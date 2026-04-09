CBME China 2026 - ベビー用品およびキッズ用品の最新トレンドに注目

上海、2026年4月9日 /PRNewswire/ -- Informa Markets主催の世界最大のベビー用品の見本市であるCBME Chinaが、 2026年7月15日～17日の日程で上海のNational Exhibition & Convention Centerで開催されます。「Global Marketplace for Brands, Factories, White-Label Products（ブランド、工場、ホワイトラベル製品のためのグローバルマーケットプレイス） 」という新たなテーマのもと、本イベントは2,800以上のサプライヤーと4,200以上のグローバルブランドが一堂に会し、世界中のブランド、バイヤー、メーカーにとって、ソーシング、ショーケース、ネットワーキングのための比類のないプラットフォームを生み出します。

スマートな育児技術、持続可能な選択、パーソナライズされた早期教育への需要に後押しされ、業界は急速な変革期を迎えています。本イベントでは、成長する輸出市場に特に重点を置きながら、こうしたトレンドにスポットライトを当てます。

革新的なベビーカーのデザイン 軽量でコンパクトな多機能モデルと、ラグジュアリーでカスタマイズ可能な都市型モビリティのオプション。

軽量でコンパクトな多機能モデルと、ラグジュアリーでカスタマイズ可能な都市型モビリティのオプション。 環境に優しく持続可能な製品 生分解性おむつ、オーガニックワイプ、リサイクル素材から作られたおもちゃ。

生分解性おむつ、オーガニックワイプ、リサイクル素材から作られたおもちゃ。 スマート＆コネクテッドな子育てソリューション インテリジェントモニター、自動給餌システム、テクノロジーを駆使した介護機器。

インテリジェントモニター、自動給餌システム、テクノロジーを駆使した介護機器。 技術統合型の早期教育 STEM玩具、AR/VR学習ツール、パーソナライズされた開発アプリ。

STEM玩具、AR/VR学習ツール、パーソナライズされた開発アプリ。 キッズファッションとコレクターズアイテム 独占的な衣料品ラインとコレクタブル・アクセサリー。

独占的な衣料品ラインとコレクタブル・アクセサリー。 ベビーケアの必需品 安全認証を受けた食器、人間工学に基づいた家具、モダンな家庭の美意識に沿ったデザイン。

「Your Brand, Our Factory（あなたのブランド、私たちの工場）」は、バイヤーがホワイトラベルやノーラベルの商品を提供する工場とつながりを持てるようにすることで、グローバルブランドと高品質の製造業者とのギャップを埋めるという見本市のコミットメントを強調しています。

CBME Chinaは、製品の展示にとどまらず、マッチメイキング・プログラムやVIP工場見学ツアーを通して、バイヤーに没入型の体験を提供します。これにより、バイヤーは製造工程を直接見学し、メーカーとのパートナーシップを強化することができます。

「CBMEはトレンドを単に反映するだけでなく、それを牽引する役割を果たしています」とSunny Chu副総支配人は述べています。「CBMEは、バイヤーに既製品へのアクセスだけでなく、包括的な体験を提供します。」参加者は工場に足を踏み入れ、製品がどのように作られるかを目の当たりにし、メーカーと直接会い、有意義な貿易談義に花を咲かせることができます。この没入型アプローチによって、バイヤーは信頼を築き、生産能力についてより深い洞察を得ることができ、ショールーム・フロアを超えた永続的なパートナーシップを形成することができるのです。」

新ブランドの立ち上げや、競争力のある価格での高品質な製品の調達など、CBME Chinaは自信を深め、理想的なパートナーを見つけるための最適な場といえます。

2001年以来、CBMEはイノベーションとチャンスを結びつける決定的なグローバル・プラットフォームとなっています。2026年には、業界の成長と変革を牽引し、世界中のベビー用品およびキッズ用品における次の時代の舞台を整えます。

詳しくは公式サイト（www.cbmexpochina.com）をご覧ください。

SOURCE Informa Markets