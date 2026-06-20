Re SustainabilityのイニシアチブであるResilience Actionsがインドの気候変動・循環型経済イノベーションエコシステム推進に向けECOHUB.INをローンチ

インド、ハイデラバード, 2026年6月20日 /PRNewswire/ -- Re（Re Sustainability）の社会・環境インパクトイニシアチブであるResilience Actionsは、気候変動・クリーンテック、汚染管理、資源効率化、循環型経済、およびサステナビリティイノベーションの分野で活動する初期段階の企業を支援するために設計された、サステナビリティに焦点を当てたインキュベーターECOHUB.INを立ち上げました。

このイニシアチブは、アイデア段階を脱し、商用化に向けた準備が整っているスタートアップを対象としています。具体的には、実用可能な最小限の製品（MVP）を有し、献身的なチームを擁し、明確に定義された市場機会を持つスタートアップが対象です。

Catalysing the Growth of India’s Sustainability Innovators Resilience Actions Logo Eco Hub.in Logo

インドが低炭素・循環型経済へと移行するにつれ、革新的なサステナビリティソリューションへの需要は高まり続けています。しかし、多くの有望なベンチャー企業は、メンターシップ、触媒的資本、業界パートナーシップ、パイロット実施の機会、およびビジネスモデルの検証へのアクセスが限られているため、事業拡大において課題に直面しています。ECOHUB.INは、こうしたギャップを埋めるとともに、高い可能性を秘めたサステナビリティ関連ベンチャーを、測定可能な環境的・社会的インパクトをもたらすことのできる、拡張性のあるビジネスへと変革することを支援するために設立されました。

このインキュベーターを通じて、参加スタートアップ企業は、メンターシップ、技術面およびビジネス面でのアドバイザリー支援、投資準備支援、パイロット段階から商用化への道筋、エコシステムパートナーシップ、そして業界との連携の機会を得ることができます。ECOHUB.INの大きな特徴は、Reの広範な事業エコシステムと連携している点にあり、これにより選定されたベンチャー企業は、各分野の専門家と交流し、実環境下でソリューションの有効性を検証し、商用展開や事業拡大に向けた道筋を模索することが可能になります。

今回の立ち上げについて、Re（Re Sustainability）のマネージングディレクター兼グループCEOであるMasood Mallick氏は、次のように述べています。

「インドのサステナビリティへの移行は、インフラだけでは推進されません。それは、イノベーション、起業家精神、そして現実の環境課題を解決するアイデアを拡大・展開する能力によって推進されていくでしょう。ECOHUB.INを通じて、私たちはイノベーター、スタートアップ、業界のリーダー、投資家、学界、政策立案者をつなぐプラットフォームを構築し、商業的に実現可能で、環境に配慮し、かつ測定可能な成果をもたらすソリューションの実現を加速させています。

インドにはアイデアが尽きることはありません。しばしば欠けているのは、そうしたアイデアを拡張性のある事業へと変革する手助けとなるエコシステムです。ECOHUB.INは、メンターシップの提供、業界へのアクセス、ビジネスの妥当性検証、そして商用化への道筋を示すことで、そのギャップを埋めることを目的としています。イノベーションの強みをRe Sustainabilityの経験や事業エコシステムと組み合わせることで、次世代の気候変動・循環型経済分野の起業家たちが、インドのサステナビリティへの道のりに有意義に貢献し、社会、産業界、そして地球のために永続的な価値を創出するソリューションを構築できるよう支援していきたいと考えています。」

ECOHUB.INは、汚染の削減、資源効率の向上、循環型経済の推進、グリーンジョブの創出、脱炭素化の実現、そしてより強靭な未来の構築に貢献するベンチャー企業を支援することで、長期的にインドのサステナビリティ・イノベーション・エコシステムの強化を目指しています。

第1期生の募集は、まもなくECOHUB.INを通じて開始されます。

Resilience Actionsについて

Resilience Actionsは、Re Sustainabilityが展開する社会・環境インパクトイニシアチブであり、持続可能性、イノベーション、能力開発、およびエコシステムパートナーシップを通じて、レジリエントなコミュニティの構築に注力しています。

詳細はこちら：resilience.org.in | ecohub.in

Re Sustainabilityについて

KKR傘下のRe Sustainability（Re）は、アジアを代表する総合環境・サステナビリティソリューションプロバイダーの一つであり、インドおよび国際市場において、廃棄物管理、循環型経済、水資源、環境修復、サステナビリティインフラソリューションを提供しています。

詳細はこちら：resustainability.com

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2997233/ECOHUB.jpg

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SOURCE Re Sustainability Limited