QSグローバルMBA＆ビジネス・マスターズ・ランキング2025：世界最高のビジネス・スクールが明らかに
25 9月, 2024, 19:00 JST
ロンドン, 2024年9月25日 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symondsが、毎年恒例のGlobal MBA and Business Master's Rankings（グローバルMBA＆ビジネス・マスターズ・ランキング）を発表しました。
2025年版のランキングは58の国と地域にまたがり、需要の高い一連のビジネス・マスターズ・ランキングとともに、世界の340のMBAを分析しています。対象となる項目は、Management（経営）、Finance（財務）、Marketing（マーケティング）、Business Analytics（ビジネス分析）、Supply Chain Management（サプライ・チェーン管理）などです。
MBAランキングでは米国が優勢を占め、スタンフォード大学経営大学院のMBAが5年連続で世界第1位、ウォートン・スクールが前年に続き2位、ハーバード・ビジネス・スクールが3位となりました。
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QSグローバル・フルタイムMBA 2025：上位10
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機関
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国/地域
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2025
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2024
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スタンフォード大学経営大学院
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米国
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1
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1
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ペンシルベニア大学（ウォートン・スクール）
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米国
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2
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2
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ハーバード・ビジネス・スクール
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米国
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3
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3
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MIT（スローン経営大学院）
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米国
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4
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6
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ロンドン・ビジネス・スクール
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英国
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5
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4
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HECパリ
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フランス
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6
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5
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ケンブリッジ大学（ジャッジ・ビジネス・スクール）
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英国
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7
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=9
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コロンビア・ビジネス・スクール
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米国
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8
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7
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IEビジネス・スクール
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スペイン
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9
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8
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IESEビジネス・スクール
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スペイン
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10
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=9
世界のMBAランキング：地域の概要
• アジア：シンガポール国立大学は、Employability（雇用適性）、Alumni Outcomes（卒業生の実績）、Thought Leadership（思想的リーダーシップ）が高く評価され、世界第25位にランクされました。
• カナダ：トロント大学（ロットマン・スクール・オブ・マネジメント）はカナダの学校で唯一、上位50位入りを果たし、39位にランクされました。Employability（雇用適性）、Thought Leadership（思想的リーダーシップ）、Diversity（多様性）で同国トップに輝きました。
• 中国：清華大学は、優れたThought Leadership（思想的リーダーシップ）、Employability（雇用適性）、Return on Investment（投資収益率）を誇り、29位にランクされました。
• ヨーロッパ：フランスのHECパリは、Thought Leadership（思想的リーダーシップ）、Alumni Outcomes（卒業生の実績）、Return on Investment（投資収益率）により、世界で6位、ヨーロッパで最高位にランクされています。その後に続くのは、スペインのIEビジネス・スクール（9位）です。
• 中南米：EGADEビジネス・スクール（メキシコ）は、Alumni Outcomes（卒業生の実績）とThought Leadership（思想的リーダーシップ）でトップ・クラスとなり、56位にランクされました。
• アラブ地域：AUB（Suliman S. Olayan）は、Return on Investment（投資収益率）とAlumni Outcomes（卒業生の実績）が高く評価され、世界第79位にランクされています。
• オセアニア：メルボルン・ビジネス・スクールは、Thought Leadership（思想的リーダーシップ）、Employability（雇用適性）、Return on Investment（投資収益率）により世界第32位にランクされました。
• 英国：ロンドン・ビジネス・スクールは、Employability（雇用適性）、Alumni Outcomes（卒業生の実績）、Thought Leadership（思想的リーダーシップ）が高く評価され、世界5位にランクされました。
Business Master's Rankings（ビジネス・マスターズ・ランキング）：概要
• HECパリ：Management（経営）とMarketing（マーケティング）で1位。
• オックスフォード（サイード・ビジネス・スクール）：Finance（財務）で1位。
• MITスローン経営大学院：Business Analytics（ビジネス分析）で1位。
• ミシガン（ロス・スクール・オブ・ビジネス）：Supply Chain Management（サプライ・チェーン管理）で1位。
QSのNunzio Quacquarelli社長は次のように述べています。「QS Graduate Management Education（大学院経営教育）ランキングは、グローバルなビジネス教育を受けているキャリア志向の学生に、独立した知見を提供し、専門的な道筋を形成できるように支援します。私たちは、将来のリーダーたちがこれらの知見を探求し、対面式およびバーチャル・イベントで仲間やメンターとつながることを奨励しています。」
方法論：
QSビジネス・マスターズ・ランキング2021の方法論 | TopMBA.com
QSグローバルMBAランキング2022の方法論 | TopMBA.com
ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2429773/QS_Quacquarelli_Symonds_Logo.jpg
SOURCE QS Quacquarelli Symonds
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