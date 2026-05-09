CSTS 엔터프라이즈, 브랜드아키텍츠 및 메이드온과 심층 협력 통해 올해 7월 서울에서 워터밤® 개최 및 글로벌 확장 계획 발표

홍콩 2026년 5월 9일 /PRNewswire/ -- 5월 8일 CSTS 엔터프라이즈(CSTS Enterprises)가 세계적으로 명성이 높은 워터 테마 음악 페스티벌인 워터밤®(WATERBOMB®)을 올해 7월 한국 서울에서 개최하기 위해 브랜드아키텍츠(Brand Architects) 및 메이드온(MADEONE Corp.)과 전략적 협력을 체결했다고 발표했다. 이번 협력은 향후 방콕, 싱가포르, 홍콩 특별행정구(Hong Kong SAR) 및 미국에서의 개최를 계획하며 워터밤의 국제적 성장을 위한 다음 단계의 토대를 마련한다.

이번 협력은 CSTS 엔터프라이즈의 콘텐츠 개발 및 글로벌 호스피탈리티 전문성과 브랜드아키텍츠의 창의성 및 시장 인사이트, 그리고 워터밤 브랜드의 소유자이자 서울 운영사로서 대규모 페스티벌 제작 및 지식재산권(IP) 분야에서 검증된 실적을 보유한 메이드온의 역량을 결합한다. 세 파트너는 최정상급 K팝 아티스트의 공연, 몰입감 넘치는 워터 프로덕션, 그리고 이 페스티벌을 한국에서 가장 독창적인 라이브 엔터테인먼트 자산 중 하나로 만든 에너지 넘치는 분위기를 바탕으로 워터밤 경험을 전 세계 관객에게 선보이는 것을 목표로 한다.

L to R: Joon-Young Lim – CEO, Brand Architects; Ick-Soo Han – CEO, MADEONE Corp; Abel Zhao – CEO, CSTS Enterprises (PRNewsfoto/CSTS Enterprises) (PRNewsfoto/CSTS Enterprises) (PRNewsfoto/CSTS Enterprises)

올해 7월 서울에서 워터밤의 다음 챕터를 개최하는 것은 전석 매진을 여러 차례 기록하며 대표적인 여름 이벤트로 성장한 한국 내 페스티벌의 확고한 성공을 바탕으로 한다. 이번 서울 개최는 이러한 모멘텀을 이어가는 동시에 CSTS가 주도적인 역할을 맡게 될 더 넓은 글로벌 여정의 출발점이 될 것이다.

CSTS 엔터프라이즈의 아벨 자오(Abel Zhao) 최고경영자(CEO) 겸 전무이사는 "브랜드아키텍츠 및 메이드온과의 파트너십은 CSTS의 글로벌 라이브 엔터테인먼트 전략에서 중요한 진전"이라며 "올해 7월 서울에서 워터밤의 다음 챕터를 열고 방콕, 싱가포르, 홍콩 특별행정구 및 미국으로 확장하는 길을 구축하는 것은 상징적인 체험형 IP를 국경을 넘어 확장하려는 우리의 포부를 반영한다"고 말했다.

브랜드아키텍츠의 임준영 CEO는 "워터밤은 한국에 강력한 뿌리를 둔 대표적인 문화 IP"라며 "CSTS 및 메이드온과의 협력을 통해 서울에서의 경험을 한층 높이는 동시에 새로운 국제 관객을 위해 이 페스티벌을 세심하게 현지화할 수 있게 됐다"고 말했다.

메이드온의 한익수 CEO는 "워터밤은 한국에서 가장 독창적인 페스티벌 IP 중 하나로 성장했으며, 장기적인 전략 파트너로서 CSTS와 함께 다음 단계에 함께 진입하게 되어 기쁘다"며 "올해 7월 서울 에디션을 시작으로 방콕, 싱가포르, 홍콩 특별행정구 및 미국으로 나아가는 이번 파트너십은 전 세계 관객과 워터밤 경험을 공유할 의미 있는 통로를 열어줄 것"이라고 덧붙였다.

행사 프로그램, 아티스트 라인업, 호스피탈리티, 티켓 정보 및 향후 글로벌 에디션에 관한 추가 세부 사항은 향후 몇 달 내에 발표될 예정이다.

