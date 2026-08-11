CSTS와 첼시 FC, 홍콩에서 잊지 못할 축구 경험 선사하기 위해 전략적 파트너십 체결

뉴욕 2026년 8월 11일 /PRNewswire/ -- CSTS 엔터프라이즈(CSTS Enterprises, 이하 'CSTS')가 세계적인 축구 명문 구단 중 하나인 첼시 풋볼 클럽(Chelsea Football Club)과 첼시의 2026 홍콩 프리시즌 투어(2026 Hong Kong Pre-Season Tour)를 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다. 이번 협력은 스포츠, 관광, 호스피탈리티, 엔터테인먼트 및 프리미엄 팬 경험 분야에서 전 세계적으로 사업 영역을 확대하고 있는 CSTS에 중요한 이정표가 될 전망이다.

이번 파트너십에 따라 CSTS는 첼시 FC 홍콩 프리시즌 투어의 공식 여행사 파트너로 선정됐으며, 구단과 함께 팬들이 축구를 더욱 가까이에서 경험할 수 있는 일련의 특별한 축구 관련 프로그램을 마련하는 한편, 주요 국제 스포츠 이벤트 개최지로서 홍콩의 입지를 강화할 예정이다.

CSTS and Chelsea Football Club hosted a youth football development programme at Hong Kong Football Club, providing aspiring young players with opportunities to engage with Chelsea's renowned football development philosophy. The CSTS team pictured with Chelsea Football Club legend Roberto Di Matteo (centre).

이번 협력은 8월 3일 홍콩 풋볼 클럽(Hong Kong Football Club)에서 열린 유소년 축구 육성 프로그램으로 시작됐다. 이 프로그램은 축구 선수를 꿈꾸는 유소년들에게 첼시의 명성 높은 축구 육성 철학을 접할 기회를 제공했다. 이 파트너십은 올해 홍콩에서 개최되는 대표적인 스포츠 행사 중 하나홍콩 풋볼 페스티벌(Hong Kong Football Festival)의 일환으로 8월 5일 카이탁 스타디움(Kai Tak Stadium)에서 큰 기대 속에 열린 첼시 FC와 유벤투스(Juventus)의 경기에서도 이어졌다. 이번 파트너십에는 경기 당일 행사뿐만 아니라 홍콩 시장 전반에서 첼시 팬 및 파트너와의 유대감을 강화하기 위한 다양한 팬 참여 및 호스피탈리티 프로그램도 포함됐다.

이번 파트너십은 유소년 참여와 팬층 확대의 기회를 창출함으로써 축구의 미래에 투자하려는 CSTS 엔터프라이즈의 의지도 반영한다. CSTS는 아카데미 관련 활동과 지역사회 참여 프로그램, 세계적 수준의 축구 전문성에 대한 접근을 통해 홍콩에서 축구가 지속적으로 성장하는 데 기여하는 동시에 글로벌 스포츠 브랜드와 팬들 사이에 의미 있는 유대 관계를 구축하는 것을 목표로 한다.

CSTS 엔터프라이즈의 에이블 자오(Abel Zhao) 최고경영자(CEO) 겸 전무이사는 이번 파트너십에 대해 "탁월한 성과, 유구한 전통, 열정적인 글로벌 팬층으로 세계적으로 인정받는 첼시 풋볼 클럽과 파트너십을 맺게 되어 영광이다. 이번 협력은 스포츠와 엔터테인먼트, 호스피탈리티를 통해 사람들을 연결하는 특별한 경험을 창출한다는 CSTS의 비전과 완벽하게 부합한다. 첼시 FC를 홍콩에서 맞이하게 되어 매우 기쁘며, 팬과 파트너, 더 넓은 지역사회에 도움이 되는 기억에 남을 프로그램을 선보일 수 있기를 기대한다"고 말했다.

이번 파트너십은 국제 스포츠 및 엔터테인먼트 경험을 제공하는 글로벌 플랫폼으로 성장하려는 CSTS의 장기적인 목표를 보여준다. CSTS는 첼시 FC와 같은 선도적인 기관과 협력해 세계적인 브랜드, 프리미엄 경험, 국제적인 관객을 연결하는 의미 있는 기회를 지속적으로 창출하고 있다.

첼시 FC의 홍콩 프리시즌 투어가 진행됨에 따라 양사는 경기장 안팎에서 지역사회에 영감을 주고 팬들을 하나로 모으며 오래도록 기억에 남을 추억을 만드는 축구의 힘을 기념하는 다양한 경험을 제공할 수 있기를 기대하고 있다.

CSTS 엔터프라이즈 소개

CSTS 엔터프라이즈는 미디어, 엔터테인먼트, 스포츠 및 여행 기술을 아우르는 통합 그룹이다. 당사는 지식재산권(IP) 및 브랜드를 개발하고 다양한 파트너와 협력해 세계 각지의 현지 및 지역 고객과 연결되는 매력적인 경험을 선사한다. Generation C와 PremierX를 비롯한 자체 이니셔티브를 전개하는 동시에 FIFA 월드컵(FIFA World Cup), 포뮬러 1(Formula 1), 워터밤(Waterbomb) 등 국제적인 IP와도 협력하고 있다.

CSTS는 체험형 마케팅, 관광, 데이터 및 기술을 통합해 서로 연결된 고객 경험을 제공한다. 당사는 오프라인 행사와 디지털 채널을 통해 소비자와 소통하며, 고객사와 협력해 여러 시장에서 대규모 프로젝트를 실행하고 복잡한 활동을 체계적으로 조율된 측정 가능한 성과로 전환한다.

SOURCE CSTS Enterprises