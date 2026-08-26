ニューヨーク、2026年8月26日 /PRNewswire/ -- 電気自動車用バッテリーおよびプリント基板向けの電解銅箔を製造する世界的メーカーであるLondian Wason New Energy Technology Group（NYSE：FOIL）は、2026年8月12日にNew York Stock Exchangeで新規株式公開を完了しました。20年以上にわたる事業実績を持つ同社の戦略的価値は、世界的なコンピューティング競争の焦点がチップ性能から上流の重要材料へと移る中、再定義されつつあります。

上場初日、投資家は業界をけん引する同社への強い信認を示しました。Londian Wasonの株価は高く寄り付き、取引時間中に28.49ドルの高値まで急騰した後、24.50ドルで引けました。同銘柄は上場初日に11.36％上昇しました。

Londian Wasonが世界の先端銅箔分野をけん引、2つの成長エンジンが長期的価値を支える

中国本土のメーカーが生産をハイエンドのHVLP銅箔および超薄型銅箔へとシフトする中、Londian Wasonは、2つの構造的成長要因、すなわちクリーンエネルギーによる世界的な電動化とAIコンピューティングインフラの拡大が交差する領域に位置しています。市場では、同社はしばしば単なる「電池材料サプライヤー」と位置づけられています。しかし、この位置づけでは、超薄型リチウムイオン電池用銅箔と低粗度PCB用銅箔の双方を対象とする、先端銅系材料の精密製造におけるLondian Wasonの中核的な強みが過小評価されています。こうした製造能力の戦略的価値は、AI時代において一段と高まっています。Goldman Sachsは、HVLP銅箔の需要が年平均成長率97％で拡大し、AIサーバー向け需要が2025年から2028年にかけて6倍超に急増すると予測しています。Londian Wason独自のHVLP銅箔は表面粗さ0.6μm未満、RTF銅箔は表面粗さ1.5μm未満を実現しており、いずれも5G通信、AIサーバー、高速データセンター向けに供給されています。一方、世界的なEV普及の拡大とエネルギー貯蔵システムの導入拡大は、リチウム電池用銅箔の基礎需要を引き続き下支えしています。電動化による安定した基盤と、AIインフラによる高利益率の成長余地という2つの成長曲線の恩恵を受け、Londian Wasonは売上高と最終利益を拡大させ、従来型の素材サプライヤーからテクノロジー・ハードウェアのサプライチェーンにおける中核銘柄へと、市場評価の見直しを促しています。

Londian Wasonは、強固な財務体質を備えて、この上昇サイクルを迎えています。2025年、同社はリチウムイオン電池用銅箔の販売量が11万1,985メトリックトンに達し、世界首位となりました。2026年3月31日までの第1四半期の売上高は前年同期比113.71％増の40億7,000万人民元となり、純利益は1億3,450万人民元に達しました。銅箔業界全体が低迷期から回復する中、Londian Wasonは事業規模と収益性の両面で地域内の同業他社を上回っています。韓国のLotte Energy Materialsは、2026年第1四半期の売上高が1,598億ウォン（前年同期比1.2％増）となったものの、営業赤字が続きました。Solus Advanced Materialsの第1四半期の売上高は1,926億ウォン（前年同期比22.2％増）となりましたが、同社も赤字が続きました。日本では、Mitsui Mining & Smeltingの第1四半期の銅箔売上高が210億円となり、AI関連のPCB需要を背景に前年同期比37.1％増加しましたが、グループ全体の成長は限定的でした。Londian Wasonは、市場をけん引する地位とグローバルな事業基盤により、設備稼働率を最大化し、業界の景気循環に伴う回復から大きな恩恵を受けることができます。

こうした財務実績の背景には、精密製造に根ざした高い参入障壁があります。電解銅箔の製造には、添加剤の配合、溶液の精製、電流密度の制御、表面改質など、数十に及ぶ化学的・物理的工程が含まれます。Londian Wasonは、長年にわたる大量生産を通じて、設備投資だけでは容易に再現できない独自の工程パラメータと配合処方を蓄積してきました。こうした強みにより、同社は生産歩留まりと製品の均一性における長期的な優位性を確保しています。

一方、Londian Wasonは、LG Energy Solution、Panasonic Industrial Devices、Samsung SDIなどを主要パートナーとする、世界トップクラスの顧客エコシステムを構築しています。Londian Wasonは10年以上にわたりLGと提携し、2024年には「S-Class Supplier」の認定を受けました。また、NVIDIAの高性能コンピューティング向けサプライチェーンにおける中核パートナーであるPanasonicとは、12年間にわたる供給関係を維持しています。グローバルなコンピューティングおよび新エネルギーのネットワークに深く組み込まれていることから、NYSEへの上場は自然な戦略的ステップとなり、国際資本および多国籍企業である顧客への直接アクセスを可能にしました。この世界展開を支えているのは、2025年末時点で国内7カ所の生産拠点全体に業界トップクラスの年間設計生産能力18万500メトリックトンを有し、バッテリー用銅箔およびPCB用銅箔の全ラインアップを供給できる体制です。Londian Wasonにとって、NYSEへの上場は単なる資金調達上の節目ではありません。これは、海外における現地生産能力の一層の拡充に向けた重要な一歩であり、国際資本市場と産業界の双方で、同社のグローバルな競争上の地位を強化するものです。

SOURCE Londian Wason New Energy Technology Group