フィリップス Evnia、トリプルモード Fast IPS ゲーミングモニターを世界初公開。3つの高解像度・高リフレッシュレートをワンタッチで切り替え可能

東京, 2026年8月11日 /PRNewswire/ -- フィリップス Evnia は、革新的なトリプルモード技術を搭載した新型 M4 ゲーミングモニターシリーズを発表いたしました。本シリーズは、ゲームシチュエーションに合わせて切り替えられる 3 種の高 Hz・高解像度プリセットを実装し、ゲーマーにこれまでにない柔軟なプレイ環境を提供いたします。

ラインナップには「フィリップス Evnia 27M4N3500PT」「27M4N5500PT」の 2 モデルが含まれ、Fast IPS パネルを採用し、HDR 対応の 3 つの表示モードを搭載。各モードはそれぞれ異なるプレイスタイルに最適化されています。革新的な工業デザインにより、美しい外観、高い耐久性、そして実用性を高い次元で両立。最新のゲーミング環境に未来感あふれるビジュアルを演出します。

3 段階解像度モードでゲーミングの自由度を大幅に向上

QHD（2560×1440）モードでは、オーバークロック時 275Hz に対応し HDR を有効化。豊かな映像ディテールと滑らかな描画により、没入感の高い大作ゲームを楽しめます。e スポーツプレイヤーは HD（1280×720）モードに切り替えることで、オーバークロック時最大 540Hz の超高速リフレッシュレートを利用可能。超低レイテンシを実現し、ゲーム内の操作に瞬時に反応します。

中間に位置するフル HD（1920×1080）モードは 360Hz 駆動で、映像美と競技向けの高速描画を絶妙に両立。従来の 2 モードモニターと異なり、3 番目のプリセットにより高画質と e スポーツ向け最高速度の隙間を埋めました。ゲーマーは画面上のメニューから複雑な手動設定なしで、3 つの描画設定を瞬時に切り替えられます。

目に優しい設計で長時間のプレイも快適に

長時間のゲーミングに最適化され、目の負担をしっかり軽減。Fast IPS パネル自体がブルーライト出力を抑え、ローブルーライト・フリッカーフリー技術と併せ、画質を損なうことなく長時間プレイ時の眼精疲労を大幅に緩和します。

フィリップス Evnia 27M4N5500PT には SmartErgoBase スタンドを搭載。高さ・チルト・スイベル調整に加え、90 度のピボット（縦回転）にも対応し、マルチディスプレイ環境にも最適です。また、新開発の EVNIA AI ゲーミングイコングローライトを備え、台座にはミニマルな幾何学カットデザインを採用。ゲーミングデスク全体の美観をさらに高めます。

主なスペック・追加機能

トリプルモード技術に加え、最高峰のゲーミング體驗を実現する多彩な機能を搭載しています。

アンチグレア Fast IPS パネル（ヘイズ値 25%）

ピーク輝度 350 nit

AI ゲーミング機能：シャドウブースト、スマートクロスヘア、スナイパーアシスト、スマート MBR シンク対応

HDMI 2.1 ×2、DisplayPort 1.4 ×1

最新のゲーミング PC 環境に完全適応するフィリップス Evnia 27M4N3500PT / 27M4N5500PT は、高速描画・没入感のある映像・簡単な操作性を兼ね備えたモデルです。

なお、本3モード搭載モデルの日本国内における発売予定はございません。詳細は下記サイトをご確認ください： https://www.evnia.philips/jp

SOURCE フィリップス Evnia