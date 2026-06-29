パートナーシップにより、高性能・低消費電力のAIアクセラレーションをグローバルなRaspberry Piエコシステムに直接提供

ロボティクスやスマートオートメーションにおけるリアルタイム推論のクラウド依存を排除

グローバル開発者の参入障壁を下げる量産対応のスターターキットとSDKを展開

ソウル、韓国、2026年6月29日 /PRNewswire/ -- オンデバイスAI半導体のパイオニアであるDEEPXは本日、同社の超低消費電力NPU技術が、エッジAIハードウェアソリューション企業でありRaspberry Pi公式デザインパートナーでもあるSixfabが開発した新しいエッジAIアクセラレーションボード「Sixfab AI HAT+ for Raspberry Pi 5」に製品と技術の提供を行うことを発表した。「Intelligentized by DEEPX」と銘打たれた本製品は、高性能かつ低消費電力のAI推論機能をRaspberry Pi 5エコシステムにもたらし、開発者および企業がエッジでリアルタイムのフィジカルAIアプリケーションを構築できるようにする。

「The Sixfab AI HAT+」は、DEEPX独自のNPU技術を統合し、複雑な組込みAIモデルをローカルかつリアルタイムで実行する。演算能力とエネルギー効率の最適なバランスを実現し、ロボティクス、スマート農業、工場自動化など電力制約のある環境でも堅牢なフィジカルAI推論を可能にする。

DEEPXとSixfab、Raspberry Pi上でエッジ・フィジカルAIを推進する「DEEPX AI HAT」を発売

「The Sixfab AI HAT+は、当社のグローバルなエンタープライズ開発者およびメイカーのコミュニティに、エッジAIアプリケーションを拡張するための極めて効率的な道筋を提供します」と、Raspberry Piのアプリケーション担当ディレクターであるRogerThornton氏は述べた。

商用化を加速するため、DEEPXは包括的な開発者パッケージをグローバルに展開している。

・開発者にフレンドリーなSDK：シームレスなモデルコンパイルと即時のエッジ展開に最適化されたソフトウェアツール。

「フィジカルAIの未来は、一握りのデータセンターの中にあるのではありません。それは、現実世界に存在する数十億のデバイス、ロボット、産業用エンドポイントに属するものです」と、DEEPXのCEOであるLokwon Kim（キム・ロクウォン）は語った。「Raspberry Piの汎用性と当社の低消費電力NPUを組み合わせることで、フィジカルAIの民主化を推進し、誰もが高度なAIソリューションを構築・展開できるようにすることを目指します。」

キム氏はさらにこう付け加えた。「今回の発売は、将来の人材と開発者エコシステムを育成するという当社の長期戦略の要です。DEEPXは、世界中の政府、学術機関、産業界との協業を拡大し、最終的にはフィジカルAIの決定的なグローバル標準プラットフォームとして台頭してまいります。」

「The Sixfab AI HAT+」は近日中に、正規の流通チャネルを通じて世界中で提供される予定である。今後、DEEPXとRaspberry Piは、本プラットフォームをエンタープライズグレードのAIエッジノードへと高めるべく、さらなる技術協力を見込んでいる。

DEEPXについて

DEEPXは、エッジにおけるフィジカルAIの民主化に取り組む、オンデバイスAI半導体のリーディングカンパニーである。独自のNPUアーキテクチャを活用し、リアルタイムのコンピュータービジョンからオンデバイスLLMに至るまで、高度なワークロードをローカルで処理できる高性能・超低消費電力のソリューションを提供する。ロボティクスからスマートシティに至るまで、エネルギー効率に優れ、安全かつコスト効率の高いインテリジェンスによって、各産業が新たな可能性を切り拓けるよう支援する。詳細はwww.deepx.aiを参照。

Raspberry Piについて

Raspberry Piは、産業・組込み用途、メイカー、教育向けに、強力かつ手頃な価格のコンピューティングプラットフォームを提供するグローバルなコンピューターメーカーである。シングルボードコンピューター（SBC）、モジュール、マイクロコントローラー、統合システムからなる世界トップクラスの製品ポートフォリオは、アクセサリー、周辺機器、ソフトウェアの包括的なエコシステムによって支えられている。これらが一体となって、幅広い産業にわたるイノベーションを支える、信頼性が高くスケーラブルなソリューションを提供する。詳細はwww.raspberrypi.comを参照。

Sixfabについて

Sixfabは、リアルタイムAIを物理的なエッジにもたらす、堅牢で接続性を重視したハードウェアを提供するエッジAIハードウェアソリューション企業である。Raspberry Pi公式デザインパートナーとして、Sixfabは既製のエッジAI開発ボード、量産対応のエッジAIコンピューター、および専用システム向けのカスタム設計サービスを提供する。Sixfabは、ロボティクス、スマートシティ、産業オートメーションにわたり、プロトタイプからグローバル展開までの信頼性が高くスケーラブルな道筋を、開発者と企業に提供する。詳細はwww.sixfab.comを参照。

公式チャンネル

ホームページ：https://deepx.ai/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/deepx-corp/

YouTube：https://www.youtube.com/@deepx2692/

SOURCE DEEPX