Hola Prime、デロイトによるペイアウトパフォーマンスの独立レビューを完了 ── 業界をリードする透明性基準をさらに強化

調査結果により、ペイアウト拒否ゼロ、および出金の98.35%が1時間以内に処理されたことが判明

ニューヨーク発 , 2026年6月7日 /PRNewswire/ -- Hola Primeは、業界初の1時間ペイアウトモデルで知られる急成長中のプロップトレーディング会社であり、本日、デロイト（Deloitte）が実施した独立したペイアウトパフォーマンスレビューの完了を発表しました。本レビューでは、出金リクエストの98.35%が1時間以内に処理されたことに加え、全評価プログラムを通じてペイアウト拒否がゼロであったことが確認され、プロップトレーディング業界における透明性の新たなベンチマークを打ち立てました。

デロイトは、2025年10月15日から2026年3月15日までの間に処理されたすべてのペイアウト取引を精査しました。これは、ペイアウトに関する主張が社内報告や検証不可能な追跡の仕組みに基づくことが多いこの業界において、独立した検証を提供するものです。その結果は、平均ペイアウト時間が34分未満であることを含め、Hola Primeが社内で公表しているパフォーマンスデータとほぼ一致しました。

Hola Prime Independently Reviewed by Deloitte

デロイトのレビューにより、ペイアウトの1.65%が1時間の枠を超えたことが確認されましたが、これは構造的な遅延ではなく、ユーザー情報の不備や運用上の例外によるものでした。Hola Primeのペイアウトの仕組みは、出金リクエストが行われる前に曖昧さを排除するよう設計されており、厳格なルールの適用とリアルタイムのトレーダー向けガイダンスを組み合わせることで、ペイアウト拒否ゼロポリシー（Zero Payout Denial Policy）を支えています。

プロップトレーディング業界で初めて、一企業が自社のペイアウトパフォーマンスをビッグ4（4大会計事務所）による独立したレビューに公開しました。これは、検証可能な透明性と説明責任に向けた重要な一歩となります。

「ほとんどの企業はペイアウトについて語ります。しかし、自社の数字を端から端まで独立して検証してもらうことを厭わない企業はほとんどありません」とHola PrimeのCEOであるSomesh Kapuria（ソメシュ・カプリア）氏は述べています。「このレビューはマーケティングのための取り組みではなく、実行の証明です。1時間のペイアウトとペイアウト拒否ゼロは、ウェブサイト上の約束ではなく、いまや独立して検証された成果です。企業がこれほどのレベルの精査に自らを委ねる姿勢は、この業界がこれまでほとんど目にしたことのない透明性と信頼の基準を示すものです。私たちは隠すものが何もないシステムを構築しており、トレーダーが信頼できるレベルの誠実さで運営しています。」

この節目は、Hola Primeの拡大するTrustpilotでの存在感によってさらに裏付けられています。同社には1,000件を超える検証済みレビューが寄せられ、5点満点中4.6という「Excellent（非常に良い）」評価を獲得しており、一貫したトレーダーの満足度を反映しています。プラットフォーム全体のフィードバックでは、迅速なペイアウト、対応の早いカスタマーサポート、そして明確な取引条件が主要な差別化要因として挙げられています。

プロップトレーディング業界は、ペイアウトの信頼性、隠れたルール、そして検証可能なデータの欠如をめぐって、継続的な精査に直面してきました。独立してレビューされたパフォーマンス指標と、一般に公開された顧客フィードバックを組み合わせるHola Primeのアプローチは、説明責任と信頼に関するより高い基準を打ち立てることを目指しています。

同社は、ラテンアメリカ（LATAM）、欧州、アジア、中東、そして南北アメリカにわたってグローバルなトレーダー基盤を拡大し続けるなかで、プロップトレーディングにおける検証可能な透明性への移行の最前線に自らを位置づけています。

Hola Primeについて

Hola Primeは、世界中の熟練したトレーダーに資金提供型の取引口座を提供するグローバルなプロップトレーディング会社です。1時間ペイアウトモデルで知られるHola Primeは、外国為替（FX）、商品、指数を含む主要な金融商品にわたって、トレーダーに多額の資金へのアクセスを提供しています。同社は、Finance Magnatesによる「Global Most Transparent Prop Firm 2025（世界で最も透明性の高いプロップファーム2025）」賞や、UF Awardsによる「Fastest Payout Prop Firm MEA 2026（中東・アフリカ地域で最速ペイアウトのプロップファーム2026）」賞など、業界での評価を獲得してきました。4.6というTrustpilot評価と急成長するトレーダー基盤を背景に、Hola Primeはプロップトレーディングにおける期待を再定義し続けています。

詳細については www.holaprime.comをご覧ください。

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SOURCE Hola Prime