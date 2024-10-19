Asian Hall of Fame、2024年クラスを選出
ニュース提供Asian Hall of Fame
19 10月, 2024, 10:11 JST
20周年記念式典で800万ドルのキャピタル・キャンペーンを開始
ロサンゼルス, 2024年10月19日 /PRNewswire/ -- Asian Hall of Fame、10月19日に2024年クラスを選出します。ビルトモア・ロサンゼルスからライブされ、Roku GAMEでストリーミングされます。Getty Imagesのレッドカーペットは午後3時30分に始まります。UCLA Air Force ROTC Honor Guardがプログラムのオープニングを飾ります（午後5時30分～8時30分）。
インタラクティブなマルチチャンネル・ニュースリリースの完全版はこちらでご覧ください：https://www.multivu.com/asian-hall-of-fame/9221451-en-asian-hall-of-fame-inducts-2024-class
Media Partner KTLA 5、Official Hotel Partner Millennium & Copthorne、そして200点以上のサイン入り記念品、クチュール・ギフト、トランク・ショーが、Asian Hall of FameのAsian & Native Women Impact Fundと2026年にオープンする新センターのためのキャピタル・キャンペーンに貢献します。
司会はKTLA 5ニュースのアンカー、Frank Buckley氏です。音楽ゲストは、Hiro Yamamoto（Soundgarden）、Ed Roth（Annie Lenox）、Maki Mae（America's Got Talent）、Malea Emma Tjandrawidjaja（American Idol）です。
担保： https://asianhalloffame.org/pressroom
報道関係者認証：https://www.asianhalloffame.org/credentials
Asian Hall of Fameの2024年入会
Anne Akiko Meyers、コンサートバイオリニスト
Bing Xie、Silergy共同CEO
Crystal Kung Minkoff、メディアの先駆者
Eva Chow、KHEE Soju創設者
Joe Wong、コメディアン
Julia S. Gouw、慈善家|
Ke Huy Quan、映画の先駆者
Kwek Leng Beng、Hong Leong Group創設者/会長
Larry Li、Amino Capital創設者/マネージング パートナー
Leena Nair、ChanelのCEO
Maia Shibutani、Alex Shibutani、オリンピック選手
Marta & Raj Bhathal、Alex Bhathal、Lisa Bhathal Merage、スポーツマネジメントの革新者
Millennium & Copthorne、企業入会者
Richard Lui、Kristen Lui、メディアの先駆者
太平洋岸北西部の殿堂入り者
Aisha Ibrahim、有名シェフ
Bruce Harrell、シアトル市長
SEO Eunji総領事、韓国
Daniel Nguyen and Katherine Lam、市民リーダー
David Wasielewski、Din Tai Fungマネージングパートナー
Jacqueline Yang、SuperHawks社長兼オーナー
Jonathan Sposato、メディアの先駆者
Preston Singletary、トリンギットインディアン部族のガラス工芸家
追悼
Anna May Wong（1905-1961）
N. Scott Momaday（1934-2024）
Seiji Ozawa（1935-2024）William Saito（1936-2012）
親善大使
Matt Cameron（Pearl Jam）
全米功労賞
Brandon Tsay、アジア擁護賞
Lydia Lee、年間最優秀芸術教育者賞
Malea Emma Tjandrawidjajaアジアイノベーション賞
Sheila Froment、セカンド・チャンス助成賞
生涯功労者に対する100周年記念メダル
Connie Chung2016年クラス
レガシーを高めます。公平性を高めます。
Asian Hall of Fameは、文化、教育、研究機関であり、米国および世界におけるアジアおよび先住民の遺産を発展させます。連絡先：[email protected]、(626) 600-9418、www.asianhalloffame.org。
ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1231628/4910299/AHF_Official_Logo.jpg
SOURCE Asian Hall of Fame
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