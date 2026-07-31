NIPRO CORPORATION、米国市場へHDを導入すべくELISIO™-HXのFDA510(k)クリアランスを取得

スーパーハイフラックス膜を採用した新しいミディアムカットオフ・ダイアライザにより、NIPROの拡張型血液透析への取り組みが米国の医療従事者に提供されます。

日本・大阪, 2026年7月31日 /PRNewswire/ -- NIPRO CORPORATIONは、United States Food and Drug Administration (FDA)より、ダイアライザ「ELISIO-HX」について510(k)クリアランスを取得しました。クリアランスは2026年7月28日より発効します。本クリアランスにより、米国でのHD（スーパーハイフラックス膜を用いた血液透析）の導入が可能となります。HDsは、NIPROが提唱する「拡張型血液透析（Expanded HD）」のアプローチであり、医療従事者に対し、既存の透析インフラや確立された臨床ワークフローを活用しながら、血液透析の効果を高める実用的な方法を提供します。

米国において、末期腎不全患者の治療の根幹は、依然として血液透析です。治療の基準は進化し続けているものの、腎不全の慢性合併症と関連しているとされる、より大きな中分子を含む、より広範囲の尿毒症毒素の除去を改善する必要性は依然として存在しています。ELISIO-HXは、幅広い患者を対象とし、日常的な透析治療に簡単に組み込めるよう設計されたアプローチを通じて、このニーズに応えるべく開発されました。

HDの核心となるのは、NIPRO独自のスーパーハイフラックス膜技術を採用したダイアライザ「ELISIO-HX」です。この膜には、高度に制御され、精密に設計された細孔構造が採用されており、アルブミンの保持を維持しつつ、より大きな中分子の除去能力を向上させています。これは、患者の栄養状態を維持するうえで重要な要素です。

この精密に設計された膜構造により、医療従事者は、従来の血液透析システムとの完全な互換性を維持しつつ、透析治療の質を向上させることができます。ELISIO-HXは、既存の血液透析インフラや確立された臨床ワークフローに統合されるため、医療提供者は、新しい透析装置への投資や透析の実施方法を根本的に変更することなく、HDを導入することができます。

「イノベーションは、日々の臨床現場 で活用できるようになって初めて、最大の価値を生み出すものです」と、NIPRO CORPORATIONの社長兼最高経営責任者（CEO）であるTsuyoshi Yamazakiは述べています。「当社の 目標は、高度な血液透析の恩恵を受けられる患者の数を拡大することです。ELISIO-HXおよび当社独自のスーパーハイフラックス膜技術によって実現されたHD（血液透析）により、医療従事者は、既存のインフラと専門知識を活用して、血液透析の質を向上させることができます。FDAのクリアランスは、この治療法を全米の患者に提供するための重要な節目となります。」

米国市場へのHDの導入は、日本、欧州、中南米におけるELISIO-HXの臨床および実臨床 での実績に基づいており、さまざまな医療現場での適用可能性を実証しています。

「複数の地域での経験から、HDは日常的な透析ケアにうまく組み込むことができることが分かっています」と、NIPROのメディカルビジネスグローバル部門プレジデントであるGoichi Miyazumiは述べています。「米国におけるELISIO-HXの導入は、より多くの患者に最先端の透析技術を提供すると同時に、医療従事者が質の高いケアを提供できるよう支援するうえで、さらなる重要な一歩となります。」

510(k)クリアランスを受け、NIPROは直ちに米国における「ELISIO-HX」の商業化を開始します。NIPROは、医療従事者と緊密に連携し、HDが日常的な臨床現場に円滑に導入されるよう支援していきます。

SOURCE Nipro Medical Corporation