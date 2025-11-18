시드니 2025년 11월 18일 /PRNewswire/ -- 시드니에 본사를 둔 트레이딩 플랫폼 FXTRADING.com은 2025년 11월 12일, 새롭게 개편된 공식 홈페이지와 대폭 업그레이드된 트레이딩 포털을 공개했다. 이번 신형 플랫폼은 향상된 거래 도구, 강화된 보안, 확장된 투자 기회를 중심으로 설계되었으며, PC는 물론 모바일에서도 매끄럽고 일관된 사용자 경험을 제공한다.

더 스마트하게 개선된 웹사이트 UX

FXTRADING.com, 새롭게 개편된 웹사이트와 올인원 트레이딩 포털 출시

새 웹사이트는 모바일 환경에 맞춰 전면 개선돼, 어떤 기기에서든 시장 정보와 주요 서비스를 빠르고 편리하게 이용할 수 있다.

하나로 연결된 올인원 거래 포털

이번 개편의 중심에는 FXTRADING.com의 모든 핵심 거래 기능을 한곳에서 이용할 수 있는 새로운 통합 포털이 있다. 고객들은 이제 고객 포털, 소셜 트레이딩, 펀드 관리, 웹트레이더 등 다양한 서비스를 별도 이동 없이 하나의 플랫폼에서 바로 접근할 수 있다. 이 통합 포털을 통해 거래자와 투자자는 다음과 같은 기능을 경험할 수 있다.

어떤 기기에서든 한 번의 로그인으로 모든 계좌를 관리

별도 설치 없이 웹트레이더로 즉시 거래

소셜 트레이딩을 통해 우수한 투자 전략을 손쉽게 복사

펀드 관리 솔루션으로 투자 자금을 투명하게 관리

PC와 모바일 모두에서 일관된 환경으로 효율적인 거래 수행

주요 신기능

보안 기능 대폭 강화

FXTRADING.com은 2단계 인증(2FA)과 인증 앱을 도입하고, 미등록 기기를 실시간으로 감지•차단할 수 있는 기기 관리 기능을 새롭게 적용했다. 이번 보안 강화는 고객 자산과 개인정보를 더욱 안전하게 보호하기 위한 FXTRADING.com의 의지를 명확히 보여준다.

더 넓어진 계좌 선택 옵션

고객은 이제 거래 성향에 맞춰 총 다섯 가지 계좌(세 가지 스탠다드 계좌와 두 가지 프로 계좌) 중에서 선택할 수 있다. 모든 계좌는 소셜 트레이딩 기능을 지원해, 성과가 높은 거래 전략을 그대로 모방하거나 본인의 전략을 다른 이용자와 공유할 수 있다.

직관적인 거래 계산기 도입

새롭게 적용된 거래 계산기(Trading Calculator)는 증거금, 핍 가치(Pip Value), 스왑 비용, 예상 손익 등을 사전에 계산할 수 있도록 설계됐다. 실시간 환율 기반의 환율 계산 기능도 포함되어 있어 보다 정확한 판단을 돕는다.

개편된 IB 및 로열티 프로그램

FXTRADING.com은 IB(Introducing Broker) 프로그램에 자동 등급 승급 제도와 투명한 환급 체계를 도입했다. 또한 충성 고객을 위한 로열티 보상 프로그램을 강화해, 파트너들이 안정적으로 비즈니스를 확장하고 실적에 따른 공정한 보상을 받을 수 있도록 지원한다.

FXTRADING.com 소개

2014년에 설립된 FXTRADING.com은 외환, 주식, 지수, 원자재 등 500개 이상의 금융상품을 제공하는 글로벌 멀티자산 거래 브로커이다. 여러 금융 규제를 준수하며, 메타트레이더4(MT4), 메타트레이더5(MT5), 웹트레이더 등 다양한 플랫폼을 통해 기관급 유동성, 업계 최고 수준의 경쟁력 있는 스프레드, 초고속 주문 체결 환경을 제공하고 있다.

새로운 플랫폼을 경험할 최적의 기회

고객은 지금 바로 새롭게 개편된 웹사이트를 방문하고, 향상된 거래 포털에 로그인해 강화된 기능과 향상된 사용자 경험을 직접 확인할 수 있다.

