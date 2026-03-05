EDCと Plenary Asia Pacific 、カナダ輸出貿易の促進のため6億5,000万米ドルの提携を発表

マーケット・リーダー・パートナーシップにより、アジア‑太平洋の主要市場におけるグローバル・インフラ・サプライ・チェーンへのカナダの参加が促進される

オンタリオ州オタワ, 2026年3月6日 /PRNewswire/ -- カナダの輸出信用機関であるExport Development Canada (EDC)とPlenary Asia Pacificは、EDCのシンガポール支店で6億5,000万米ドル（約8億9,000万加ドル）のマーケットリーダー・パートナーシップの覚書（MOU）に調印しました。このMOUは、インフラストラクチャなど様々な優先分野での協力関係を強化し、アジア太平洋地域を含む主要な国際市場におけるカナダの輸出貿易の成長を支援するものです。

「Plenary Asia Pacificとのマーケットリーダー・パートナーシップ覚書の締結は、国際的な協力関係を強化し、カナダの輸出業者と投資家に新たな機会を提供するという私たちの共通のコミットメントを反映したものです。本パートナーシップは、持続可能な経済成長を促進し、雇用を創出し、世界のインフラ投資先として競争力があり信頼できる国としてわが国を位置づける一助となるでしょう」と、Maninder Sidhu国際貿易大臣は述べています。

3年間のパートナーシップ MOUは、EDCとPlenary Asia Pacificがお互いに有益な貿易・投資の機会を促進するために協力するための枠組みを確立するものです。本パートナーシップは、両社が共有する目標とそれぞれのコミットメントを明確にし、戦略的ネットワークへのアクセスを促進し、市場に関する知識と見識を共有し、EDCのマンデートに沿った資金調達ソリューションを模索するために、両組織がどのように協力するかを示しています。

MOUの下、EDCは、同組織の方針とリスク要件に従い、契約期間中、対象となるPlenary Asia Pacificのプロジェクトに対して、最大 6億5,000万米ドル の資金支援を割り当てています。Plenary Asia Pacificのような国際市場のリーダーとのパートナーシップは、カナダ企業が大規模な国際プロジェクトに参加できるよう支援し、主要な世界市場におけるカナダのプレゼンスを強化することを目的としています。



「今回の合意は、カナダの世界のインフラ市場への進出拡大に焦点を当てたものです」と、Export Development CanadaのAlison Nankivell社長兼最高経営責任者（CEO）は述べています。「Plenary Asia Pacificのような、重要度の高いセクターで事業を展開する国際的なパートナーと協力することは、EDCの戦略に合致しています。このマーケット・リーダー・パートナーシップを通じて、カナダ企業がグローバル・インフラ・サプライチェーンに統合し、アジア太平洋地域および世界各地の複雑なプロジェクトで競争できるよう支援することで、長期的な貿易・投資の成果を支援します。今回の提携は、強固な関係を具体的な輸出拡大と長期的な経済効果につなげるためのものです。」

「インド太平洋地域全体でインフラ・プロジェクトを推進するEDCの最近の信任投票と長期的なパートナーシップのコミットメントを歓迎します」と、Plenary AsiaのChi-Ling Looi最高経営責任者（CEO）は述べています。「Plenary Asiaは、国際資本を惹きつけるインフラ分野における民間投資の有意義な役割を促進するため、地域における議論をリードしてきました。今後も、地域において極めて必要とされる社会・経済インフラの実現を支援していきます。」

本MOUは、Plenary Asia Pacificのアジア太平洋地域における事業に関するものであり、カナダ、米国、およびラテンアメリカにおけるPlenaryの事業活動を管轄する、独立して所有・運営される別の事業体であるPlenary Americasの事業には適用されません。



Plenary Asia Pacificについて

Plenary Asia Pacificは、インフラストラクチャと不動産アセットの開発、投資、管理を行う独立系企業であり、官民パートナーシップ、地区開発、地域インフラストラクチャを専門としています。2004年にオーストラリアで設立され、オーストラリアとシンガポールに事務所を構える同社は、インド太平洋地域での事業拡大とプロジェクトを積極的に推進しています。https://plenary.com/apac



EDCについて

Export Development Canada（EDC）は、国内外でカナダ企業の事業展開を支援することを目的とした、カナダ政府の金融系公社ですEDCは、カナダ企業が自信を持って新市場に参入し、財務リスクを抑えながら、ローカルからグローバルへとビジネスを成長させるために必要な金融商品と知識を提供します。EDCとカナダ企業は協力し合いながら、すべてのカナダ人のためにより豊かで、強く、持続可能な経済を構築しています。詳しい情報、および同公社による企業の支援方法については、1-800-229-0575 までお電話いただくか、www.edc.ca をご覧ください。

メディアのお問い合わせ先：Export Development Canada、1-888-222-4065、 [email protected]、 メディア連絡先：Plenary Group、Chris Whitefield、エグゼクティブディレクター、コミュニケーション＆コミュニティ、+61 418 530 806、[email protected]

