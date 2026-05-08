CSTS Enterprises ประกาศความร่วมมือเชิงลึกกับ Brand Architects และ MADEONE Corp เพื่อจัดงาน WATERBOMB® ที่กรุงโซลในเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมแผนขยายการจัดงานสู่ระดับโลก

08 May, 2026, 21:52 CST

ฮ่องกง, 8 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- CSTS Enterprises ประกาศในวันนี้ถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญกับ Brand Architects และ MADEONE Corp. เพื่อจัดงาน WATERBOMB® เทศกาลดนตรีธีมสาดน้ำชื่อดังระดับโลกในเดือนกรกฎาคมนี้ ที่กรุงโซล เกาหลีใต้ ความร่วมมือดังกล่าวได้วางรากฐานให้แก่การเติบโตสู่ระดับนานาชาติในระยะถัดไปของ WATERBOMB ซึ่งมีแผนจัดงานในอนาคตที่กรุงเทพฯ สิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา

L to R: Joon-Young Lim – CEO, Brand Architects; Ick-Soo Han – CEO, MADEONE Corp; Abel Zhao – CEO, CSTS Enterprises
ความร่วมมือนี้เป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคอนเทนต์และธุรกิจการบริการระดับโลกของ CSTS Enterprises เข้ากับความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจตลาดในเชิงลึกของ Brand Architects รวมถึงประสบการณ์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วของ MADEONE Corp ในด้านการผลิตและดำเนินงานเทศกาลขนาดใหญ่และการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ในฐานะที่เป็นทั้งเจ้าของแบรนด์ WATERBOMB และผู้ดำเนินงานในกรุงโซล โดยพันธมิตรทั้งสามฝ่ายมีเป้าหมายที่จะมอบประสบการณ์ WATERBOMB ให้แก่ผู้ชมทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วยการแสดงของศิลปิน K-pop ชั้นนำ โปรดักชันเอฟเฟกต์น้ำสุดตระการตาแบบอิมเมอร์ซีฟ และบรรยากาศสุดเร้าใจที่ทำให้เทศกาลนี้กลายเป็นหนึ่งในทรัพย์สินด้านความบันเทิงสดที่โดดเด่นที่สุดของเกาหลี

การจัดงาน WATERBOMB ที่กำลังเปิดฉากบทใหม่ที่กรุงโซลในเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จอย่างแข็งแกร่งของเทศกาลนี้ในเกาหลี ซึ่งได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นเทศกาลฤดูร้อนระดับเรือธงที่สามารถจำหน่ายบัตรหมดหลายครั้ง โดยการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสานต่อกระแสความสำเร็จดังกล่าว แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายสู่เวทีระดับนานาชาติในวงกว้างที่ CSTS จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน

"การร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ Brand Architects และ MADEONE ถือเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์ด้านความบันเทิงสดระดับโลกของ CSTS" Abel Zhao ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารของ CSTS Enterprises กล่าว "การจัด WATERBOMB ครั้งต่อไปที่กรุงโซลในเดือนกรกฎาคมนี้ และการสร้างเส้นทางเพื่อขยายการเติบโตไปยังกรุงเทพฯ สิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการขยายต่อยอด IP เชิงประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นให้เติบโตสู่ระดับนานาชาติ"

Joon-Young Lim ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Brand Architects กล่าวว่า "WATERBOMB คือทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรมอันโดดเด่น ซึ่งมีรากฐานอันแข็งแกร่งที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเกาหลี การทำงานร่วมกับ CSTS และ MADEONE ช่วยให้เราสามารถยกระดับประสบการณ์ของงานที่กรุงโซล พร้อมทั้งปรับรูปแบบเทศกาลนี้ได้อย่างพิถีพิถันเพื่อเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ ๆ ในตลาดนานาชาติ"

ด้าน Ick-Soo Han ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MADEONE Corp. กล่าวเพิ่มเติมว่า "WATERBOMB ได้เติบโตขึ้นและกลายเป็นหนึ่งในเทศกาลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่โดดเด่นที่สุดของเกาหลี และเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะก้าวเข้าสู่การเติบโตระยะถัดไปนี้ร่วมกับ CSTS ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว โดยเริ่มต้นจากการจัดงานที่กรุงโซลในเดือนกรกฎาคมนี้ และต่อยอดสู่กรุงเทพฯ สิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ความร่วมมือครั้งนี้ได้เปิดเส้นทางสำคัญสู่การแบ่งปันประสบการณ์ WATERBOMB ให้แก่ผู้ชมทั่วโลก"

ทั้งนี้ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมภายในงาน รายชื่อศิลปินที่เข้าร่วม การบริการเพื่อการต้อนรับ ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเข้างาน และการจัดงานในต่างประเทศในอนาคต

