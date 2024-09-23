2024年中国製造業トップ500企業リストが合肥市で発表

安徽省の14企業がリスト入り

合肥市（中国）、2024年9月23日 /PRNewswire/ -- 2024年9月20日、中国企業連合会（CEC）と中国企業家協会（CEDA）は、世界製造業大会（WMC）において、2024年中国製造業トップ500企業リストを発表しました。

中国石油化工集団（Sinopec Group）、中国宝武鋼鉄集団有限公司（China Baowu Steel Group Corporation Limited）、中国中化集団（Sinochem Group）、中国五鉱集団公司（China Minmetals Corporation）、恒力集団（Hengli Group）、上海汽車工業集団有限公司（SAIC Motor Corporation Limited）、ファーウェイ（Huawei）、中国第一汽車集団（FAW Group）、浙江栄盛控股集団（Zhejiang Rongsheng Holding Group）、BYDが上位10社を占めています。

Magnetic resonance imaging (MRI) Superconductor (PRNewsfoto/World Manufacturing Convention)

2024年のリストに含まれるための基準は170億6,200万元に上昇し、前年から5億1,200万元の増加となりました。これらの企業全体の総営業収益は52兆100億元で、前年同期比で1.86%の増加となりました。

イノベーションは引き続き重要な原動力となっており、トップ500企業は研究開発（R&D）に1兆2,300億元を投資し、前年より12.51%増加しています。R&D投資強度は2.37%で、前年より0.04ポイント上昇しています。これらの企業は、149万3,700件の有効な特許を保有しており、そのうち71万7,300件が発明特許であり、それぞれ3.85%および11.35%の増加を示しています。発明特許の割合は48.02%に達し、前年から3.24ポイント上昇しました。海外展開も着実に進展しており、トップ500企業の海外資産総額は7兆2,900億元で、前年より5.81%増加し、海外営業収益は7兆1,300億元に達しています。

地理的には、浙江省、山東省、江蘇省、広東省、河北省がトップ500企業の中で最も多くの企業を誇っています。

安徽省からは、奇瑞控股集団（Chery Holding）、銅陵有色金属集団（Tongling Nonferrous Metals Group）、海螺集団（Conch Group）、陽光電源（Sungrow）、安徽楚江科技新材料（Anhui Truchum Advanced Materials & Technology）、江淮集団（JAC Group）、国軒高科（Gotion High-tech）、山鷹国際（Shanying International）、鴻路鋼構（Honglu Steel Structure）、天康集団（Tiankang Group）、中鼎集団（Zhongding Group）、古井集団（Gujing Group）、銅陵化学工業集団（Tongling Chemical Industry Group）、銅陵精達特種電磁線（Tongling Jingda Special Magnet Wire）など14社がリスト入りを果たしました。

SOURCE World Manufacturing Convention