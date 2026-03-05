EDC와 플레너리 아시아 퍼시픽, 캐나다 수출 무역 촉진 위해 미화 6억 5천만 달러 규모 파트너십 체결

아시아·태평양 주요 시장에서 글로벌 인프라 공급망에 캐나다의 참여를 촉진하기 위한 시장 선도 파트너십 체결

오타와, 온타리오, 2026년 3월 6일 /PRNewswire/ -- 캐나다 수출신용기관인 캐나다 수출개발공사(Export Development Canada, EDC)와 플레너리 아시아 퍼시픽(Plenary Asia Pacific)이 싱가포르에 위치한 EDC 지점에서 미화 6억 5000만 달러(약 8억 9000만 캐나다 달러) 규모의 시장 선도 파트너십 양해각서(Market Leader Partnership Memorandum of Understanding, MOU)를 체결했다. 이 MOU는 인프라 등 다양한 우선순위 부문을 중심으로 아시아·태평양 지역을 포함한 주요 국제 시장에서 협력을 강화하고 캐나다 수출 무역 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

마닌더 시두(Maninder Sidhu) 국제통상부 장관은 "플레너리 아시아 퍼시픽과의 이번 시장 선도 파트너십 양해각서 체결은 국제 협력을 강화하고 캐나다 수출업체와 투자자에게 새로운 기회를 창출하려는 공동의 의지를 보여준다"며 "이 파트너십 덕분에 캐나다는 지속 가능한 주도적인 경제 성장, 일자리 창출뿐만 아니라 글로벌 인프라 투자를 위한 경쟁력 있고 신뢰할 수 있는 국가로 자리 잡을 것이다"라고 말했다.

이번 3년간의 파트너십 양해각서는 EDC와 플레너리 아시아 퍼시픽이 상호 이익이 되는 무역 및 투자 기회를 확대하기 위해 협력할 수 있는 프레임워크를 구축한다. 이 파트너십은 양사의 공동 목표와 각자의 역할을 명시하고, 두 조직이 어떻게 협력해 전략적 네트워크에 대한 접근을 촉진하고 시장 지식과 인사이트를 공유하고 EDC의 임무에 부합하는 자금 조달 솔루션을 모색할 것인지에 대한 내용을 담고 있다.

MOU에 따라 EDC는 협약 기간 동안 EDC 정책 및 리스크 기준을 충족하는 플레너리 아시아 퍼시픽 프로젝트에 대해 최대 미화 6억 5000만 달러 규모의 자금 지원을 할당했다. 플레너리 아시아 퍼시픽과 같은 국제 시장 선도 기업과의 이번 파트너십은 캐나다 기업이 대규모 국제 프로젝트에 참여하고 주요 글로벌 시장에서 캐나다의 입지를 강화하도록 지원하기 위해 추진됐다.

앨리슨 난키벨(Alison Nankivell) 캐나다 수출개발공사 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 협약은 글로벌 인프라 시장에서 캐나다 기업의 참여를 확대하는 데 초점을 맞춘 것"이라며 "이는 플레너리 아시아 퍼시픽처럼 우선순위 부문에서 활동하는 국제 파트너와 협력하는 EDC 전략과도 부합한다. 이 시장 선도 파트너십을 통해 캐나다 기업이 글로벌 인프라 공급망에 통합되고 아시아·태평양을 비롯한 전 세계의 복잡한 프로젝트에서 경쟁할 수 있도록 지원함으로써 장기적인 무역과 투자 성과를 창출할 것이다. 이 협력의 의의는 견고한 관계를 실질적인 수출 성장과 장기적인 경제적 영향으로 이어가려는 것이다"라고 덧붙였다.

치링 루이(Chi-Ling Looi) 플레너리 아시아 CEO는 "인도·태평양 지역 전반에서 인프라 프로젝트를 추진하는 가운데 EDC의 신뢰와 장기적인 파트너십 약속을 환영한다"면서 "플레너리 아시아는 국제 자본을 유치하는 인프라 분야에서 민간 투자 확대를 촉진하기 위해 지역 내 논의를 주도해 왔으며, 향후 이 지역에서 필수적으로 요구되는 사회 및 경제 인프라 구축에 기여하길 기대한다"고 말했다.

이번 MOU는 플레너리 아시아 퍼시픽의 아시아·태평양 지역 전반의 운영과 관련이 있으며, 독립적으로 소유 및 운영되고 캐나다, 미국 및 라틴아메리카에서 플레너리 사업을 담당하는 별도의 조직인 플레너리 아메리카스(Plenary Americas)에는 적용되지 않는다.

플레너리 아시아 퍼시픽 소개

플레너리 아시아 퍼시픽은 인프라 및 실물 자산의 개발, 투자, 운영을 수행하는 독립 기업으로, 민관협력(PPP), 복합개발, 지역사회 인프라 분야를 전문으로 한다. 2004년 호주에서 설립된 이후 지속적으로 사업을 확장하며 시장 내 주요 개발, 금융, 운영 기업 중 하나로 성장했다. 현재 호주와 싱가포르에 사무소를 두고 인도·태평양 지역 전반에서 확장과 프로젝트 추진을 적극적으로 추진하고 있다. https://plenary.com/apac



EDC 소개

캐나다 수출개발공사(EDC)는 캐나다 기업이 국내외에서 영향력을 확대하도록 지원하는 금융 공기업이다. EDC는 캐나다 기업이 새로운 시장에 자신 있게 진출하고 금융 리스크를 줄이며 지역 기업에서 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 필요한 금융 상품과 전문 지식을 제공한다. EDC와 캐나다 기업은 함께 모든 캐나다 국민을 위한 더욱 번영하고 강하며 지속 가능한 경제를 구축하고 있다. 자세한 정보 및 기업 지원 문의는 1-800-229-0575로 전화하거나 www.edc.ca에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처: 캐나다 수출개발공사, 1-888-222-4065, [email protected]; 미디어 문의처: 플레너리 그룹, 크리스 화이트필드(Chris Whitefield) 커뮤니케이션 및 커뮤니티 총괄(Executive Director), +61 418 530 806, [email protected]

SOURCE Export Development Canada