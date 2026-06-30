ブラックホークネットワークジャパン、ローソンと提携し、PontaポイントでGoogle Playギフトカードを購入可能に

東京、2026年7月1日 /PRNewswire/ -- グローバルブランド決済プロバイダーのブラックホークネットワークジャパンは、ローソンと提携し、PontaポイントをGoogle Play ギフトカード購入時の支払い手段として利用できるようになったことを発表しました。

本取り組みにより、ナチュラルローソンおよびローソンストア100を含む全国のローソン店舗で、Pontaポイントを使って Google Play ギフトカードを購入できるようになりました。購入した Google Play ギフトカードは、Google Play におけるコンテンツ購入に加え、Google One を含む対象サービスや、Gemini などのAI関連サービスの支払いにも利用できます。

ブラックホークネットワークジャパン代表取締役の西 健治は次のように述べています。「ローソンとPontaは、人々の暮らしに深く根ざし、多くのお客様から高い信頼を得ているブランドです。Pontaもすでに幅広いお客様にご利用いただいており、日常のさまざまな場面で親しまれています。ブラックホークネットワークは、ローソン様との連携のもと、ギフトカードの購入体験の向上と利用シーンの拡大に取り組んでまいりました。今回の取り組みは、Google ユーザーにさらなる利便性を提供するとともに、決済手段の拡充により、ギフトとして贈るシーンの広がりにもつながります。今後もローソン様およびGoogle様との連携を一層深め、お客様に喜ばれるサービスの提供に努めてまいります。」

2026年4月1日から全国のローソン店舗にて、1,000円から50,000円までの Google Play ギフトカードが、Pontaポイントで購入可能になっています。友人や家族へのプレゼントとしても、ご自身での利用にも便利です。

サービス概要

開始日：2026年4月1日

対象店舗：全国のローソン（ナチュラルローソン含む）、ローソンストア100

対象商品：ローソンで販売している Google Play ギフトカード

1,000円券／3,000円券／5,000円券／10,000円券／20,000円券／バリアブルカード（1,000円～50,000円）

1,000円券／3,000円券／5,000円券／10,000円券／20,000円券／バリアブルカード（1,000円～50,000円） 利用方法：レジでのご精算時に「1Pontaポイント」＝「1円分」としてGoogle Playギフトカードのお支払いにご利用いただけます。

*「デジタルギフトカード」および「Google Play コンビニ決済」は対象外となります

*1回のご利用上限は20,000 Pontaポイントです

*Google Play ギフトカード購入時、ポイントはたまりません

詳細は コチラ

Pontaポイントとは

Pontaは、株式会社ロイヤリティマーケティングが運営する、1億人以上の会員（2026年3月末日時点）を擁する日本最大級の共通ポイントサービスです。ローソンをはじめとするさまざまな加盟店でポイントをためたり、つかったりすることができます。ポイントは割引に利用できるほか、他のポイント等への交換も可能です。

全国のローソンとの強力なパートナーシップを通じて、限定割引、クーポン、プレミアムサービスを提供しています。

Google Play、Google One、および Gemini は Google LLC の商標です。

ブラックホークネットワークについて

ブラックホークネットワーク（BHN）は、ブランドと消費者をつなぐプリペイド製品、テクノロジー、ネットワークを通じて、ブランド決済ソリューションを提供しています。パートナー企業と協力してイノベーションを推進し、ブランド決済における市場動向を的確に捉えて、リーチ拡大、ロイヤルティ向上、収益拡大を実現しています。

また、セキュリティーを重視したソリューションを世界中で安定的に提供しています。グローバルなブランド決済の未来をお客様と共に創造していきたいと考えています。

詳細はblackhawknetwork.comをご覧ください。

SOURCE ブラックホークネットワークジャパン