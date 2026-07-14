ASIA'S 50 BEST BARS SVELA LA CLASSIFICA ESTESA 51-100 PER IL 2026

LONDRA, 14 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Asia's 50 Best Bars, sponsorizzato da Perrier, ha reso nota la sesta edizione della classifica 51-100 per il 2026, celebrando la ricchezza, la diversità e la continua evoluzione del panorama dei cocktail in Asia. Annunciata in vista della cerimonia di premiazione in diretta da Macao, la classifica estesa comprende 25 città in tutta l'Asia, riflettendo sia le capitali consolidate del mondo dei bar sia il crescente slancio delle destinazioni emergenti.

Principali punti salienti della classifica 51-100:

Asia’s 50 Best Bars, sponsored by Perrier, unveils the extended 51–100 list for 2026, featuring 11 new entries across 25 cities in Asia.

La classifica 51-100 di quest'anno accoglie 11 nuovi nomi, mettendo in luce i talenti emergenti e l'evoluzione delle tendenze nel mondo del bere in tutta l'Asia

Singapore conta sette locali nella classifica estesa, tra cui le new entry BOP (No.52) e Bar Bon Funk (No.90), mentre BOP è la new entry con il posizionamento più alto nella classifica 51-100

(No.52) e (No.90), mentre BOP è la new entry con il posizionamento più alto nella classifica 51-100 Kuala Lumpur conta quattro locali presenti nella classifica, tra cui Cabinet 8 (No.65), che fa il suo debutto

(No.65), che fa il suo debutto I bar di Tokyo e Seul occupano ciascuno quattro posizioni in classifica, tra cui la new entry The Bar at the Ritz-Carlton Tokyo (No.75) e il Charles H di Seul, salito al No.87

(No.75) e il di Seul, salito al No.87 The Enigma Mansion (No.55) di Ho Chi Minh City registra il maggiore incremento nella classifica estesa, salendo di 38 posizioni rispetto al 2025

(No.55) di Ho Chi Minh City registra il maggiore incremento nella classifica estesa, salendo di 38 posizioni rispetto al 2025 La Cina continentale rafforza la propria presenza con destinazioni emergenti quali Hangzhou, rappresentata dal locale Chimney (No.91), al suo esordio in classifica, e Pechino con il Bar Long Fong (No.96)

(No.91), al suo esordio in classifica, e Pechino con il (No.96) Anche i bar di destinazioni emergenti, tra cui Galle e Makati, fanno il loro debutto nella classifica estesa 51-100

Per la classifica completa 51-100, cliccare qui.

Faye Huggett, Director of Community per Asia's 50 Best Bars, afferma: "È stimolante vedere come, nella classifica 51-100 di quest'anno, continuino a emergere locali che rendono omaggio alle culture locali e agli ingredienti tipici. Dalla Cina continentale al Sud-Est asiatico e al subcontinente indiano, i professionisti più innovativi stanno dimostrando che non ci sono limiti alla creatività nei cocktail."

La classifica viene stilata sulla base dei voti espressi dall'Asia's 50 Best Bars Academy, un gruppo influente ed equilibrato sotto il profilo di genere composto da oltre 300 baristi, gestori di bar, giornalisti specializzati nel settore delle bevande, nelle rispettive aree geografiche, che votano i locali che, a loro avviso, offrono le migliori esperienze di bar in Asia.

La classifica Asia's 50 Best Bars 2026 sarà annunciata nel corso di una cerimonia di premiazione in diretta che si terrà a Macao il 28 luglio 2026, in collaborazione con i partner locali Wynn Macau e Wynn Palace. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di 50 Best, a partire dalle 20:00 ora di Macao.

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