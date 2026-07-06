VITBIO、全身モーションキャプチャと足底圧分析を組み合わせた世界初のAIゴルフ・トレーニング・システムを発表

台北、2026年7月7日 /PRNewswire/ -- スポーツ技術の革新企業であるVITBIOは、全身AIモーションキャプチャと包括的な足底圧分析を1つのウェアラブル・ソリューションに統合した、世界初の統合型ゴルフ・バイオメカニクス・システム「OmniGmot AI Golfer」の発売を発表しました。VITBIO独自の特許技術のみで開発されたこのシステムは、研究室レベルのバイオメカニクス知見をゴルフコース上で直接提供します。

VITBIOは、実環境での性能を紹介するため、7月8日から10日まで東京ビッグサイトで開催されるSPORTEC Tokyoに、スペインの元ランキング1位のプロゴルファーであるJuan Salama氏を招き、実演を行います。Salama氏は、OmniGmot AI Golferを使うことで、トッププレーヤーがAIによるリアルタイム分析を活用し、慣れないコースへの迅速な適応、スイング・メカニクスの最適化、競技パフォーマンスの向上を実現できることを実演します。

VITBIO will exhibit at Tokyo Big Sight during SPORTEC 2026 from July 8–10. Juan Salama will be at VITBIO's booth (E1-6-5), demonstrating how he uses OmniGmot Golfer in his training and providing feedback to visitors who try OmniGmot Golfer for the first time.

従来、ゴルファーは屋内用モーションキャプチャシステムと固定式フォースプレートを別々に使用していたため、実際のプレー中に包括的なバイオメカニクス分析を行うことは現実的ではありませんでした。OmniGmot AI Golferは、ウェアラブルAIスマートインソールと全身モーションセンシングをシームレスに統合し、VITBIO独自のAIアルゴリズムを通じて地面反力、動作パターン、スイング・メカニクスを同期させることで、この制約を解消します。

このシステムは、Microsoftが支援するGlobal Sports Innovation Center（GSIC）から評価されており、革新性とスポーツ技術にもたらす影響が認められ、権威ある2025 ISPO Product & Service Awardを受賞しました。

「OmniGmot AI Golferは、私とコーチがパフォーマンスをまったく新たな次元で把握できるようにしてくれます」とJuan Salama氏は述べています。「足底圧、動作パターン、全身の動作分析をリアルタイムで組み合わせることで、わずかな体重移動がボールとの接触にどのような影響を及ぼすかを迅速に把握し、慣れないコースで競技する際にも即座に調整できます。」

主な革新点は次のとおりです。

全身モーションキャプチャと動的な足底圧トラッキングを組み合わせた、世界初の統合型AIシステム。

実際のプレー環境で正確なバイオメカニクスデータを提供する屋外対応ウェアラブル技術。

AIを活用したラウンド前分析により、数分以内にコース別のスイング最適化モデルを構築し、ゴルファーが競技前に迅速に適応できるよう支援します。

VITBIOの統合型AIプラットフォームは、ウェアラブル技術を用いたスポーツ・バイオメカニクスにおける大きな進歩であり、国際プロトーナメントでの技術評価の対象としてもすでに招かれています。

7月8日から10日まで開催されるSPORTEC Tokyoの期間中は、VITBIOのブース（E1-6-5）にぜひお立ち寄りいただき、AIを活用した次世代のゴルフ・パフォーマンス技術を体験してください。

VITBIOについて

VITBIOは、ウェアラブル・スポーツ技術の先駆者であり、独自の特許技術によるイノベーションを通じて開発されたAI活用型バイオメカニクス・ソリューションを専門としています。同社は、世界中のゴルファーやアスリートを支援するインテリジェントなウェアラブル技術により、スポーツパフォーマンスの向上に尽力しています。

SOURCE VITBIO