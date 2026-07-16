ノボネシス、TurtleTreeとパートナーシップを締結し、ラクトフェリンの商業化を推進

コペンハーゲン・デンマーク, 2026年7月16日 /PRNewswire/ -- ノボネシスは、精密発酵由来の原料を開発するTurtleTreeとのパートナーシップを締結しました。TurtleTreeは、精密発酵ラクトフェリンLF+®で初めて、米国FDAのGRAS制度において、「異議なし通知」を受領しました。併せて、ノボネシスはTurtleTreeに対し、マイノリティ出資を行います。三井化学株式会社（本社：東京）のコーポレートベンチャーキャピタルファンド（CVC）である321Catalyst Venturesも、今回の出資に参加しています。

今回のパートナーシップ締結により、ノボネシスは、乳幼児向け栄養成分市場におけるLF+®のスケールアップ、製造、商業化を専属的に担い、さらに、サプリメント分野における一部の商業権も保有します。TurtleTreeとの本パートナーシップは、ノボネシスが精密発酵で進めてきた先駆的な取り組みを補完するものであり、従来のノボネシスのHMO、プロバイオティクス、シンバイオティクス、などを含むヘルスケア関連事業との親和性を高める分野です。

ラクトフェリンのグローバル展開を加速

ラクトフェリンは、牛乳に含まれる天然由来のタンパク質であり、免疫機能のサポート、鉄分バランスの調整、腸内環境の健康維持にかかわる成分として、特に女性や乳幼児向けの栄養分野で注目されています。従来のラクトフェリン製造では、抽出に大量の牛乳が必要であるため、生産コスト、供給安定性、環境負荷の面で課題があり、ラクトフェリンが持つ健康価値を幅広い市場に届ける制約となっていました。今回の協業を通じて、ノボネシスとTurtleTreeは、TurtleTreeのLF+®について、十分な供給量、高い純度、コスト効率に優れた生産体制の確立を目指し、グローバルな提供の強化を図ります。

ノボネシス 乳幼児および特定用途向け栄養分野担当 シニアヴァイスプレジデントThomas Batchelor (トーマス・バチェラ)のコメント

「私たちは、ラクトフェリンをより利用しやすく、コスト競争力のあるものとすることを目指しており、乳幼児向け栄養成分やサプリメント分野で、精密発酵技術が実現し得る可能性を広げたいと考えています。生産規模の拡大が順調に進めば、企業は、科学的根拠に基づく健康上の有用性をより効率的に消費者へ届けることが可能となります。LF+®は、ノボネシスが推進する精密発酵プロジェクトや、特定用途向け栄養原料ポートフォリオを補完する、重要な製品です」

TurtleTree 創業者 兼 CEO Fengru Lin (フェンルー・リン)氏のコメント

「今回のパートナーシップは、ラクトフェリンならではの健康価値を、より多くの製品に使えるようにするものです。技術的な生産の見通しに加え、コスト面でも商業利用しやすい価格帯での成分供給が可能となります。TurtleTreeの精密発酵プラットフォームと、ノボネシスの製造および商業化の知見を組み合わせることで、ヘルスケア製品に求められる品質の一貫性、適切なコスト構造、安定した供給体制の確立を実現します。最終的には、企業が安心して製品設計を進められるようにし、日々このような製品を必要とする多くの方々に、確かな健康価値をお届けすることを目指しています」

TurtleTreeについて

TurtleTreeは、精密発酵技術を活用し、従来の動物由来の方法では大規模生産が難しい、主要な乳タンパク質の利用拡大を目指す企業です。ラクトフェリンを起点に、牛乳生産に依存しない形で、一貫した品質、信頼性の高い供給、改善されたコスト構造を実現する技術基盤を構築しています。TurtleTreeは、バイオソリューションズ、食品、栄養分野における主要企業とのパートナーシップを通じて、乳幼児向け栄養、女性の健康、特定用途向け栄養領域において、高付加価値な原料をより広く届けることを目指しています。

ノボネシスについて

ノボネシスは、バイオソリューションズのパイオニアとして、世界の課題に取り組んでいます。

私たちは、生物学と科学の力を活かし、ものづくりや消費のあり方、そして人々の暮らしそのものに変革をもたらしています。私たちのバイオソリューションズは、30以上の業界にわたるお客様と密接に連携し、柔軟かつ強靭な解決策を提供します。

ノボネシスは、100年以上の歴史を持つデンマーク企業、ノボザイムズとクリスチャン・ハンセンが統合し、「新たなはじまり」を意味する『ノボネシス』という社名のもと2024年に誕生しました。

世界約11,000名におよび私たちの従業員は、私たちのパートナーと密接に協働し、生物学の力で世界のビジネスを変革しています。

"本リリースは、ノボネシスが2026年7月8日（デンマーク現地時間）に発表したプレスリリースを日本語に翻訳編集したものです。英文プレスリリースは、下記をご覧ください。

英文タイトル：Novonesis and TurtleTree enter partnership to support commercialization of lactoferrin"

SOURCE Novonesis