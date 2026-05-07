Bulan Hanfu China 2026 - Alam Puitis Lirik Song Menelusuri Estetika Dinasti Song di Muzium Sutera Nasional China

HANGZHOU, China, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Bulan Hanfu China 2026: Alam Puitis Lirik Song (Poetic Realm of Song Lyrics) telah diadakan pada 25–26 April di Muzium Sutera Nasional China. Berpusatkan estetika dinasti Song, acara tersebut menghimpunkan pameran, syarahan, persembahan dan program interaktif yang menawarkan penerokaan pelbagai lapisan terhadap busana, budaya material dan kehidupan harian pada zaman Song.

Sebuah pameran sorotan, Unveiling the Wardrobe of the Southern Song Dynasty (Pendedahan Busana Dinasti Song Selatan) (1127–1279), mempersembahkan latar sejarah yang dibina semula dan aspek kehidupan harian, dengan pakaian sutera sebagai fokus utama, meletakkannya dalam konteks budaya Dinasti Song Selatan. Siri syarahan akademik meneliti budaya Song dari pelbagai perspektif. Cendekiawan Zhao Dongmei, Lu Minzhen dan Wang Zhaopeng membincangkan topik termasuk amalan sosial, konvensyen pemakaian, ekspresi sastera dan identiti budaya.

Di Galeri Pemuliharaan Tekstil, pengunjung berpeluang melihat artifak tekstil Dinasti Song Selatan yang jarang ditemui, sekali gus menonjolkan kecanggihan teknikal penghasilan sutera. Program bertajuk Hanfu Night pula mempersembahkan interpretasi berperingkat imejan era Song melalui pertunjukan pentas dan format teater. Pasukan kreatif mengambil inspirasi daripada sumber sastera, budaya teh, motif bermusim dan tradisi serantau, menawarkan tafsiran kontemporari terhadap budaya visual dan material Dinasti Song.

Pada 26 April, Forum Yinhan menghimpunkan lima pakar untuk meneliti estetika gaya hidup dinasti Song merangkumi lukisan, seni bunga, masakan, budaya teh dan kosmetik, sekali gus menggambarkan hubungan antara amalan seni dan kehidupan harian. Sepanjang acara tersebut, pasar budaya dan aktiviti lakon peranan interaktif, termasuk permainan Poetic Realm of Song Lyrics, menarik penyertaan orang ramai dan memperluas penglibatan dengan tema program.

Sebagai program utama Muzium Sutera Nasional China, Bulan Hanfu China telah diadakan selama sembilan tahun berturut-turut dan terus menghubungkan penyelidikan sejarah dengan interpretasi kontemporari, sekali gus memupuk pertukaran antara kesarjanaan, warisan budaya dan khalayak awam.

