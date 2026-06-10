Ridgewood Infrastructure、緊急事態管理インフラの主要プロバイダーであるDauntless Airを買収

ニューヨーク、2026年6月11日 /PRNewswire/ -- 米国ローワー・ミドル・マーケットにおける主要なインフラ投資家であるRidgewood Infrastructure LLC（「Ridgewood」）は、山火事対応のための緊急事態管理インフラを提供する、市場をリードする航空消防企業であるDauntless Air（「Dauntless」または「同社」）の買収を発表しました。

Dauntlessは、国内最大かつ最も技術的に先進的な「Fire Boss」航空機群を所有・運用しています。Single Engine Scoopers（SES）とも呼ばれるこれらの特殊なウォーター・スクープ・エアタンカーは、人命や土地、財産を脅かす山火事に対し、迅速に消火活動を行い、延焼を防ぐために特別に設計されています。Dauntlessは、山火事消火サービスに関する政府との長期契約に基づき、これらの航空機、高度な訓練を受けた要員、および支援装備を配備しています。

「Dauntlessは、重要性を増す公共安全の使命の中核で稼働する、他社とは一線を画す緊急事態管理インフラプラットフォームです」と、Ridgewood InfrastructureのパートナーであるRyan Stewartは述べています。「当社は、その規模、運営能力、そして長年にわたる関係を通じて業界をリードする地位を確立してきました。今後、Dauntlessの経営陣およびチーム全員と協力し、プラットフォームのさらなる成長を推進していくことを楽しみにしています。」

米国の多くの地域で火災シーズンが長期化し、その被害も深刻化するにつれ、山火事への対応は公共インフラにおける最優先課題の一つとなっています。Dauntlessの契約型・需要に応じた運用モデルにより、政府機関は、最も必要とされる時と場所に迅速に展開可能な、専用の航空消火能力を確保することができます。これには、火災活動の活発化を見越して火災シーズン前に航空機を配置しておくこと、状況の変化に応じてシーズン中に配置を変更することが含まれます。こうした戦術的な柔軟性とDauntlessの運用上の有効性は、変化し続ける山火事の脅威から地域社会、重要インフラ、天然資源を守る上で不可欠です。

Dauntlessの最高経営責任者（CEO）であるBrett L'Esperance氏は次のように述べています。「当社のチームは、北米で最も過酷な山火事現場において、オペレーショナル・エクセレンス、信頼性、安全性、そしてイノベーションを発揮することで知られています。」「私たちは、能力の継続的な向上、人材への投資、そしてお客様に最高水準のサービスを提供するという私たちの取り組みを共有するRidgewoodと提携し、その評判をさらに高めていけることを楽しみにしています。」

Dauntlessは、連邦政府および州政府の顧客に対して、数十年にわたる実績を有しています。当社の市場での地位は、特殊な航空機、厳格な運用要件、規制当局による認証、および高度な訓練を受けた人材といった、参入障壁の高さによってさらに強固なものとなっています。

「Dauntlessは、不可欠なサービス、事業継続に不可欠な業務、高い参入障壁、そして事業拡大の可能性など、インフラ投資において私たちが求める多くの特徴を兼ね備えています」と、Ridgewood Infrastructureのマネージング・パートナーであるRoss Posnerは述べています。「経営陣がプラットフォームの機能拡充を継続していくなかで、私たちもそれを支援できることを嬉しく思います。」

買収後も、Dauntlessは引き続きBrett L'Esperance氏および現経営陣によって率いられることになります。Ridgewoodは、当社の事業運営能力、顧客とのパートナーシップ、および戦略的成長イニシアチブへの継続的な投資を支援していく方針です。また、当社は、車両数の拡大、関連サービスの提供、および厳選した買収を通じて、緊急事態管理インフラプラットフォームの拡大を図ります。

取引条件は明らかにされていません。

Ridgewood Infrastructureについて

Ridgewood Infrastructureは、米国の中堅企業市場における生活インフラ事業に特化した、主要なインフラ投資会社です。Ridgewoodは、経営陣と連携し、顧客や地域社会に不可欠なサービスを提供するインフラプラットフォームの構築、拡大、および専門化を支援しています。

Dauntless Airについて

Dauntless Airは、山火事による甚大な被害から人々、土地、財産を守ることに深く尽力している航空消防企業です。北米最大かつ最先端の技術を誇る「Fire Boss」機群を擁するDauntlessは、迅速な初期消火活動および山火事鎮圧活動を支援しています。これにより、山林消防隊員や政府機関は、従来のタンカーによる消火方法に比べ、より迅速かつ大幅に低コストで火災を鎮火することが可能となります。詳細については、https://dauntlessair.comをご覧ください。また、Dauntless AirをInstagram、Facebook、X、およびLinkedInでフォローしてください。

お問い合わせ先：

Ridgewood Infrastructure

527 Madison Avenue、18th Floor

New York、NY 10022

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SOURCE Ridgewood Infrastructure