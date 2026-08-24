Flova、AI動画がプロンプトの枠を超えつつあるなか、エージェントネイティブの動画制作に「オールインワン」 ソリューションをもたらす

Flova.aiは、Seedance 2.5を同社のエージェントネイティブ動画ワークフローに統合し、高度な生成機能と100以上の再利用可能なスキル、プロジェクトメモリ、制作の自動化を組み合わせます。

シンガポール、2026年8月24日 /PRNewswire/ -- Flova.aiは、同社のオールインワンAI動画エージェントにおいてSeedance 2.5の完全なサポートを開始し、このモデルをエンド・ツー・エンドの制作ワークフローに組み込みました。

AIモデルは、高品質な個々のクリップを生成する能力をますます高めていますが、完全で一貫性があり、編集可能な動画を作成することは、依然としてはるかに困難です。

クリエイターは依然として、分散したツール間で、脚本、参考資料、モデル、アセット、バージョン、および改訂版を調整しなければなりません。

Flovaは、AI動画が次の段階、すなわち「プロンプトからクリップ生成」から「利用者の意図から制作」へと移行しつつあると考えています。

クリエイターは、Flovaに概要や台本、クリエイティブディレクションを提示することができます。FlovaのAgentは、プロジェクト全体を把握し、ストーリーボード作成やアセット管理から修正、ラフカットに至るまでのワークフローを調整し、一方、Seedance 2.5が動画の生成を担当します。

Flova.aiの創業者兼CEOであるGuo Lieは次のように述べています。

「AIによる動画制作における真の課題は、単に動画を生成することではなく、プロジェクトを前進させ続けることにあります。キャラクターの一貫性を保ち、カットのつながりを確保しながら、アセットを適切に管理し、改訂を重ねる中でもクリエイティブな判断内容を忘れないようにする必要があります。Flovaは、エージェントを実際の映像プロジェクトに組み込むように設計されており、クリエイターが創造性や美学、ストーリーテリングにより多くの時間を割けるよう支援します。クリエイターがアイデアを出します。Flovaがそれらを制作するのです。」

「プロンプティング」から「ディレクション」へ

第一世代のAI動画ツールでは、クリエイターはモデルの「言語」を習得する必要がありました。Flovaはそうした関係性を一変させます。クリエイターが意図を明確にし、重要な決定を下す一方で、エージェントが複数の段階にわたる制作業務を担当します。

クリエイターは引き続きディレクターとしての役割を担います。エージェントが制作チームとなるのです。

Flovaはこれを「エージェント・ネイティブ・ビデオ・プロダクション」と呼んでいます。これは、個別のプロンプトに応答するのではなく、プロジェクト全体を把握し、制作プロセスを通じてクリエイティブな判断を下すように設計されたAIワークフローです。

単なるプロンプトだけでなく、プロジェクトそのものを理解するエージェント

プロンプトは、1つのリクエストを処理します。制作は、永続性コンテキストに依存しています。登場人物には人間関係があり、物語には連続性があり、ブランドにはルールがあります。ビジュアルスタイルは一貫性を保たなければならない一方で、長編プロジェクトでは数十話に及び、数百カットに及ぶこともあります。

Flovaのエージェントは、そのプロジェクトのコンテキストを制作ワークフロー全体を通じて保持します。クリエイターは、長編の脚本や制作資料（1回のアップロードで最大30万文字）を、キャラクタープロフィール、世界観設定資料、制作要件とともにアップロードすることができます。

クリエイターは、長編シリーズの全ての脚本を提出しつつ、エージェントに1つのエピソードやシーンの制作を依頼することができます。プロジェクトの素材は、一度きりのインプットではなく、持続的な創作の基盤となるため、クリエイターは説明に費やす時間を減らし、演出に費やす時間を増やすことができます。

プロンプトテンプレートから実践的なクリエイティブスキルへ

プロジェクトを理解することは、制作の一部に過ぎません。プロとしての仕事には、プロジェクトをどのように遂行すべきかを知っていることも不可欠です。Flovaの動画に特化した「Skill Hub」には、100種類以上の再利用可能なプロ仕様のスキルが収録されています。

スキルとは、単なるプロンプトのテンプレート以上のものです：エージェントが再利用、編集、実行できる、手法、ワークフロー、視覚的基準をまとめた、再利用可能な運用マニュアルです。

クリエイターは、真っ白なプロンプトボックスから始めるのではなく、確立された制作手法を各プロジェクトに合わせて応用することができます。

モデルが生成します。そのスキルは、職人技の本質を体現しています。エージェントが作業を調整します。決定権はクリエイターにあります。

この「人間が主導し、エージェントが実行する」アプローチにより、クリエイターは重要な段階において主導権を握り、入力や出力を確認して方向性を修正できる一方で、エージェントがアセット、バージョン、および反復可能な作業を管理します。

「プロンプティング」から「ディレクション」へ「生成」から「制作」まで

Flovaについて

Flova.aiは、エージェント主導の制作ワークフローに重点を置いた、AIネイティブの動画制作プラットフォームです。2025年10月に世界中でリリースされたFlovaは、最先端のAI画像・動画モデルと、プロジェクトメモリ、文脈理解、インテリジェントなアセット管理、タイムラインワークフロー、再利用可能なスキルを組み合わせています。

Flovaは、FaceUの開発者であり、ByteDanceのイメージング事業部門の元責任者であるGuo Lieが設立しました。FaceUは2018年、ByteDanceが約3億ドルで買収しています。その後、GuoはCapCut、Hypic、BeautyCamなどの製品のインキュベーションに携わっています。

Flovaは、Sequoia Capital、IDG Capital、Sky9 Capitalからの出資を受け、2回の資金調達ラウンドを通じて8,000万ドル以上を調達しています。

会社名：FLOVA PTE. LTD.

Eメール：[email protected]

都市：シンガポール

ウェブサイト： https://www.flova.ai/?utm_source=prnewswire&utm_medium=pr&utm_campaign=flova_global_pr_202608&utm_content=japan

SOURCE FLOVA PTE. LTD.