EDC dan Plenary Asia Pacific umumkan kemitraan senilai AS$650 juta untuk memajukan perdagangan ekspor Kanada

Market Leader Partnership ini akan meningkatkan partisipasi Kanada dalam rantai pasokan infrastruktur global di berbagai pasar utama di Asia Pasifik

OTTAWA, ON, 7 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Export Development Canada (EDC) adalah lembaga kredit ekspor asal Kanada. EDC dan Plenary Asia Pacific telah menandatangani Nota Kesepahaman Market Leader Partnership senilai AS$650 juta (sekitar CA$890 juta) di kantor EDC di Singapura. Nota Kesepahaman ini dibuat untuk memperkuat kerja sama dan mendukung pertumbuhan perdagangan ekspor Kanada di pasar-pasar utama di dunia, termasuk di Asia Pasifik, dalam berbagai sektor prioritas seperti infrastruktur.

"Penandatanganan Nota Kesepahaman Market Leader Partnership dengan Plenary Asia Pacific mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama internasional dan membuka peluang baru bagi eksportir dan investor Kanada. Kemitraan ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan menjadikan negara kita sebagai tujuan investasi infrastruktur global yang kompetitif dan andal," kata Honourable Maninder Sidhu, Menteri Perdagangan Internasional.

Kemitraan Nota Kesepahaman selama tiga tahun ini menetapkan kerangka kerja sama di mana EDC dan Plenary Asia Pacific bersama-sama akan memajukan peluang perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Kemitraan ini menguraikan tujuan bersama dan komitmen masing-masing perusahaan serta cara mereka bekerja sama untuk mempermudah akses ke jaringan strategis, berbagi pengetahuan dan wawasan pasar, dan menjajaki solusi pembiayaan yang selaras dengan mandat EDC.

Berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut, EDC telah mengalokasikan bantuan pendanaan hingga AS$650 juta untuk proyek Plenary Asia Pacific yang memenuhi syarat selama jangka waktu perjanjian, dengan tunduk pada kebijakan dan persyaratan risiko yang ditetapkan oleh EDC. Kemitraan dengan pemimpin pasar internasional seperti Plenary Asia Pacific ini dirancang untuk membantu memposisikan perusahaan-perusahaan Kanada agar berpartisipasi dalam proyek internasional berskala besar dan memperkuat kehadiran Kanada di berbagai pasar utama di seluruh dunia.



"Perjanjian ini mencerminkan fokus pada perluasan partisipasi Kanada di pasar infrastruktur global," kata Alison Nankivell, Presiden dan CEO Export Development Canada. "Perjanjian yang sangat sesuai dengan strategi EDC untuk bekerja bersama mitra internasional seperti Plenary Asia Pacific yang beroperasi di berbagai sektor prioritas. Melalui Market Leader Partnership, kami mendukung hasil perdagangan dan hasil investasi jangka panjang dengan cara membantu perusahaan Kanada berintegrasi ke rantai pasokan infrastruktur global dan bersaing dalam proyek yang kompleks di Asia Pasifik maupun di seluruh dunia. Kerja sama ini bertujuan untuk mengubah hubungan yang kuat menjadi pertumbuhan ekspor yang nyata dan dampak ekonomi jangka panjang."

"Kami menyambut baik mosi percaya terbaru dari EDC dan komitmen kemitraan jangka panjang dengan mereka di saat kami menjalankan proyek infrastruktur di kawasan Indo Pasifik," kata CEO Plenary Asia, Chi-Ling Looi. Selama ini, Plenary Asia memimpin diskusi di Indo Pasifik untuk mempromosikan peran penting bagi investasi swasta dalam infrastruktur yang menarik modal internasional, dan kami harap dapat mendukung penyediaan infrastruktur sosial maupun ekonomi yang sangat dibutuhkan kawasan ini di kemudian hari."

Nota Kesepahaman ini berkaitan dengan pengoperasian Plenary Asia Pacific di Asia Pasifik dan tidak berlaku untuk bisnis Plenary Americas yang terpisah, yang dimiliki dan dikelola secara independen serta bertanggung jawab atas pengoperasian Plenary di Kanada, Amerika Serikat, dan Amerika Latin.

Tentang Plenary Asia Pacific

Plenary Asia Pacific adalah pengembang, investor, dan pengelola independen di bidang infrastruktur dan aset riil, dengan spesialisasi kemitraan publik-swasta, pembangunan kawasan, dan infrastruktur masyarakat. Didirikan di Australia pada tahun 2004, Plenary Asia Pacific terus berkembang menjadi salah satu pengembang, pemodal, dan pengelola terkemuka di pasar-pasarnya, dengan kantor di Australia dan Singapura yang aktif berupaya melakukan ekspansi dan menjalankan berbagai proyek di Indo Pasifik. https://plenary.com/apac

Tentang EDC

Export Development Canada (EDC) adalah perusahaan keuangan Crown yang khusus membantu perusahaan Kanada agar berdampak di dalam maupun di luar negeri. EDC memiliki produk keuangan dan pengetahuan yang dibutuhkan perusahaan Kanada untuk memasuki pasar baru dengan penuh percaya diri, mengurangi risiko keuangan, dan mengembangkan bisnis mereka di saat beralih dari tingkat lokal ke global. Bersama-sama, EDC dan perusahaan Kanada membangun perekonomian yang lebih sejahtera, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan bagi seluruh warga Kanada. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk mengetahui cara kami membantu perusahaan Anda, hubungi 1-800-229-0575 atau kunjungi www.edc.ca.

Kontak Media: Export Development Canada, 1-888-222-4065, [email protected]; Kontak Media: Plenary Group, Chris Whitefield, Executive Director, Communications and Community, +61 418 530 806, [email protected]

SOURCE Export Development Canada