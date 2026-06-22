Korea Deep Learning、ビッグ・テックを抑え、グローバルAIベンチマークで2年連続となる1位を獲得

韓国・ソウル、2026年6月22日/PRNewswire/ -- エンタープライズグレードのドキュメントAIおよびビジョンインテリジェンスソリューションのパイオニアであるKorea Deep Learningは、同社独自のドキュメントAIが、LlamaIndexが主催する世界有数のドキュメントパーシングベンチマーク「ParseBench」において、総合ランキング1位を獲得したことを発表しました。

ParseBenchは、金融、保険、政府の各セクターにわたる、約2,000ページに及ぶ複雑な現実世界の企業文書を読み取り、構造化し、そこから情報を抽出する能力について、AIモデルを評価します。最新の評価において、Korea Deep LearningはVLMカテゴリーで総合1位となり、スコアは76.4を記録しました。これは、2位（75.0）および3位（67.8）のモデルを大きく上回る結果です。また、同社は「ビジュアル・グラウンディング」部門でもスコア78.8で首位を獲得し、2位のモデル（59.8点）に対して、19ポイントという圧倒的な差をつけました。

この勝利の原動力となったのは、KDL-Frontier-Parser-nanoという、12億パラメータを持つ単一モデルでした。コンパクトなサイズにもかかわらず、巨大なビッグテックのシステムに対して運用コストを大幅に抑えつつ優れた精度を発揮し、ビジネスワークフローに合わせて最適化された専用AIが、汎用的な大規模言語モデル（LLM）を上回る性能を発揮できることを実証しました。その最大の強みは、Korea Deep Learningのニア・ゼロ・ハルシネーション技術にあります。この技術は、レイアウト、フィールド間の関係、空間的な位置情報を同時に分析することで、エラー率を最小限に抑え、文脈に応じた精度でデータを抽出します。

4億枚以上の画像や文書を用いて学習されたKorea Deep Learningのソリューションは、オンプレミスおよびSaaS環境でのセキュアな導入に対応しています。主要な企業および公共部門で実証済みのこの技術は、Gyeonggi Provincial Governmentの行政データ再構築を支えるとともに、Hyundai CapitalやLG CNSを含む80社以上の大手企業に導入されており、文書処理時間を最大96％短縮しています。

本日のParseBenchでの勝利は、世界規模で達成されてきた一連の快挙をさらに後押しするものです。2026年3月、同社が独自に開発したビジョン・言語モデル「KDL Frontier」は、OCRBench v2の英語部門において68.1点というスコアを記録し、他の主要モデルを上回った結果、1位を獲得しました。こうした持続的な技術的リーダーシップが評価され、先月、Forbes AsiaはJihyun Kim最高経営責任者（CEO）を、コンシューマー＆エンタープライズ・テクノロジー部門における権威ある2026年版「30 Under 30」リストに正式に選出しました。

「当社の戦略は、大規模なLLMに注力するのではなく、人間と同じくらい直感的に複雑な文書構造を解析できる専門的なAIを構築することにあります」と、Korea Deep Learningの最高経営責任者（CEO）であるJihyun Kimは述べています。「この画期的な成果は、自律的な意思決定とワークフローの完全な自動化を可能にする、当社のアーキテクチャが「AIエージェント」時代における最も実用的なソリューションであることを裏付けるものです。」

2025年12月に調達した800万ドル（120億ウォン）のシリーズA資金調達と、NVIDIAとの戦略的提携を背景に、Korea Deep Learningは海外の企業市場に向けたグローバル展開を積極的に加速させています。

Korea Deep Learningについて

2019年に設立されたKorea Deep Learningは、ビジョンインテリジェンスおよびドキュメントAI分野をリードする企業であり、文書ベースのワークフローを自動化するエンタープライズグレードのAIエージェントを開発しています。同社独自の「DEEP Agent」プラットフォームは、高度なOCR、文書解析、およびビジョン・言語モデルを組み合わせることで、組織が複雑な文書、画像、視覚データから情報をシームレスに抽出・構造化し、それに基づいて行動できるよう支援します。

SOURCE Korea Deep Learning