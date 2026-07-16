ドバイのChelsea Residences by DAMACの物件を購入できる最後のチャンスが、日本の投資家に提供

東京, 2026年7月16日 /PRNewswire/ -- アラブ首長国連邦（UAE）および中東地域最大の民間不動産開発業者であるDAMAC Propertiesは、Chelsea Residences by DAMACの最初の5棟が驚異的な完売を記録したことを受け、7月17日にマンダリン・オリエンタル・ホテルのグランド・ボールルームにて、第6棟にして最終棟となるタワーの発表を行う予定です。

Chelsea Football Clubと提携して開発されたこの画期的なプロジェクトは、投資家やエンドユーザーから強い需要を集めており、ウォーターフロントという立地、ブランド住宅としての魅力、そしてライフスタイルを重視したデザインが、その魅力をさらに際立たせています。最後のタワーの分譲が始まったことで、世界初のサッカーブランドを冠したレジデンスのマンションを所有する最後のチャンスが訪れることになります。

Chelsea Residences by DAMAC

DAMAC Propertiesのマネージング・ディレクターであるAmira Sajwani氏は次のように述べています。「Chelsea Residences by DAMACは、世界的に有名なサッカーブランド、一等地のウォーターフロントという立地、そしてDAMACならではのラグジュアリーな暮らしへのアプローチを融合させたものです。」最後のタワーの分譲開始に伴い、投資家の皆様には、パノラマの海景色、ウェルネスを重視した設備、そしてパフォーマンス、レジャー、リゾートスタイルの暮らしにインスピレーションを得たライフスタイルが特徴の、ユニークな海辺のコミュニティの一員となるまたとない機会が訪れます。」

2025年現在、ドバイは世界のブランド付き住宅市場をリードしており、取引件数は前年比26％増、取引額は前年比51％増と堅調な伸びを見せています。価格は大幅なプレミアムが付いており、ノーブランドの物件を最大で64％上回る高値が付いています。[1]

こうした背景のもと、Chelsea Residences by DAMACは、ブランド不動産、全室オーシャンビューの住戸、そしてサッカー、ウェルネス、リゾートスタイルの暮らしを軸に厳選されたアメニティを融合させた、独自の提案を展開しています。

Chelsea ResidencesのタワーCでは、1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルームの住戸を含め、販売可能な住戸が数戸限定で用意されています。価格は1億1,290万円（697,073米ドル）からで、広さは827平方フィートからとなっています。

海やドバイのスカイラインを一望できる眺望に加え、居住者は、UAEで唯一の屋上サッカー場、Chelseaのチームカラーをモチーフにした見事な青い砂浜、ビーチクラブ、そしてアスリートトレーニングセンターなど、数々のアメニティも利用できます。

ドバイ全域でこれまでに5万戸以上の住宅を引き渡し、2026年にはさらに8,800戸の引渡しを予定しているDAMACは、日々の暮らしを没入感のある体験へと昇華させる、ライフスタイルを重視したコミュニティの創出に取り組んでいます。

[1] https://www.cbre.ae/insights/figures/uae-branded-residences-report-2025

SOURCE Damac Properties