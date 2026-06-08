バイブコーディングの先へ：エージェント型AIが挑む大規模システム開発

LG CNSとClineは、エンタープライズシステムの開発・運用ライフサイクル全体にインテリジェンスを提供する「Cline Spec Driven for Enterprise」を発表しました。

分析、設計からコーディング、品質保証まで、ソフトウェア開発のライフサイクル全体を統括するために設計された AIエージェント

エンタープライズシステムと運用に関する深い理解に基づき、ニーズに合わせた開発を行うナレッジファウンデーション主導型 AI

米国を拠点とするAIコーディング企業Clineと提携し、金融、製造、防衛など、高度なセキュリティと厳格な規制が求められる分野を対象にグローバル市場へ展開

韓国・ソウル、2026年6月8日 /PRNewswire/ -- LG CNSは、米国を拠点とする世界的なオープンソースAIコーディングエージェント開発企業であるClineと提携し、エージェント型AIベースの新たな開発プラットフォーム「Cline Spec Driven for Enterprise」を発表しました。同社は、本プラットフォームを活用し、大規模エンタープライズITシステムの構築・運用ライフサイクル全体を自動化し、ソフトウェア開発の生産性と効率性を新たな水準へ引き上げることを目指しています。

ITシステムの構築には、顧客要求の分析、設計、コーディング、品質保証といった作業を含む多段階のプロセスが必要です。近年、自然言語ベースのAIコーディング手法である「バイブコーディング」が注目を集めていますが、その役割はコード生成に限定されていました。また、エンタープライズシステムに対するコンテキスト理解が不足していることが多く、既存システムとの競合を引き起こす可能性があります。また、個々の機能への変更がコードベース全体に影響を及ぼし、意図しない悪影響につながる場合もあります。これらの要因から、バイブコーディングを大規模なITシステムプロジェクトに適用することは困難です。

LG CNSは、金融、公共サービス、製造業など、各業界におけるシステム構築・運用の専門知識を活用し、開発プロセスの各段階に特化したAIエージェント群を開発しました。ユーザーが自然言語で指示を入力すると、専門のAIエージェントがシームレスに連携し、顧客要件の分析・設計からコーディング、テスト・品質保証まで、開発プロセス全体をエンドツーエンドで実行します。

例えば、金融サービス会社が既存の基幹バンキングシステムに新しいサービスを追加しようとする場合、ユーザーは「口座管理システムと統合された普通預金・定期預金口座向け自動振替サービスを構築して」といった自然言語のプロンプトを入力するだけで済みます。分析・設計エージェントは、自然言語で受け取った要件を解釈し、システムアーキテクチャを設計します。その後、コーディングエージェントに引き渡され、企業の開発標準に準拠したコードが生成されます。これにより、ユーザーは成果物のレビューと承認に集中できるようになり、開発期間を大幅に短縮できます。

Cline Spec Driven for Enterpriseの中核を担うのが、エンタープライズシステム開発に必要な情報を統合・分析するナレッジファウンデーションです。このオントロジーデータベースは、開発標準、セキュリティポリシー、システムソースコード、開発成果物など、エンタープライズシステムに関する知識をAIが理解できる形式で構造化します。ナレッジファンデーションを基盤とするCline Spec Driven for Enterpriseは、組織のシステムや業務運用を学習し、カスタマイズされた開発を実現します。

また、この基盤により、Cline Spec Driven for Enterpriseは、事前に定義された仕様に基づいて設計、コーディング、検証を行う、仕様主導型の開発アプローチも実装することができます。本プラットフォームは誰が利用しても同じ基準を適用できるため、一貫した品質を確保するとともに、システム管理性、運用効率、使いやすさを向上させ、誤解やエラーも最小限に抑えることができます。

LG CNSは、プログラミング言語変換を自動化する機能も本プラットフォームに搭載しています。例えば、COBOLで開発されたレガシーシステムを最新化する場合、本プラットフォームは新規実装向けにコードをJavaへ自動変換できます。これにより、従来は数週間を要していたコード分析、変換、検証などの作業時間が削減され、生産性の最大化が期待できます。LG CNSのプラットフォームでは、これらの作業は数分で完了するため、生産性が飛躍的に向上します。LG CNSはすでに、Cline Spec Driven for Enterpriseを活用したCOBOLからJavaへの変換機能を、大手金融機関の次世代プロジェクトに導入しています。

LG CNSはClineと共に、金融、公共サービス、製造、防衛など、高度なセキュリティと厳格な規制が求められる分野のグローバルITシステム開発・運用プロジェクト全体へ、本プラットフォームの導入を拡大していく計画です。

「エンタープライズシステムを理解する専門家レベルのAIエージェントにより、大規模なITシステムの開発・運用を自律的に実行できるようになります」と、LG CNSのApplication Architecture担当バイスプレジデントであるAn Hyunchung氏は述べています。「この新しいAI搭載コーディングプラットフォームにより、当社の法人顧客の生産性は新たなレベルへ引き上げられると期待しています」

SOURCE LG CNS