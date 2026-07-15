Ariel Green、プラスチックリサイクル施設のテクノロジー・パフォーマンス・インシュアランスの保険金を支払い、クリーンエネルギープロジェクトに対する保護体制を実証

この保険金請求事例は、テクノロジー・パフォーマンス・インシュアランスがクリーンエネルギーへの投資をいかに保護し、事業の継続をどのように支えているかを証明している

ロンドン, 2026年7月16日 /PRNewswire/ -- Ariel Green は、韓国にあるプラスチックリサイクル施設に関するテクノロジー・パフォーマンス・インシュアランス（TPI）の保険金支払いを発表しました。これにより、同社は革新的な環境技術を保護するという姿勢を改めて示すとともに、正当な請求に対しては確実に保険金が支払われるという確信を投資家に提供しました。

この保険金支払いは、再保険会社であるLloyd'sのAriel Green Consortium、現地保険会社の DB Insurance、およびテクノロジー・パフォーマンス・インシュアランスを専門とする保険ブローカーのPISが連携して行った保険金請求手続きを経て行われました。本プロジェクトに対する補償は、当該施設の保険契約期間である6.25年間にわたり、2031年まで有効です。

今回の支払いは、TPIが技術の性能不振に起因する収益不足に対して実質的な保護を提供し、クリーンエネルギープロジェクトが事業を継続し、資金調達へのアクセスを維持できるよう支援していることを示しています。

「テクノロジー・パフォーマンス・インシュアランスは、補償対象となる技術的リスクがプロジェクトの成果に影響を及ぼした場合に対応するよう設計されています」と、Ariel Greenのバイオコンバージョン＆水素部門責任者であるTad Dritz氏は述べています。「この保険金請求は、契約上の義務を履行し、革新的なクリーンエネルギープロジェクトの長期的な成功を支援するという当社の取り組みを反映したものです。」

Ariel GreenのTPIソリューションは、プロジェクトの収益に影響を及ぼす可能性のある技術的なパフォーマンス上の問題に対する保護を提供することで、新興のクリーンエネルギーソリューションに投資する投資家の技術リスクを軽減するのに役立ちます。このカバレッジは、低コストのデットファイナンスへのアクセスを促進し、環境技術のより広範な導入を後押しすることを目的としています。

「このテクノロジー・パフォーマンス・インシュアランス・プログラムを設計・販売した専門ブローカーとして、このプログラムが意図したとおりに機能し、クライアントが最も必要としていた瞬間に真の経済的保護を提供できたことを誇りに思います」と、PIS Nonlife Insurance Servicesの最高経営責任者（CEO）であるH.S.Yoo氏は述べています。「今回の保険金支払いは、韓国全土のプロジェクト開発業者、融資機関、投資家に対して、明確なメッセージを送るものです。すなわち、TPIは単なる理論上のセーフガードではなく、予期せぬ困難に直面しても、革新的なクリーンエネルギープロジェクトが資金調達を維持し、運営を継続できるようにする、実証済みの手段であるということです。これは韓国市場にとって重要な節目となるものであり、次世代の環境・再生可能エネルギープロジェクトにおけるパフォーマンス・リスク移転の導入を加速させるものだと考えています。」

Eco Technologyが運営するこの保険対象プロジェクトは、プラスチック廃棄物を熱分解油に変換し、これを原油とともに製油所に供給することで、固形廃棄物の削減や化石燃料への依存低減に向けた取り組みを支援しています。この施設が操業を継続できるよう支援することで、この保険金支払いは、持続可能な技術ソリューションの発展を直接的に後押しすることになります。

「これは、国内のテクノロジー・パフォーマンス・インシュアランス契約に基づいて発生した初の保険金請求でした。契約条項の解釈や適用において困難が生じる可能性を懸念していましたが、再保険会社が積極的に対応してくれたおかげで、保険金請求手続きは円滑に進み、すべての当事者にとって透明性が高く、納得のいく形で処理されました」と、DB InsuranceのシニアマネージャーであるDavid Choi氏は述べています。

