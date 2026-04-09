CBME 차이나 2026, 유아 및 아동 제품 최신 트렌드 집중 조명

상하이, 2026년 4월 9일 /PRNewswire/ -- 인포마 마켓(Informa Markets)이 주최하는 세계 최대 유아용품 박람회 CBME 차이나(CBME China)가 2026년 7월 15일부터 17일까지 상하이 국가전시컨벤션센터에서 개최된다. '브랜드, 공장, 화이트 레이블 제품을 위한 글로벌 마켓플레이스(Global Marketplace for Brands, Factories, White-Label Products)'라는 새로운 주제 아래, 2800개 이상의 공급업체와 4200개 이상의 글로벌 브랜드가 참가해 전 세계 브랜드, 바이어, 제조업체를 위한 독보적인 소싱, 전시, 네트워킹 플랫폼을 구성한다.

스마트 육아 기술, 지속 가능한 선택, 개인화된 조기 교육에 대한 수요에 힘입어 업계는 빠른 변화를 겪고 있다. 이번 행사는 이러한 트렌드를 집중 조명하는 동시에 성장하는 수출 시장에 특별한 초점을 맞춘다.

혁신적인 유모차 디자인: 도시형 이동성을 위한 가볍고 컴팩트한 다기능 모델과 고급 맞춤형 옵션

도시형 이동성을 위한 가볍고 컴팩트한 다기능 모델과 고급 맞춤형 옵션 친환경 및 지속 가능한 제품: 생분해성 기저귀, 유기농 물티슈, 재활용 소재로 만든 장난감

생분해성 기저귀, 유기농 물티슈, 재활용 소재로 만든 장난감 스마트 및 연결 육아 솔루션: 지능형 모니터, 자동화된 수유 시스템, 기술 기반 케어 기기

지능형 모니터, 자동화된 수유 시스템, 기술 기반 케어 기기 기술 통합 조기 교육: STEM 장난감, AR 및 VR 학습 도구, 개인화된 발달 앱

STEM 장난감, AR 및 VR 학습 도구, 개인화된 발달 앱 아동 패션 및 컬렉터블: 독점 의류 라인 및 수집용 액세서리

독점 의류 라인 및 수집용 액세서리 유아 케어 필수품: 안전 인증 식기, 인체공학적 가구, 현대적인 홈 미학과 어우러지는 디자인

'당신의 브랜드, 우리의 공장(Your Brand, Our Factory)'은 글로벌 브랜드와 고품질 제조업체 간의 격차를 해소하고 바이어가 화이트 레이블 및 노 라벨 제품을 제공하는 공장과 연결할 수 있도록 지원하려는 박람회의 의지를 부각한다.

제품 전시 외에도 CBME 차이나는 매칭 프로그램과 독점 VIP 공장 투어를 통해 몰입형 참여 기회를 제공하며, 바이어들이 생산 공정을 직접 체험하고 제조업체와의 파트너십을 강화할 수 있도록 한다.

써니 추(Sunny Chu) 부총경리는 "CBME는 단순히 트렌드를 반영하는 것이 아니라 트렌드를 촉진한다"며 "CBME는 바이어에게 완제품 접근뿐만 아니라 완전한 경험을 제공한다. 참가자들은 공장 내부로 들어가 제품이 어떻게 만들어지는지 직접 보고, 제조업체와 직접 만나 의미 있는 무역 논의에 참여할 수 있다. 이러한 몰입형 접근 방식은 바이어들이 신뢰를 구축하고 생산 역량에 대한 더 깊은 통찰을 얻으며 전시장을 넘어서는 지속적인 파트너십을 형성할 수 있게 한다"고 말했다.

새로운 브랜드를 론칭하는 사람과 경쟁력 있는 가격으로 프리미엄 제품을 소싱하는 사람 모두에게, CBME 차이나는 확신을 쌓고 완벽한 파트너를 찾을 수 있는 장소다.

2001년 이후 CBME는 혁신과 기회를 연결하는 확고한 글로벌 플랫폼으로 자리 잡아 왔다. 2026년에도 업계의 성장과 변화를 이끌며 전 세계 유아 및 아동 제품의 새로운 시대를 위한 무대를 마련한다.

자세한 내용은 공식 웹사이트 www.cbmexpochina.com을 방문해 확인할 수 있다.

SOURCE Informa Markets