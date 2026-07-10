Drake International、創業者Bill Pollock氏の逝去を悼む

業界を切り開き、機会の創出を推進し、75年にわたり世界をより良い場所にしてきたウィニペグ生まれの起業家

トロント、2026年7月10日 /PRNewswire/ -- Drake Internationalの創業者であるBill Pollockが、2026年7月7日、モナコで97歳で逝去しました。謙虚で控えめな人柄だったBillの尽きることのない好奇心とグローバルな視野が、成功の秘訣でした。75年以上にわたり、彼はある業界の創設に共同で携わり、数千万もの雇用を創出し、当初から女性の就労を推進するとともに、現在では14カ国で事業を展開し、さらに128カ国にパートナー関係を有するグローバル企業を築き上げました。そのすべては、「やりがいのある仕事は人生を変える」という信念から始まったのです。

1928年にマニトバ州ウィニペグで、オーストリアおよびポーランドからの移民の家庭に9人きょうだいの末っ子として生まれたBillは、「機会は、与えられることでさらに広がる」という信念を体現していました。University of Manitobaへの進学のための奨学金が、彼の人生を大きく変えました。それから数十年後、彼はAsper School of BusinessにDrake Centreを設立し、数え切れないほど多くの人々が同じ機会を得られるようにしました。Drake Internationalを通じて、彼は雇用を創出し、産業の発展を促し、世代を超えて経済発展をもたらしました。

William “Bill” Pollock

彼は単に会社を築いただけではなく、その先の未来を見据えて事業を築き上げたのです。

業界、技術、インクルージョンにおける先駆者

Billは、Drake Internationalの共同創業者であるJim Shoreと共に、企業が変動する業務量を管理する方法に課題があることに気づき、ウィニペグでOffice Overloadを立ち上げました。これは、後に現代の人材派遣業界の礎となる先駆的な取り組みでした。Drake Internationalは、1951年にその洞察から誕生し、以来、人材派遣・採用、資格認定・評価、健康・ウェルビーイング、およびビジネスプロセス・アウトソーシング・サービスを提供する世界的なサービスプロバイダーへと成長してきました。

「デジタルトランスフォーメーション」という言葉が日常的なビジネス用語として定着するずっと前から、Billは国境を越えて人々をつなぐ技術に投資していました。その中には、Zoomに先駆けたビデオプラットフォームであるPictureTalkや、最初期のグローバル・ビジネス向け電子メール・システムの一つであるThe Coordinatorなどが含まれていました。1960年代、彼はPope Paul VIに対し、「一つの惑星、一つの人類、一つの目的（One Planet, One People, One Purpose）」というテーマを紹介する演説を自ら行いました。この信念は、彼の生涯を通じて指針となりました。Young Presidents' Organizationの初期メンバーとして、彼は同組織の活動範囲を北米からヨーロッパ、英国、オーストラリア、アジア、さらにその他の地域へと拡大することに貢献しました。

そして、ダイバーシティがビジネス上の必須要件となる何十年も前から、Billは女性のリーダー職への登用を積極的に推進していました。現在、Drake Internationalのグローバル経営陣の80％近くを女性が占めており、これは「リーダーとしての地位は、常に才能、人柄、能力によって得られるべきである」という彼の信念を今なお反映しています。

引用

「Billは、人々が自分自身の可能性に気づくよりも先に、その可能性を見抜いていました。そして、彼の見立てが正しかったことを証明できるよう、あらゆる機会を与えることに尽力しました。彼は人々に高い期待を寄せて導き、本人たちさえ可能だとは思っていなかった成果を達成できるよう後押ししました。33年間にわたり、彼から影響を受け、教えを受け、導いていただいたことを光栄に思い、感謝しています。」

— Karen Meredith、Drake InternationalのグローバルCEO兼理事

「彼は、自分自身を含むどの一個人よりも長く存続できる組織として、Drake Internationalを築き上げました。それこそが彼の計画であり、彼は、自らが手掛けたあらゆるものに注いだのと同じ明確なビジョンと規律をもって、その計画を追求しました。今日のこの組織の強さこそが、Billの最大の功績です。」

— Glenn Agro、Drake International理事会会長

計画的な経営承継

2024年7月、Billは名誉会長に就任し、Karen MeredithがDrake Internationalの経営を引き継いで、独立した理事会に報告する体制となりました。2023年、彼はDrake Internationalの全従業員に自ら手紙を書き、自らの意思に基づき、自らのタイミングで、従業員の将来に対するコミットメントを改めて表明しました。「私はチームと共に、私のレガシーをさらに発展させると同時に、皆さんとDrake Internationalが健全であり、今後長年にわたって成功を続けられるよう取り組んでいます。」

どのように記憶されたいかを尋ねられたとき、彼の答えは簡潔でした。「この世界をより良い場所にした人として。」

彼の友人や同僚、そしてDrake Internationalを通じて彼が人生に影響を与えた数千万人の人々が、彼の不朽のレガシーであり続けます。

Drake Internationalについて

Drake Internationalは、14カ国で事業を展開し、さらに128カ国に広がるパートナーネットワークを有する、人材マネジメントおよびワークフォース・アドバイザリーを提供するグローバルパートナーです。1951年にウィニペグで設立されたDrakeは、Workforce Solutions（柔軟な人材派遣、正社員採用支援、オンサイトサービス）、認定・評価・研修、健康・ウェルビーイング、人事アドバイザリー、およびDrake Venturesを通じて、人材ライフサイクル全般にわたって組織を支援しています。www.drakeinternational.com

メディア連絡先：Louanne Buckley、[email protected]およびElizabeth Ortega、[email protected]

SOURCE Drake International