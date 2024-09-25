QSグローバルMBA＆ビジネス・マスターズ・ランキング2025：世界最高のビジネス・スクールが明らかに

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QS Quacquarelli Symonds

25 9月, 2024, 19:00 JST

ロンドン, 2024年9月25日 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symondsが、毎年恒例のGlobal MBA and Business Master's Rankings（グローバルMBA＆ビジネス・マスターズ・ランキング）を発表しました。 

2025年版のランキングは58の国と地域にまたがり、需要の高い一連のビジネス・マスターズ・ランキングとともに、世界の340のMBAを分析しています。対象となる項目は、Management（経営）、Finance（財務）、Marketing（マーケティング）、Business Analytics（ビジネス分析）、Supply Chain Management（サプライ・チェーン管理）などです。 

MBAランキングでは米国が優勢を占め、スタンフォード大学経営大学院のMBAが5年連続で世界第1位、ウォートン・スクールが前年に続き2位、ハーバード・ビジネス・スクールが3位となりました。 

QSグローバル・フルタイムMBA 2025：上位10 

機関 

/地域 

2025

2024

スタンフォード大学経営大学院 

米国 

1

1

ペンシルベニア大学（ウォートン・スクール） 

米国 

2

2

ハーバード・ビジネス・スクール 

米国 

3

3

MIT（スローン経営大学院） 

米国 

4

6

ロンドン・ビジネス・スクール 

英国 

5

4

HECパリ 

フランス 

6

5

ケンブリッジ大学（ジャッジ・ビジネス・スクール） 

英国 

7

=9 

コロンビア・ビジネス・スクール 

米国 

8

7

IEビジネス・スクール 

スペイン 

9

8

IESEビジネス・スクール 

スペイン 

10

=9 

世界のMBAランキング：地域の概要 

•  アジア：シンガポール国立大学は、Employability（雇用適性）Alumni Outcomes（卒業生の実績）Thought Leadership（思想的リーダーシップ）が高く評価され、世界第25位にランクされました。 

•  カナダ：トロント大学（ロットマン・スクール・オブ・マネジメント）はカナダの学校で唯一、上位50位入りを果たし、39位にランクされました。Employability（雇用適性）Thought Leadership（思想的リーダーシップ）Diversity（多様性）で同国トップに輝きました。 

•  中国：清華大学は、優れたThought Leadership（思想的リーダーシップ）Employability（雇用適性）Return on Investment（投資収益率）を誇り、29位にランクされました。 

•  ヨーロッパ：フランスのHECパリは、Thought Leadership（思想的リーダーシップ）Alumni Outcomes（卒業生の実績）Return on Investment（投資収益率）により、世界で6位、ヨーロッパで最高位にランクされています。その後に続くのは、スペインのIEビジネス・スクール（9位）です。 

•  中南米：EGADEビジネス・スクール（メキシコ）は、Alumni Outcomes（卒業生の実績）Thought Leadership（思想的リーダーシップ）でトップ・クラスとなり、56位にランクされました。 

•  アラブ地域：AUB（Suliman S. Olayan）は、Return on Investment（投資収益率）とAlumni Outcomes（卒業生の実績）が高く評価され、世界第79位にランクされています。 

•  オセアニア：メルボルン・ビジネス・スクールは、Thought Leadership（思想的リーダーシップ）Employability（雇用適性）Return on Investment（投資収益率）により世界第32位にランクされました。 

•  英国：ロンドン・ビジネス・スクールは、Employability（雇用適性）Alumni Outcomes（卒業生の実績）Thought Leadership（思想的リーダーシップ）が高く評価され、世界5位にランクされました。 

Business Master's Rankings（ビジネス・マスターズ・ランキング）：概要 

•  HECパリ：Management（経営）Marketing（マーケティング）で1位。 

•  オックスフォード（サイード・ビジネス・スクール）：Finance（財務）で1位。 

•  MITスローン経営大学院：Business Analytics（ビジネス分析）で1位。 

•  ミシガン（ロス・スクール・オブ・ビジネス）：Supply Chain Management（サプライ・チェーン管理）で1位。 

QSのNunzio Quacquarelli社長は次のように述べています。「QS Graduate Management Education（大学院経営教育）ランキングは、グローバルなビジネス教育を受けているキャリア志向の学生に、独立した知見を提供し、専門的な道筋を形成できるように支援します。私たちは、将来のリーダーたちがこれらの知見を探求し、対面式およびバーチャル・イベントで仲間やメンターとつながることを奨励しています。」 

方法論： 

QSビジネス・マスターズ・ランキング2021の方法論 | TopMBA.com

QSグローバルMBAランキング2022の方法論 | TopMBA.com 

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2429773/QS_Quacquarelli_Symonds_Logo.jpg 

SOURCE QS Quacquarelli Symonds

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