「チャミスル」、韓国を代表する焼酎ブランド、BTSのVをグローバルアンバサダーに起用

- 今回の起用を通じて、チャミスルはブランドをより身近に感じていただくとともに、消費者とのつながりをさらに深めてまいります。

ソウル（韓国）、2026年7月3日 /PRNewswire/ -- 韓国を代表する焼酎ブランド「チャミスル」は本日、世界的な人気と影響力を誇るBTSのVを新たなグローバルアンバサダーに起用したことを発表しました。今回の起用は、チャミスルがグローバルブランドとしての展開をさらに強化し、ブランド競争力を高めるとともに、世界中の消費者に、より身近で親しみやすいブランドを目指す取り組みの一環です。

世界中で幅広い支持を集めるVは、独自の魅力と、トレンドを生み出す影響力を持つアーティストです。チャミスルが発信する若々しくトレンド感のあるブランドイメージを体現する存在であり、Vの自然体で親しみやすい魅力を通じて、チャミスルは消費者により深く共感していただけるブランドを目指してまいります。

今後は、Vとのコラボレーションを通じてさまざまなブランドマーケティング施策を展開し、消費者との接点をさらに広げていく予定です。また、韓国を代表する焼酎ブランドとして、これまで築いてきた影響力と独自性をより一層強化してまいります。

今回の起用について、HiteJinro海外事業本部長のファン・ジョンホは、次のようにコメントしています。

「Vは、チャミスルが大切にしているブランド価値やブランドが目指す世界観を自然に体現できる、唯一無二のアーティストです。今後Vとともに展開するさまざまな活動を通じて、世界中の消費者とより近い距離でコミュニケーションを図り、これまで築いてきたリーダーシップとブランド資産をもとに、チャミスルブランドをさらに拡大してまいります。」

チャミスルとは

1924年に誕生した「チャミスル」は、韓国を代表する焼酎ブランドであり、世界中で広く親しまれているスピリッツブランドとして知られています。

主力商品であるチャミスルFreshをはじめ、マスカット・レモン・グレープフルーツ・すもも・ストロベリーなど、さまざまなフレーバー商品を展開し、世界中の消費者に親しまれています。

BTSとは

BTSは、 Bangtan Sonyeondan（防弾少年団）または「Beyond the Scene」の略称で、2013年6月のデビュー以来、世界中の多くのファンを魅了し続けている、グラミー賞ノミネート歴を持つ韓国の7人組グループです。メンバーはRM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7名で構成されています。メンバー自らが制作に参加する音楽や、完成度の高いパフォーマンス、そしてファンとの深いつながりで高い評価を受け、数々の世界記録を打ち立てながら、21世紀のポップカルチャーを代表するアーティストとして、確かな歩みを築いてきました。また、「LOVE MYSELF」キャンペーンや国連での「Speak Yourself」スピーチなどを通じて、世界中に前向きなメッセージを届けてきました。世界中のファンは「ARMY」と呼ばれ、2020年以降、Billboard Hot 100で6曲が1位を獲得したほか、世界各地で複数のスタジアム公演を成功させています。2020年にはTIME誌の「Entertainer of the Year」に選出。さらに、第63回から第65回までのグラミー賞にて計5回ノミネートされ、Billboard Music Awards、American Music Awards（2021年 Artist of the Year）、MTV Video Music Awardsなど、数々の権威ある音楽賞を受賞しています。2026年3月にリリースされた5枚目のスタジオアルバム『ARIRANG』は大きな成功を収め、Billboard 200で初登場1位を獲得し、リードシングル「SWIM」も同じく初登場1位を記録しました。その後、「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'」を開催し、世界各地で多くの観客を動員するなど、新たな章の幕開けとして大きな注目を集めています。

チャミスルグローバル公式チャンネル

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SOURCE HiteJinro