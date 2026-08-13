Beyang、応募倍率を上回る3,000万ドルのシリーズA資金調達を完了

今回の資金調達は、自社開発のAI駆動型「ExCEED」プラットフォームの改良を加速させ、第2世代メニン阻害剤や新規眼科治療薬など、差別化されたパイプラインのグローバルな臨床開発を推進するためのものです。

中国・成都、2026年8月12日 /PRNewswire/ -- AIを活用した革新的な医薬品研究開発企業であり、革新的な創薬のための「ドリームワークス」の構築に注力するBeyang Therapeutics Co., Ltd. （「Beyang」）は、応募が申込枠を上回る人気を集めたシリーズA資金調達ラウンドを成功裏に完了し、約3,000万ドルを調達したと発表しました。

今回の資金調達ラウンドは、 Legend Capital および Shanghai Healthcare Capitalが共同で主導しました。

調達した資金は、主にBeyangの中核となる「AI＋分子設計・最適化」プラットフォーム（ExCEED）の技術的進化を加速させ、主要なパイプライン候補化合物の臨床開発を推進するために活用されます。

実証済みのAIプラットフォームが、差別化されたイノベーションを推進

2021年に設立されたBeyang Therapeuticsは、創薬と計算シミュレーションの両分野で20年以上の経験を持つチームによって率いられています。同社は、独自のデータベースとAI、および分子設計、創薬適性の最適化、生物学的評価にわたる計算シミュレーション技術を統合した「ExCEED」プラットフォームの構築に成功しました。このプラットフォームの精度と安定性は最近、国際的に認められ、OpenADMETブラインド予測チャレンジにおいて、350を超える参加チームの中から 世界第8位にランクインしました 。

ExCEEDプラットフォームにより、Beyangは 既存のコアを単にバリエーション化したものではなく、まったく新しいスキャフォールドを生成できるようになり、構造の均一性を打破し、臨床試験および前臨床試験において有意義な差別化を実現しています。

パイプラインの主な特徴：独自の強みを活かして、未充足の臨床ニーズに応える

BT01001: 眼底疾患に対する画期的な非侵襲的薬物送達法。

BT01001は、網膜疾患の治療を目的として開発された低分子の点眼薬です。前臨床段階の直接比較試験において、本剤は眼組織におけるクラス最高の曝露量を示し、その有効性はアフリベルセプトの硝子体内注射と同等であることが確認されました。本プロジェクトは、第I相SADおよびMAD試験を無事に完了し、健常被験者において優れた安全性と忍容性が確認されました。Beyangは現在、眼底疾患に対するより安全かつ非侵襲的な治療法の提供を目指し、初の患者対象臨床試験に向けて準備を進めています。

BT01002：耐性を克服する、 ファースト・イン・クラスの第2世代メニン阻害剤です。

BT01002は、KMT2ArまたはNPM1変異を伴う急性白血病を対象とした 第2世代のメニン阻害剤です。第一世代の阻害剤では、獲得耐性変異が生じることがありますが、BT01002の革新的な分子設計により、既知のすべての耐性メカニズムを克服することに成功しています。現在、IND申請に向けた試験が進行中であり、このプロジェクトは世界トップクラスのペースで進展しています。

「シリーズAの投資家の方々から多大なる評価をいただき、感謝しております。今回の資金調達で応募が募集枠を上回ったことは、当社の「ExCEED」プラットフォームおよび他社とは一線を画すパイプラインの価値が認められたことを示しています」と、Beyangの創業者であるQiyue Huは述べています。「当社のプラットフォームが引き続き業界最高水準の可能性を発揮するなか、当社は独自のパイプラインの開発を加速させるだけでなく、世界中の患者やパートナーに高付加価値の革新的な医薬品を提供するため、外部との提携も積極的に模索しています。」

「AIを活用した創薬（AIDD）は、垂直統合を特徴とする「2.0時代」に突入しつつあることが見て取れます。Beyangのチームは、業界における豊富な経験と計算科学の専門知識を融合させ、ExCEEDプラットフォームを通じて独自の競争優位性を確立しています」と、Legend Capitalのエグゼクティブ・ディレクターであるFei Qi氏は述べています。「このプラットフォームが、デ・ノボによるスキャフォールドの発見から生物学的最適化に至るまでのバリューチェーン全体を網羅できることは、実験データによって実証されており、将来性の高い候補化合物を継続的に創出できる能力が証明されています。」

Shanghai Healthcare CapitalのQiushan Guo社長は、次のように付け加えています。「Beyangは、複数の疾患領域において、高い差別化が図られた分子を開発してきました。特に、新規のスキャフォールド・デザインによって耐性の問題に対処する次世代のメニン阻害剤や、侵襲的な投与法の限界を克服した眼科用送達プラットフォームには、我々は強い感銘を受けています。Beyangが自社のプラットフォームの強みを活かし、世界的に高い競争力を持つ資産を生み出していくことを期待しています。」

Beyang Therapeuticsについて

Beyang Therapeuticsは、AIを活用した革新的な医薬品研究開発企業であり、革新的な創薬分野における「ドリームワークス」となることを目指しています。Beyangは、独自の ExCEED プラットフォームを基盤として、前臨床パイプラインの成約率について業界トップクラスを誇っています。中核チームは、Pfizer、Merck、Hengruiといった大手製薬企業の経験豊富な科学者で構成されています。同社は、世界的に発売された3つの低分子医薬品の研究開発に携わり、10件以上のプロジェクトを臨床試験段階へと順調に推進してきました。厳格なターゲット選定基準と「AI＋経験主導型」のモデルに基づき、同社は将来性の高い分野へ積極的に展開しており、患者の未充足ニーズに応える有効な医薬品の開発を加速させると同時に、商業的価値を最大化しています。詳細については、www.beyangtx.comをご覧ください。

お問い合わせ先：

Minghui Tong博士

Beyang Therapeutics

[email protected]

+86-13265738517

SOURCE Beyang Therapeutics Co., Ltd.