เกี่ยวกับ CSTS Enterprises

CSTS Enterprises เป็นกลุ่มธุรกิจสื่อ ความบันเทิง กีฬา และเทคโนโลยีการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยคอนเทนต์และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) หัวใจสำคัญของบริษัท คือการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีเอกลักษณ์และทรงพลัง พร้อมใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลก เพื่อเชื่อมโยงโอกาสในระดับสากลเข้ากับผู้ชมในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค CSTS จับมือร่วมกับทรัพย์สินทางปัญญาระดับนานาชาติ รวมทั้งอีเวนต์กีฬาและความบันเทิงชั้นนำระดับโลก รวมถึง FIFA World Cup และ Formula 1 เพื่อมอบประสบการณ์ที่แท้จริงอย่างเข้าถึงอารมณ์และตรึงใจผู้ชม

CSTS ผสานการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ การตลาดแบบบูรณาการ ข้อมูล และเทคโนโลยี เพื่อสร้างประสบการณ์แบบครบวงจรที่เชื่อมต่อถึงกัน ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเข้ากับศักยภาพด้านดิจิทัลอัจฉริยะ บริษัทช่วยยกระดับการเดินทางให้สะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเสริมศักยภาพให้แบรนด์สร้างอิทธิพลได้อย่างโดดเด่น ด้วยแนวทางการทำงานที่เน้นความร่วมมือและมุ่งเน้นอนาคต CSTS พร้อมสนับสนุนลูกค้าในการรับมือกับภูมิทัศน์ธุรกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมเปลี่ยนความท้าทายที่ซับซ้อนให้กลายเป็นโซลูชันที่ราบรื่นและขยายต่อยอดได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม csts-enterprises.com หรือติดตามเราได้ทาง LinkedIn

เกี่ยวกับ Brand Architects

BrandArchitects ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านแบรนด์และครีเอทีฟเอเจนซีชั้นนำ ที่มุ่งสร้างสรรค์อัตลักษณ์แบรนด์อันทรงพลังและน่าจดจำเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบรนด์เชิงกลยุทธ์ นวัตกรรมดิจิทัล และโซลูชันการตลาดแบบครบวงจร โดยทำงานร่วมกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างการจดจำและความแข็งแกร่งในตลาดอย่างยั่งยืน ด้วยการผสมผสานกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเข้ากับความเป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ BrandArchitects.co.kr ช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นพลังทางการตลาดที่ทรงอิทธิพลและสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.brandarchitects.co.kr

เกี่ยวกับ MADEONE Corp.

MADEONE Corp. เป็นบริษัทโปรดักชันเชิงสร้างสรรค์และเอเจนซีด้านความบันเทิงที่มีฐานอยู่ในกรุงโซล ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและดำเนินงานสร้างประสบการณ์เทศกาลชั้นนำ ภายใต้ปรัชญา "หากหัวใจของเราไม่เต้น เราก็ไม่สามารถสร้างความตื่นเต้นให้ใครได้" (If our hearts don't beat, we cannot thrill anyone.) MADEONE ได้พลิกโฉมภูมิทัศน์ของเทศกาลดนตรีผ่านแบรนด์หลักของบริษัทอย่าง WATERBOMB® โดยผสานดนตรี การแสดง และการมีส่วนร่วมของผู้ชมเข้าไว้ด้วยกัน จนกลายเป็นรูปแบบความบันเทิงแนวใหม่ นอกเหนือจากการผลิตและดำเนินงานเทศกาลแล้ว บริษัทยังให้บริการด้านการแสดงละครเวที และบริหารจัดการศิลปินในวงการศิลปะและความบันเทิง ปัจจุบัน MADEONE ยังคงขยายการเติบโตและการมีบทบาทในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดอีเวนต์ที่เปี่ยมด้วยพลังในรูปแบบระดับนานาชาติ

เกี่ยวกับ WATERBOMB®

WATERBOMB® คือเทศกาลดนตรีฤดูร้อนที่โดดเด่นระดับตำนาน ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 และเป็นทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกที่เป็นเจ้าของและผลิตโดยบริษัทบันเทิง MADEONE Corp. ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล

ในฐานะผู้บุกเบิกความบันเทิงฤดูร้อนแบบอิมเมอร์ซีฟ WATERBOMB ได้พลิกนิยามของเทศกาลดนตรีขึ้นใหม่ ด้วยการผสานการแสดงสุดเร้าใจของ K-pop ฮิปฮอป และ EDM เข้ากับประสบการณ์ธีมน้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของงาน ไม่ว่าจะเป็นปืนฉีดน้ำขนาดมหึมา และกิจกรรมเล่นสาดน้ำแบบอินเทอร์แอคทีฟที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เชื่อมโยงศิลปินและแฟนเพลงให้กลายเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่เปี่ยมด้วยพลังและความตื่นเต้น

ศิลปินที่เคยขึ้นแสดงในงานล้วนเป็นศิลปินระดับแถวหน้าของวงการ เช่น BLACKPINK, Karina สมาชิกวง aespa, Kwon Eun-bi, Sunmi, BIBI และ Rain

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการที่ www.waterbombfestival.com

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ:
Wicky Yu, CSTS Enterprises
อีเมล: [email protected] 
โทร: +852 2122 8545

CSTS Enterprises Announces In-depth Collaboration with Brand Architects and MADEONE Corp to Stage WATERBOMB® in Seoul this July, With Global Expansion Plans

