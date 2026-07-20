/C O R R E C T I O N -- Optoma/

In the news release, Optoma、AVACとの連携を強化 フラッグシップ・ホームプロジェクター「UHR90DV」を日本市場で正式発売, issued 20-Jul-2026 by Optoma over PR Newswire, we are advised by the company that the Japanese pronunciation guide （アバック） should be added after all mentionings of "AVAC". The complete, corrected release follows:

Optoma、AVAC（アバック）との連携を強化 フラッグシップ・ホームプロジェクター「UHR90DV」を日本市場で正式発売

東京、2026年7月20日 /PRNewswire/ -- Optomaは、フラッグシップ・ホームプロジェクター「UHR90DV」を日本市場で正式に発売するとともに、映像・音響専門店AVAC（アバック）との連携をさらに強化し、ハイエンド・ホームシアター市場の拡大を推進します。

日本はアジアを代表するハイエンド・ホームシアター市場の一つであり、高画質・高音質に加え、専門的な設置提案や充実したアフターサポートが求められています。こうしたニーズに応えるため、AVAC（アバック）はUHR90DVの製品展示、販売促進、技術サポートを担当し、より質の高い購入体験を提供します。

UHR90DVは、Dolby Visionに対応したOptomaの最新フラッグシップモデルです。先進の光学技術と優れた映像表現、洗練されたデザインを融合し、ハイエンド・ホームシアターを求めるユーザーに、より没入感のある映像体験を提供します。

また、製品発売に合わせて、OptomaとAVAC（アバック）はデジタルマーケティング施策も展開します。公式SNSではAVAC（アバック）の製品ページやお問い合わせ先を案内し、製品情報の確認、視聴予約、購入相談、設置アドバイスまで、ワンストップでサポートを提供します。

Optomaは、「当社の製品開発力とAVAC（アバック）の専門性・地域密着型サービスを組み合わせることで、より多くのお客様にUHR90DVの優れた映像品質と充実したサポートをご体験いただきたいと考えています」と述べています。

SOURCE Optoma