「テクノロジー・パフォーマンス・インシュアランスの早期導入企業として、Eco Technologyは今回の保険金支払いを通じて、プロジェクト・ファイナンスの枠組みにおいてこの保険がもたらす価値を直接実感しました」と、Eco Technologyの最高経営責任者（CEO）であるJeong Young-hoon（정영훈）氏は述べています。「テクノロジー・パフォーマンス・インシュアランスは、新技術を採用したプラントプロジェクトの財務的安定性を高め、融資機関やプロジェクト所有者が、より予測可能な枠組みの中で事業を推進できるよう支援します。」韓国における本保険商品の設計および仲介にご協力いただいたPIS Nonlife Insurance Services、ならびに約束通り補償を履行してくださったAriel Greenに、心より感謝申し上げます。この事例が、循環型経済およびカーボンニュートラル分野における投資やプロジェクト・ファイナンスの拡大に寄与する前向きな先行事例となることを願っています。」

Ariel Greenは韓国市場で確固たる地位を築き、幅広いクリーンエネルギー技術向けにTPIを提供しています。同社のアプローチは、高度な技術的専門知識と、プロジェクト開発者、投資家、融資機関のニーズに応えるよう設計された、カスタマイズされたリスク管理ソリューションを組み合わせたものです。

Ariel Greenについて

Ariel Greenは、クリーンエネルギー業界向けにテクノロジー・パフォーマンス・インシュアランス（TPI）を提供しており、カスタマイズされた長期かつ解約不能なリスク管理ソリューションを通じて資本を投入しています。Lloyd'sの主要な（再）保険事業体であり、引受会社であるAriel Reの一部門として、当社のチームは世界をリードする保険・再保険市場による支援を受けています。Ariel Greenは、クリーンエネルギープロジェクトが資金調達を行い、建設を経て操業を開始できるよう支援する保険商品の開発において、深い専門知識と協調的なアプローチをもたらしています。詳細については、 www.arielgreen.comをご覧ください。

Eco Technologyについて

Eco Technologyは、韓国で最先端のプラスチック廃棄物熱分解施設を運営しており、使用済みプラスチックを熱分解油に変換し、製油所で原油と混合して処理しています。同社は、プラスチック廃棄物を埋立処分や焼却処分から転用し、石油化学のバリューチェーンに還元することで、韓国の循環型経済と資源回収の目標を推進するとともに、未利用の化石原料への依存度を低減しています。本プロジェクトは、パートナー企業であるHanil E&Cと共同で実施されます。

DB Insuranceについて

DB Insurance Co., Ltd. (KRX：005830)は、韓国を代表する損害保険会社であり、DBグループの中核企業です。1962年に設立され、長期保険、自動車保険、一般（商業）保険など幅広い保険商品を提供しており、国内の損害保険市場において約19％のシェアを占めています。DB Insuranceは、AM Bestから「A+（Superior）」の格付けを付与されており、これはDB Insuranceの極めて堅固な財務体質と経営実績を反映したものです。同社は、米国、中国、インドネシア、ベトナムなどをはじめとする各国で国際的な事業を展開しています。

PIS Nonlife Insurance Servicesについて

PIS Nonlife Insurance Services Co., Ltd.は、韓国を拠点とする損害保険専門の保険仲介会社であり、複雑な産業・エネルギー・プロジェクトファイナンス分野のプレースメントに注力しています。PISは、再生可能エネルギーおよび廃棄物発電プロジェクト向けのテクノロジー・パフォーマンス・インシュアランス（TPI）において特に専門知識を有しており、開発業者や融資機関が資金調達を確保し、プロジェクト収益を保護できるよう、カスタマイズされたリスク移転プログラムの構築および組成を行っています。当社は、国内の大手保険会社やロイズ市場の再保険会社と提携し、韓国市場に国際的な保険引受能力と革新的な補償ソリューションを提供しています。

メディア連絡先：

Eメール：[email protected]

ウェブサイト：www.arielre.com

電話：441-295-5485

SOURCE Ariel Green