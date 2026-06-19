Trupeer AI、日本における企業向け事業拡大を率いるため、UiPathの元APAC社長兼CEOであるRaghu Subramanian氏を任命

東京, 2026年6月19日 /PRNewswire/ -- チームおよびAIエージェント向けのワークフロー・ナレッジ・レイヤーを提供するTrupeer AIは本日、グローバルな企業向け事業拡大の次の段階を加速させるにあたり、Raghu Subramanian氏を社長兼最高事業責任者（CBO）に任命したことを発表しました。RTP GlobalおよびSalesforce Venturesの支援を受け、100カ国以上、120言語で5万以上のチームから信頼を集めるTrupeerは、企業、SaaS企業、グローバル・キャパビリティ・センター（GCC）、テクノロジーを活用したビジネスサービス企業における導入を拡大するため、経営陣の体制を強化しています。

Trupeer AI Appoints Former UiPath APAC President & CEO Raghu Subramanian to Lead Japan Enterprise Expansion

日本は、Trupeerにとって戦略的な成長市場です。同国では、経験豊富な従業員が退職し、組織の専門知識も彼らとともに失われていくにつれ、企業は知識の維持という課題にますます直面しています。Trupeerは、ワークフローや組織の知識を収集し、それらを日本語や英語を含む120を超える言語で利用可能な、AI対応のコンテキストに変換することで、この課題に対処しています。このプラットフォームは、バイリンガルのボトルネックを解消することで、日本の企業が自社の専門知識をグローバルチームに展開できるようにすると同時に、多国籍企業に対しては、日本拠点のチーム向けの既存知識に即座にアクセスできるようにします。世界有数の大手ソフトウェア企業のいくつかは、日本市場での存在感を高めるにあたり、Trupeerを活用して日本語コンテンツを作成しています。また、日本の大手製薬企業は、Trupeerを活用して大規模な人材育成・開発を推進し、ベテラン社員の専門知識を取り込み、組織全体で重要なプロセスの指導方法を標準化しています。

Raghu氏は、エンタープライズオートメーションの最前線で輝かしい実績を築いてきた経験を携え、Trupeerに加わります。UiPathの経営陣の創設メンバーとして、同氏は同社を350億ドル以上の時価総額を誇るニューヨーク証券取引所上場企業へと成長させることに貢献した中核経営陣の一員でした。同氏は2016年にUiPathのアジア太平洋地域（APAC）事業を立ち上げ、その後、インドおよびAPAC地域の社長兼最高経営責任者（CEO）を務め、日本を同社最大級の市場の一つへと成長させました。25年以上にわたるエンタープライズ・テクノロジー分野でのリーダーシップを活かし、Raghu氏はグローバル市場においてエンタープライズ事業を構築・拡大させてきました。また、自動化、ビジネスプロセス管理、およびエンタープライズAIの導入において深い専門知識を有しています。UiPathに入社する前は、EXL Serviceの最高技術責任者（CTO）を務めていました。

Trupeerでは、同氏は同社の次の段階となる事業拡大を主導し、特に日本の企業、日本で事業を展開するGCC、および日本を拠点とするデリバリー・ネットワークのグローバル親会社を対象に注力していきます。

Trupeer AIのCEO兼共同創業者であるShivali Goyal氏は、次のように述べました。「Raghu氏は、数十年にわたり、変革をもたらすテクノロジーの導入・拡大において組織を支援してきました。また、グローバルな企業構築において豊富な経験を有しています。企業が組織ナレッジやエージェント型AIの活用支援において直面する課題を直接目の当たりにしてきたRaghu氏は、当社のビジョンと、Trupeerが世界的に築いてきた勢いにすぐに共感しました。同氏の専門知識は、当社の事業能力の強化、パートナーシップの深化、そしてTrupeerの次の成長段階を切り拓く上で大きな力となるでしょう。」

Trupeer AIの社長兼最高事業責任者（CBO）であるRaghu Subramanian氏は、次のように述べました。「企業はかねてより、AIから真の価値を引き出すことに苦戦してきましたが、その理由はコンテキストの断片化にあります。企業が言語や地域を越えて事業を展開し、分散したチームで業務を行う中、重要な知識へのアクセスや共有、そしてそれに基づいた一貫した対応が困難になることがよくあります。AIを有用なものにする知識は、依然として人々の頭の中に閉じ込められたままであり、さまざまなツールに散在しています。エージェント型AIの時代において、エージェントの性能は、実行時に基盤とするコンテキストによって左右されるため、そのギャップこそが、機能するAIと機能しないAIを分ける決定的な差となります。Trupeerは、まさにこのギャップを埋めるために開発されました。世界中の企業や組織と連携し、企業知識を構造化し、アクセスしやすく、実用的なものにし、AIを真に有用なものにするコンテキスト層を構築できることを楽しみにしています。」

Trupeerについて

Trupeer AIは、企業向けのワークフロー知識レイヤーであり、チームやAIエージェントの活用を可能にします。同社は、各分野の専門家の頭の中に閉じ込められたり、さまざまなツールに散在したりしがちな重要な業務知識を、組織が取り込めるよう支援し、それを、構造化され、アクセスしやすく、検索可能な知識へと変換します。同社のプラットフォームは、企業のワークフローを取り込み、非構造化かつマルチモーダルな入力を、120を超える言語に対応した標準作業手順書（SOP）、ガイド、スタジオ品質の動画、研修資料、およびインテリジェントエージェントが活用できる、継続的に更新されるAI対応のコンテキストに変換します。これにより、組織知識をアクセスしやすく、活用可能で、検索可能なものにします。RTP GlobalおよびSalesforce Venturesの支援を受けるTrupeerは、フォーチュン100企業、グローバル・ケイパビリティ・センター（GCC）、テクノロジー活用型ビジネスサービス企業など、100カ国以上で5万以上のチームを支援しています。

詳細：https://www.trupeer.ai

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2997239/Trupeer.jpg

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2997203/6007441/Trupeer_Logo.jpg

SOURCE Trupeer Technologies Pvt Ltd