Ketahui lebih lanjut tentang perkhidmatan kami dengan karyawan seni dalam demonstrasi percuma: https://artprice.com/demo

Perkhidmatan kami: https://artprice.com/subscription

Maklumat Tentang Artmarket.com:

Artmarket.com disenaraikan dalam Eurolist oleh Euronext Paris. Analisis TPI terkini merangkumi lebih daripada 18,000 pemegang saham individu, tidak termasuk pemegang saham asing, syarikat, bank, FCP, UCITS: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Tonton video tentang Artmarket.com dan jabatan Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket dan jabatan Artprice telah ditubuhkan pada tahun 1997 oleh thierry Ehrmann, Ketua Pegawai Eksekutif syarikat. Kedua-dua ini dikawal oleh Groupe Serveur (diwujudkan pada tahun 1987). sila rujuk biografi yang diperakui daripada Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket ialah pemain global dalam Pasaran Seni bersama, antara struktur lain ialah jabatan Artprice, peneraju dunia dalam pengumpulan, pengurusan dan eksploitasi maklumat pasaran seni sejarah dan semasa (arkib dokumentari asal, manuskrip kodeks, buku beranotasi dan katalog lelongan yang diperoleh selama bertahun-tahun) dalam bank data yang mengandungi lebih 30 juta indeks dan hasil lelongan, merangkumi lebih daripada 915,300 karyawan seni.

Artprice Images® membenarkan akses tanpa had ke bank imej pasaran seni terbesar di dunia dengan tidak kurang daripada 181 juta imej digital gambar atau penghasilan semula karya seni yang diukir dari tahun 1700 sehingga hari ini, diulas oleh ahli sejarah seni kami.

Artmarket, dengan jabatan Artprice, sentiasa memperkaya pangkalan data dari 7,200 rumah lelongan dan secara berterusan menerbitkan trend pasaran seni untuk agensi utama dan tajuk akhbar di dunia di 121 negara dan 11 bahasa.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com menyediakan kepada 9.3 juta ahli (ahli log masuk) iklan yang disiarkan oleh Ahli, yang kini merupakan Standardized Marketplace® global pertama untuk membeli dan menjual karya seni pada harga tetap.

Kini ada masa depan untuk Pasaran Seni dengan kehadiran AI Intuitive Artmarket® daripada Artprice.

Artmarket, dengan jabatan Artprice, telah dua kali dianugerahkan label Negeri "Syarikat Berinovatif" oleh Bank Pelaburan Awam (Public Investment Bank - BPI) Perancis, yang telah menyokong projek syarikat itu untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai pemain global dalam pasaran seni.

Artprice oleh Artmarket Menerbitkan Laporan Tahunan Pasaran Seni Global 2025, Diterbitkan pada Mac 2026

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarket menerbitkan Laporan Pasaran Seni Kontemporari 2025:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Ringkasan siaran akhbar Artmarket dan jabatan Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Ikuti semua berita Pasaran Seni dalam masa nyata dengan Artmarket dan jabatan Artprice dalam Facebook dan Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (lebih daripada 6.4 juta pelanggan)

x.com/artmarketdotcom

x.com/artpricedotcom

Temui keajaiban dan dunia Artmarket dan jabatan Artprice: https://www.artprice.com/video

yang ibu pejabatnya ialah Muzium Seni Kontemporari Abode of Chaos yang terkenal seperti dinyatakan oleh The New York Times / La Demeure of Chaos:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Madame Rachida Dati, Menteri Kebudayaan Perancis, telah memberikan pengiktirafan rasmi kepada Abode of Chaos karya thierry Ehrmann sebagai 'karya seni menyeluruh', yang merupakan ibu pejabat global Artprice oleh Artmarket

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Jumlah Karya Seni dan Seni Bina Tunggal.

Karya dwibahasa sulit, kini didedahkan kepada umum: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - Muzium Masa Depan: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (lebih daripada 4.1 juta pelanggan)

https://vimeo.com/124643720

Butiran Hubungan: Artmarket.com dan jabatan Artprice - Hubungi: [email protected]