COMPUTEX 2026：AIがクラウドから現実世界へ──台湾が世界の産業変革を牽引

台北、2026年6月2日 /PRNewswire/ -- 世界のテクノロジー業界から大きな注目を集める年間最大級のイベントCOMPUTEX 2026は、明日(2日)、台北世界貿易センター南港展覧館1、2館及び台北世界貿易センター第1展示ホールにて盛大に開幕します。今年は「AI Together」をメインテーマに、33の国と地域から1,500社に及ぶテクノロジー企業が参加して、6,000ブースという過去最大規模の展示を展開し、世界のAI産業チェーンにおける最新技術や応用、未来のトレンドを余すところなくご紹介します。

今年はクアルコムやマーベル・テクノロジー、インテル、NXPといった世界的なテクノロジーの大手企業を招き、基調講演ではAI時代の産業の洞察とトレンドについて展望を共有するほか、「AIロボットエリア」、「テクノロジー応用・体験館」、「電子ペーパー産業特設エリア」といった展示エリアも新設し、世界のテクノロジーエコシステムを繋ぐ場を創り出しています。

COMPUTEXではトップ企業のリーダーが集い、産業の洞察やトレンドを共有する。今年はQualcomm社 社長兼CEOのCristiano R. Amon氏による基調講演で開幕した。 （左から：Qualcomm社 社長兼CEO Cristiano R. Amon氏、TAITRA 董事長 黄志芳）

外貿協会(TAITRA)の黄志芳会長は、「COMPUTEX 2026 は『AI Together』をメインテーマに掲げ、AI 産業が計算能力の競争という段階から実社会への導入へと移行する重要な転換点にフォーカスし、クラウドから製造の自動化、高齢者介護、労働力の変革といった現実の場へと拡大していく流れを示している。これは単に、台湾のハードウェア製造のレジリエンスと世界のソフトウェアエコシステムを深く結びつける戦略的プラットフォームであるだけでなく、ＡＩの次なる主戦場が現実世界の課題解決にある、ということを明確に示唆している。」と説明します。

また、台北市電脳商業同業公会(ＴＣＡ)の陳俊聖理事長は「COMPUTEX 2026は『AI Together』をテーマに、AIが単一の技術的なブレークスルーから、システム統合やエコシステム間の連携へと移行していることを明示しており、AI競争は、もはやモデルや計算能力に留まらず、演算や伝送、ストレージ、エネルギー効果、さらにアプリケーションを含め、総合的なシステム能力が問われる時代となっている。このため、台湾はチップからシステム、アプリケーションに至るまで、今後も世界のAI発展における重要な役割を担い続けるでしょう。」と指摘しています。

COMPUTEX 2026 はAIの実用化に焦点を当て、包括的なテクノロジー産業圏を構築

エッジAIや異業種連携といったニーズの急速な拡大を受け、COMPUTEX 2026では「AIコンピューティング」や「ロボティクス＆スマートモビリティ」、「次世代テクノロジー」という3大テーマを中心に半導体、コンピューティングプラットフォームからエンドユーザー向けアプリケーションに至るまで、ＡＩが如何に産業の高度化と生活の変革を加速させるかを包括的に紹介し、完全な「COMPUTEXテクノロジー産業圏」を構築しています。

また、TrendForceの予測によると、2028年には世界のロボット向け大規模言語モデル（LLM）の市場規模が1,000億米ドルを突破し、年平均成長率（CAGR）は48.2%に達すると見込まれています。こうした状況を受け、フィジカルAI及びスマートロボット分野における巨大なビジネスチャンスに対応するため、COMPUTEX 2026では世界貿易センター展示エリアで初となる「AIロボットエリア」を設置し、AIロボットやスマートサービス、自律移動ロボット、協働ロボット等の応用の成果を展示して、世界のロボットサプライチェーンと革新的なソリューションを結ぶ場を創出しています。さらに今年は、「テクノロジー応用・体験館」及び「電子ペーパー産業特設エリア」も同時に開設し、スマートアプリケーションや低炭素、サステナビリティ、没入型インタラクティブ体験に焦点を当て、AI技術がスマートライフ、小売り、医療、教育、サステナビリティ分野へどのように浸透しているかを示すことで、未来のテクノロジーライフの新たな姿を描き出します。

世界のテクノロジー業界のリーダーが一堂に会し、AI産業の新たなトレンドを徹底分析

今年のCOMPUTEXの基調講演（Keynote）には、クアルコムの社長兼CEOであるクリスチアーノ・ R.・アモン氏、マーベル・テクノロジーの会長兼CEOのマット・マーフィー氏、インテルのCEOの陳立武氏、そしてNXPの社長兼CEOのラファエル・ソトマヨール氏など、世界の業界をリードする諸氏が登壇し、AIアクセラレーテッド・コンピューティングからエッジコンピューティング、次世代モバイルプラットフォームに至るまで、重要な技術革新と産業のトレンドを徹底的に解説します。

また、同時に開催される「COMPUTEX Forum」では、3日間で合計29講演という過去最大規模の講演が予定されています。このフォーラムには、NVIDIA、Microsoft、Google DeepMindなどの国際的なテクノロジー企業から30名の著名なスピーカーが集結し、「ロボット・自動化・フィジカルAI」、「AIコンピューティング・インフラストラクチャと開発」、「生成AIとスマートコンテンツの応用」、「AIデバイス・IoT・エッジコンピューティング」、「産業向けAIの実用化」、「データインテリジェンス・ガバナンス・セキュリティ」の6大テーマを軸に、クラウドからエッジ、インフラから実装に至るまでの最新技術の動向と実務の経験を共有します。

小見出し：InnoVEX、世界中のスタートアップの力を集結 AIイノベーション交流プラットフォームを構築

「InnoVEXスタートアップ展示エリア」には、22ヶ国から約500のスタートアップチームが出展し、フランス、日本、韓国、タイ、オーストラリア、イスラエル、カナダ、イタリア、チェコなど9か国のパビリオンが集結。COMPUTEXがアジアを代表するスタートアップ・プラットフォームとしての国際的な影響力を示すものとなっています。

また、InnoVEXでは、AI、スマートモビリティ、グリーンテクノロジー、次世代通信、及び革新的アプリケーションに焦点を当て、世界のベンチャーキャピタルやアクセラレータ、テクノロジー企業のリソースを結びつけ、国際協力と技術交流の重要なプラットフォームを構築し、イノベーションの原動力と将来のビジネスチャンスを絶えず創出しています。

COMPUTEX 2026は、世界のICT及びAI産業における重要な交流のプラットフォームとして、会期中に世界各国の専門家や関係者が台北に集結し、AI時代の産業のトレンドを共に目にすることができる体験価値の高い展示会となっています。詳細については、以下をご参照ください。

www.computextaipei.com.tw。

SOURCE COMPUTEX