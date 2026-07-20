방콕, 2026년 7월 20일 /PRNewswire/ -- 탄소 발자국과 전과정평가(LCA) 같은 개념들을 기존의 강의로는 쉽게 이해시킬 수 없었을 때, 쭐랄롱꼰대학교 석유화학 및 재료기술 우수센터(PETROMAT)의 산업 협력 자문위원인 바룬 바라니야논드(Varoon Varanyanond)는 예상치 못한 교육 도구인 카드 게임으로 눈을 돌렸다.

그 결과물은 바로 에브리데이 CO₂ 챌린지(Every Day CO₂ Challenge)로, 제품의 전 생애주기에 걸친 환경 영향을 평가하는 데 사용되는 국제적으로 인정받는 프레임워크인 전과정평가를 플레이어들이 이해하도록 돕기 위해 설계된 게임이다. 이 게임은 독일국제협력공사(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ)의 지원을 받는 MA-RE 디자인 프로젝트(MA-RE DESIGN project)의 일환으로 개발됐다.

'에브리데이 CO₂ 챌린지': 게임을 넘어선 새로운 학습 방식

바룬은 에코 디자인 컨설턴트로 수년간 일하면서 기존 프레젠테이션을 통해 LCA를 설명하는 것이 얼마나 어려운지 확인한 후, 이 게임을 개발하는 데 영감을 얻었다. 평생을 게임 애호가로 지낸 그는 복잡한 개념들이 상호작용, 논의 및 놀이를 통해 더 효과적으로 학습될 수 있다고 믿었다.

초등학생부터 성인까지 모든 사람을 위해 설계된 이 게임은 참가자들에게 총 환경 영향 점수가 가장 낮은 카드를 모으도록 도전한다. 액션 카드는 놀라움과 전략의 요소를 더하며, 게임 마스터는 플레이어들이 자신의 선택을 설명하고 그 뒤에 있는 환경적 결과를 되짚어보도록 독려한다.

이 게임의 차별점은 능동적 학습에 대한 강조에 있다. 플레이어들은 가설에 의문을 제기하고 특정 재료, 제조 방법, 운송 선택, 폐기 옵션이 왜 더 높거나 더 낮은 환경 영향을 초래하는지 탐구하도록 권장받는다.

단순한 종이 프로토타입으로 시작한 이 게임은 태국 패키징 디자인 협회(ThaiPDA)와 GIZ의 지원을 받아 재활용 플라스틱으로 만든 50개의 태국어-영어 이중언어 게임 세트로 발전했다. 해당 게임은 학생, 교육자, 비즈니스 전문가, 일반 대중을 대상으로 테스트되었으며 매우 긍정적인 피드백을 받았다.

가장 고무적인 결과는 플레이어들이 '왜 한 제품이 다른 제품보다 더 높은 점수를 받는가? 왜 재활용이 중요한가? 왜 운송 방법이 배출량에 다르게 영향을 미치는가?'와 같은 질문을 스스로 하기 시작한다는 것이다. 바룬에게는 이러한 호기심이야말로 진정한 목표이다.

AI가 정보를 즉시 제공할 수 있는 시대에, 그는 학습의 가치가 지식에 대한 접근성뿐만 아니라 논의, 공유된 경험 및 올바른 질문을 하는 것에도 있다고 믿는다. 궁극적으로 에브리데이 CO₂ 챌린지는 의미 있는 학습이 함께 앉아서 게임을 하는 것처럼 단순한 것에서 시작될 수 있음을 보여준다.

자세한 내용은 https://www.chula.ac.th/en/highlight/415033/ 에서 확인할 수 있다.

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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center