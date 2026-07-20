「Every Day CO₂ Challenge」：単なるゲームではなく、新しい学び方

ニュース提供

Chulalongkorn University Communication Center

20 7月, 2026, 11:00 JST

バンコク、2026年7月20日 /PRNewswire/ -- 従来の講義では、カーボンフットプリントやライフサイクルアセスメント（LCA）といった概念を分かりやすく説明できなかったため、Varoon Varanyanond氏（産業連携アドバイザー、Center of Excellence on Petrochemical and Materials Technology（PETROMATChulalongkorn University）は、意外な教育ツールであるカードゲームに目を向けました。

その結果生まれたのが「Every Day CO₂ Challenge」です。これは、製品のライフサイクル全体にわたる環境影響を評価するために用いられる、国際的に認められた枠組みである「ライフサイクルアセスメント（LCA）」について、プレイヤーが理解を深められるよう設計されたゲームです。このゲームは、GIZ（Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit）の支援を受けたMA-RE DESIGNプロジェクトの一環として開発されました。

Continue Reading
「Every Day CO₂ Challenge」：単なるゲームではなく、新しい学び方
「Every Day CO₂ Challenge」：単なるゲームではなく、新しい学び方

Varoon氏は、エコデザインコンサルタントとして長年働き、従来のプレゼンテーションを通じてLCAを説明することがいかに難しいかを目の当たりにしたことから、このゲームを制作する着想を得ました。長年にわたりゲームを愛好してきた同氏は、複雑な概念は、交流や議論、そして遊びを通じて、より効果的に学べると考えていました。

小学生から大人まで、あらゆる年齢層を対象に設計されたこのゲームでは、参加者は、集めたカードの環境負荷スコアの合計を最も低くすることを目指します。アクションカードは、ゲームに驚きと戦略性をもたらし、ゲームマスターはプレイヤーに自分の選択の理由を説明させ、その選択が環境に及ぼす影響について考えるよう促します。

このゲームの特徴は、能動的な学習を重視している点にあります。プレイヤーには、既成概念に疑問を持ち、特定の材料、製造方法、輸送手段、あるいは廃棄方法が、なぜ環境への影響を大きくしたり小さくしたりするのかを探求することが推奨されています。

当初は単なる紙のプロトタイプに過ぎなかったものが、Thai Packaging Design Association（ThaiPDA）とGIZの支援を受け、再生プラスチックで作られた50セットのタイ語・英語のバイリンガルゲームセットへと発展しました。このゲームは、学生、教育者、ビジネスパーソン、一般の人々を対象にテストが行われ、非常に好意的な評価を得ています。

おそらく最も心強い成果は、プレイヤーたちが自ら問いかけ始めることです。なぜある製品は別の製品よりもスコアが高いのでしょうか？なぜリサイクルが重要なのでしょうか？なぜ輸送手段によって、排出量に与える影響が異なるのでしょうか？Varoon氏にとって、その好奇心こそが真の目的です。

AIが瞬時に情報を提供できる時代において、同氏は、学ぶことの価値は知識へのアクセスだけでなく、議論、経験の共有、そして適切な質問を投げかけることにもあると考えています。結局のところ、「Every Day CO₂ Challenge」は、一緒に席に着いてゲームをするという、ごく単純なことからでも、有意義な学びが始まることを示しています。

詳細はこちらをご覧ください：https://www.chula.ac.th/en/highlight/415033/ 

メディア連絡先： 
Chula Communication Center 
電子メール：[email protected]

SOURCE Chulalongkorn University Communication Center

同じ情報源の記事

チュラロンコン大学学長がアジア大学連盟の会長に選出

チュラロンコン大学学長がアジア大学連盟の会長に選出

Wilert Puriwat教授（チュラロンコン大学学長）が、2027年から2029年の任期においてAsian Universities...
Chulaの研究者、カカオ廃棄物を高品質な家畜飼料に転換

Chulaの研究者、カカオ廃棄物を高品質な家畜飼料に転換

Chulalongkorn Universityの研究者は、低品質のカカオや廃棄されるカカオの殻を付加価値の高い家畜飼料へと転換する革新的な「カカオ由来ミネラルサプリメント」を開発し、循環経済モデルに基づき、農家のコスト削減、牛の健康状態の改善、温室効果ガス排出量の削減を支援しています。...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

教育

教育

環境関連製品・サービス

環境関連製品・サービス

環境問題

環境問題

同様のトピックのニュースリリース