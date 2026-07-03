Nintendo Switchゲーマー向け携帯型大画面モニター、HAILESI S135―ピーク輝度500ニット、鮮明な2.2K解像度の有力候補

中国・深セン、2026年7月3日 /PRNewswire/ -- カフェ、屋外のキャンプ場、高速鉄道の車内などで過ごすことが多いゲーマーにとって、Nintendo Switchは旅先で頼れる携帯型の相棒です。しかし、これにはよく知られた欠点があります。一人でプレイする場合、コンパクトな内蔵画面では映像体験は物足りないものにとどまります。マリオカートや大乱闘スマッシュブラザーズなどのマルチプレイ対応タイトルを友人と楽しむ際、小さな画面では視野が大きく制限され、プレイヤー同士が近くに集まらざるを得ません。さらに、屋外の強い日差しによって画面の映り込みが強くなり、ゲームの細部が見えにくくなって、ゲーム体験全体が大きく損なわれます。

多くのポータブルモニターは、モバイルゲームのニーズを満たしていません。低価格モデルは屋外での明るさが不足し、高価格帯モデルはかさばるうえに価格も高すぎます。外出先でSwitchを使うユーザー向けに設計された13.5インチのHAILESI S135は、こうした一般的な欠点を解消し、携帯性、性能、実用性の完璧なバランスを実現しています。

超軽量で持ち運びやすいこの13.5インチモニターは、iPadより軽く、一般的なバックパックに簡単に収まります。純正ドックがなくても、Switchに直接接続するだけですぐに使用できます。モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外で3～4時間のゲームプレイが可能になり、外出先でも便利に使えます。

内蔵キックスタンドは、0度から90度まで無段階で角度を調整できます。列車内のテーブル、カフェのデスク、キャンプチェアなどでも見やすい角度に設置でき、快適な映像体験を提供します。

2256×1504の解像度と201PPIを備えた2.2Kフルビュー画面を搭載し、主流の1080Pポータブルモニターを大きく上回ります。また、競合する多くのポータブルディスプレイのほぼ2倍の明るさにより、屋外の強い日差しの下でも鮮明な映像を表示します。ゼルダの伝説をプレイする際、Switch本体のディスプレイでは細部が常にぼやけて見えていました。しかし、HAILESI S135に接続すると、表示が一気に鮮明になります。キャラクターの衣装のしわまでくっきりと際立ち、ハイラルの大地全体がはるかに鮮やかに感じられます。

実用的な3:2の画面比率により、作業効率を高める仕事用セカンドモニターとしても活用できます。最安の選択肢ではありませんが、高いピーク輝度、極めて鮮明なパネル、ドック不要のワンケーブル設計により、Nintendo Switchユーザー向けに設計されたポータブルモニターの中でも最良の選択肢の1つとなっています。

品質重視の深セン発テクノロジーブランドであるHAILESIは、世界中のユーザーに安定したユーザー体験を提供するため、製品の改良を続けています。

詳細は以下をご覧ください：www.hailesi.net

SOURCE HAILESI