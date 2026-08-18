SM Investments、堅調な消費者需要を背景に、上半期の純利益が8％増の459億フィリピンペソを記録したと発表

フィリピン、パサイ市、2026年8月18日 /PRNewswire/ -- SM Groupの親会社であるSM Investments Corporation (SM)は、2026年上半期の連結純利益が459億フィリピン・ペソを記録し、前年同期の426億フィリピン・ペソから8％増加したと発表しました。これは、持続的な消費者需要と多角的なビジネスモデルの強みが、グループ全体の成長を支えたことを背景としています。

1月から6月までの連結売上高は、前年同期の3,192億フィリピンペソから6％増の3,392億フィリピンペソに増加しています。

「最近の経済的打撃にもかかわらず、当社の小売店舗やショッピングモールにおける消費者の支出は堅調に推移しています」と、SM Investmentsの社長兼最高経営責任者（CEO）であるFrederic C. DyBuncioは述べています。「今年上半期、フィリピンの消費者向け事業は試練に見舞われましたが、当社の事業は堅調さを維持しています。消費者向け事業全般にわたる堅調な需要に加え、ポートフォリオ企業からの着実な貢献は、当社の多角的なビジネスモデルの強さを引き続き示しています。これにより、長期的な成長に向けて投資を継続していく自信を持つことができます。」

純利益の内訳を見ると、銀行部門が47％を占め、次いで不動産部門が27％、小売部門が15％、ポートフォリオ投資が11％となりました。

SM Retailは、純利益が5％増の89億フィリピンペソ、営業利益が12％増の140億フィリピンペソを記録したと報告しており、インフレ率が高まる環境下でも経費を効率的に管理できる同社の能力を示しています。また、日用品に対する堅調な消費者需要と、グループの店舗網の継続的な拡大に牽引され、成長は幅広い分野に及びました。

食品小売業界では、スーパーマーケットやミニマートといった各チェーン形態において、着実な売上成長が見られました。

専門小売業では、「ホーム」、「その他のファッション」、「キッズ」の各カテゴリーが牽引し、売上高が増加しています。「ホーム」カテゴリーの成長は、代替電源に対する需要が堅調に推移したことによるものです。「その他のファッション」カテゴリーでは、KulturaとCrocsが成長を牽引しました。「キッズ」カテゴリーは、おもちゃ、ペット用品、文房具への支出によって押し上げられました。

当グループ最大の消費者向け事業である非上場企業 SM Retailは、親会社レベルの経常キャッシュフローに大きく貢献しています。

当グループのショッピングモール事業においても、消費者の需要は同様に顕著であり、入居率の上昇、テナントの売上増、および業務効率の改善が相まって、売上高は8％増の418億フィリピン・ペソとなりました。

銀行部門は10％台半ばの貸出残高の伸びを記録し、引き続き当グループの最大の収益源となりました。これは、中核となる銀行事業が引き続き堅調であることを示しています。

ポートフォリオ投資は、銅価格の上昇に支えられてAtlas Consolidated Mining and Development Corporationの業績が好転したことを受け、堅調なパフォーマンスを記録しました。2GO Groupは、旅行部門における旅客数の増加や、オンライン購入に伴う物流部門の取扱量の増加に支えられ、全カテゴリーで売上高の伸びを記録しています。Philippine Geothermal Production Company, Inc.の売上高は、エネルギー価格の調整に伴い増加しました。

SMの規模、継続的な収益、そして同国の消費主導型経済への幅広い関与により、同社は景気循環を問わず安定したキャッシュフローを生み出すことが可能となっています。当グループは、事業拡大と長期的な価値創造に向けてリソースを配分できる一方で、親会社は、その堅調なキャッシュフローを活用して株主への還元を高めることに注力しています。

総資産は1兆8,200億フィリピンペソとなり、純負債31％、自己資本69％という堅実な資本構成となっています。

「マクロ経済の不確実性を念頭に置きつつも、今年下半期の見通しについては引き続き前向きに捉えています」と、DyBuncio氏は述べています。「当社の多様なポートフォリオ、健全な財務体質、そして資本配分に対する規律あるアプローチにより、フィリピンへの投資を継続し、お客様、地域社会、そして株主の皆様のために長期的な価値を創出していくための強固な基盤が築かれています。」

SM Investments Corporationについて

SM Investments Corporation（SM）は、小売、銀行、不動産分野で市場をリードする事業を展開するオーナー・オペレーターで、フィリピン経済における高成長の機会に投資しています。SMはポートフォリオを通じてレジリエントなキャッシュ・フローを生み出し、規律ある再投資を行うことで、長期的に価値を高めています。

同社の小売事業は、国内最大規模かつ最も多角化が進んでいます。同社の不動産部門であるSM Prime Holdings, Inc.は、フィリピン最大の総合不動産デベロッパーです。同社の銀行事業には、国内最大の銀行であるBDO Unibankや、国内最大級の民間銀行であるChina Banking Corporationが含まれます。

詳しくはwww.sminvestments.comをご覧ください。

SOURCE SM Investments Corporation