2026 중국 한푸의 달 - 송사의 시적 경지, 중국국가실크박물관에서 송나라 미학 조명

항저우, 중국 2026년 5월 8일 /PRNewswire/ -- 2026 중국 한푸의 달: 송사의 시적 경지(2026 Chinese Hanfu Month: Poetic Realm of Song Lyrics) 행사가 4월 25일부터 26일까지 중국국가실크박물관(China National Silk Museum)에서 열렸다. 송나라 미학을 중심으로 열린 이번 행사에서는 전시, 강연, 공연 및 체험 프로그램을 통해 송대의 복식과 물질문화, 일상생활이 다층적으로 조명됐다.

주요 전시인 남송 시대(1127-1279)의 옷장을 열다(Unveiling the Wardrobe of the Southern Song Dynasty(1127–1279))에서는 재현된 역사적 공간과 일상생활 장면을 선보였으며, 실크 의상을 핵심 요소로 배치해 남송 문화의 맥락 속에서 소개했다. 이어 진행된 학술 강연 시리즈에서는 다양한 관점에서 송나라 문화를 조명했다. 자오둥메이(Zhao Dongmei), 루민전(Lu Minzhen), 왕자오펑(Wang Zhaopeng) 등 학자들은 사회 관습, 복식 문화, 문학적 표현, 문화 정체성 등을 주제로 논의를 펼쳤다.

The 2026 Chinese Hanfu Month: Poetic Realm of Song Lyrics was held at the China National Silk Museum (PRNewsfoto/China National Silk Museum)

직물 보존 갤러리(Textile Conservation Gallery)에서는 남송 시대의 희귀 직물 유물을 전시해 당시 실크 생산 기술의 정교함이 전시됐다. 한푸의 밤(Hanfu Night) 프로그램에서는 런웨이 프레젠테이션과 연극 형식을 통해 송나라 시대의 이미지를 현대적으로 재해석한 무대가 펼쳐졌다. 창작팀은 문학 자료, 차(tea) 문화, 계절 모티프 및 지역 전통에서 영감을 받아 송대 시각•물질문화를 현대적 감각으로 풀어냈다.

4월 26일 열린 인한 포럼(Yinhan Forum)에서는 회화, 화예, 음식, 차 문화 및 화장 문화 분야 전문가 5명이 참여해 송나라 생활 미학을 조명했으며, 예술적 실천과 일상생활 간의 관계를 설명했다. 행사 기간 내내 운영된 문화 장터와 송사의 시적 경지(Poetic Realm of Song Lyrics) 게임을 포함한 인터랙티브 롤플레잉 프로그램은 대중의 적극적인 참여를 이끌어내며 행사 주제에 대한 몰입도를 높여줬다.

중국 한푸의 달은 중국국가실크박물관의 대표 프로그램인 9년 연속 개최되고 있으며, 역사 연구와 현대적 해석을 연결하면서 학계•문화유산•대중 간 교류를 지속적으로 촉진하고 있다.

SOURCE China National Silk Museum