CSTS 엔터프라이즈 소개

CSTS 엔터프라이즈는 콘텐츠 및 IP 중심의 통합 미디어, 엔터테인먼트, 스포츠 및 여행 기술 그룹이다. CSTS의 핵심은 독창적이고 영향력 높은 콘텐츠를 창출하고 세계적 수준의 지식재산권을 활용해 글로벌 기회를 현지 및 지역 관객과 연결하는 데 있다. CSTS는 선도적인 글로벌 IP 를 비롯해 FIFA 월드컵(FIFA World Cup), 포뮬러 1(Formula 1) 등 최고 수준의 스포츠 및 엔터테인먼트 행사와 파트너십을 맺어 진정성 있고 매력적인 경험을 제공한다.

CSTS는 체험형 관광, 통합 마케팅, 데이터 및 기술을 결합해 연결된 엔드투엔드(end-to-end) 경험을 창출한다. 회사는 업계 전문성과 스마트 디지털 역량을 결합함으로써 여행을 간소화하고 효율성을 개선하며 브랜드 영향력을 제공할 수 있도록 지원한다. 협력적이고 미래 지향적인 접근 방식을 바탕으로 CSTS는 고객이 점점 더 역동적으로 변화하는 글로벌 비즈니스 환경을 헤쳐 나갈 수 있도록 지원하며, 복잡한 과제를 매끄럽고 확장 가능한 솔루션으로 전환한다.

자세한 정보는 csts-enterprises.com을 방문하거나 링크드인을 통해 확인할 수 있다.

브랜드아키텍츠 소개

한국 서울에 본사를 둔 브랜드아키텍츠는 비즈니스 성장을 견인하는 매력적인 브랜드 아이덴티티를 설계하는 데 주력하는 선도적인 브랜드 컨설팅 및 크리에이티브 에이전시다. 전략적 브랜드 개발, 디지털 혁신, 종합 마케팅 솔루션을 전문으로 하며, 국내외 고객과 협력해 지속 가능한 시장 입지를 구축한다. 브랜드아키텍츠는 데이터 기반 전략과 창의적 역량을 결합해 비전을 영향력 있는 시장 현실로 전환한다. 자세한 정보는 www.brandarchitects.co.kr에서 확인할 수 있다.

메이드온 소개

메이드온은 선도적인 페스티벌 경험의 기획 및 실행을 전문으로 하는 서울 기반의 크리에이티브 프로덕션 하우스이자 엔터테인먼트 에이전시다. "우리의 심장이 뛰지 않으면 그 누구도 설레게 할 수 없다"는 철학을 바탕으로, 메이드온은 대표 브랜드인 워터밤®을 통해 음악, 공연, 관객 참여를 새로운 엔터테인먼트 패러다임으로 통합하며 음악 페스티벌의 지형을 새롭게 정의해 왔다. 페스티벌 제작 외에도 회사는 공연 관련 서비스를 제공하고 예술 및 엔터테인먼트 분야의 인재를 관리한다. 메이드온은 고에너지 이벤트의 국제 에디션을 통해 글로벌 입지를 지속적으로 확대하고 있다.

워터밤® 소개

워터밤®은 2015년 시작된 상징적인 여름 음악 페스티벌이자, 서울 기반 엔터테인먼트 기업 메이드온이 소유하고 제작하는 글로벌 IP다.

몰입형 여름 엔터테인먼트의 선구자인 워터밤은 강렬한 K팝, 힙합, EDM 공연과 대형 물대포 및 인터랙티브 물총 싸움을 포함한 시그니처 워터 테마 경험을 결합하여, 아티스트와 팬들을 활기찬 하나의 축제로 화합시킴으로써 페스티벌의 패러다임을 재정의한다.

과거 출연 아티스트로는 블랙핑크, 에스파의 카리나, 권은비, 선미, 비비, 비 등 A급 아티스트들이 포함되어 있다.

자세한 정보는 공식 웹사이트인 www.waterbombfestival.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처:

위키 유(Wicky Yu), CSTS 엔터프라이즈

[email protected]

+852 2122 8545

SOURCE CSTS Enterprises